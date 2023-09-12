Wahoo ປ່ອຍຕົວຄູຝຶກອັດສະລິຍະໃໝ່ ແລະລົດຖີບອັດສະລິຍະສຳລັບການຝຶກອົບຮົມພາຍໃນ

ຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ Wahoo ໄດ້ເປີດຕົວຜະລິດຕະພັນໃໝ່ສອງຢ່າງສຳລັບການຝຶກອົບຮົມພາຍໃນອາຄານ: ຄູຝຶກອັດສະລິຍະອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະລົດຖີບອັດສະລິຍະທີ່ມີລາຄາຖືກກວ່າ. Wahoo KICKR MOVE ເປັນຄູຝຶກອັດສະລິຍະທີ່ມາພ້ອມກັບຖານທີ່ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້, ຊ່ວຍໃຫ້ມັນເລື່ອນໄປມາໃນລະຫວ່າງການຂັບຂີ່ຂອງທ່ານ, ໃຫ້ປະສົບການທີ່ແຂງແຮງກວ່າ ແລະເລິກເຊິ່ງກວ່າ. KICKR MOVE ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນພື້ນຖານດຽວກັນກັບຕົວແບບທີ່ຜ່ານມາ, Wahoo KICKR V6/2022, ແຕ່ມີຄຸນສົມບັດເພີ່ມເຕີມຂອງການເຄື່ອນໄຫວ.
KICKR MOVE ຮັກສາຄຸນລັກສະນະຫຼັກຂອງລຸ້ນກ່ອນ, ລວມທັງການຮຽກຮ້ອງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງພະລັງງານຂອງ +/- 1%, ອັດຕາສູງສຸດ 20%, ແລະສະຫນັບສະຫນູນເຖິງ 2,200 ວັດຂອງຄວາມຕ້ານທານ. ມັນຍັງມີການຮອງຮັບ ANT+/Bluetooth Smart ສອງ, WiFi ໃນຕົວ, ແລະເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຂະຫນາດແກນຕ່າງໆ. ຄູຝຶກມາພ້ອມກັບ cassette 11 ຄວາມໄວແລະລາຄາ $ 1,599.99. ນອກຈາກນັ້ນ, Wahoo ໄດ້ປະກາດວ່າ KICKR MOVE ແມ່ນເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ KICKR CLIMB, ແຕ່ຕ້ອງໃຊ້ອະແດັບເຕີອຸປະກອນເສີມ.
Wahoo ຍັງໄດ້ນໍາສະເຫນີ Wahoo KICKR Bike SHIFT, ລົດຖີບສະຫຼາດໃຫມ່ທີ່ສະເຫນີທາງເລືອກທີ່ມີລາຄາຖືກກວ່າສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມພາຍໃນ. KICKR Bike SHIFT ແມ່ນມີຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງເຊັ່ນ: ການປັບຕົວອັດຕະໂນມັດ, ການເຄື່ອນທີ່ແບບຈຳລອງ, ແລະການຈຳລອງປີນປີນໃນຕົວ. ມັນມີການຮຽກຮ້ອງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງພະລັງງານຂອງ +/- 1% ແລະມາພ້ອມກັບການຮອງຮັບ ANT+/Bluetooth Smart ສອງເທົ່າ. The KICKR Bike SHIFT ມີລາຄາຢູ່ທີ່ $2,999.99.
ຜະລິດຕະພັນທັງສອງໄດ້ຖືກທົດສອບໂດຍຜູ້ຂັບຂີ່ທີ່ຫລາກຫລາຍແລະໄດ້ຮັບຄໍາຄຶດຄໍາເຫັນໃນທາງບວກສໍາລັບການປະຕິບັດແລະຄວາມຄ່ອງແຄ້ວຂອງພວກເຂົາ. KICKR MOVE, ໂດຍສະເພາະ, ໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງສໍາລັບຄວາມສາມາດໃນການສະຫນອງປະສົບການການຂີ່ທີ່ແທ້ຈິງກັບຖານທີ່ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້.
ດ້ວຍການປ່ອຍຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້, Wahoo ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ນັກຂີ່ລົດຖີບໃນຮົ່ມມີທາງເລືອກການຝຶກອົບຮົມທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງແລະເລິກເຊິ່ງສໍາລັບລະດູການການຝຶກອົບຮົມພາຍໃນທີ່ຈະມາເຖິງ. ບໍ່ວ່າເຈົ້າກຳລັງຊອກຫາຄູຝຶກທີ່ສະຫຼາດ ຫຼື ລົດຖີບສະຫຼາດ, Wahoo ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເຈົ້າ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ຫນ້າຜະລິດຕະພັນ Wahoo KICKR MOVE
– ຫນ້າຜະລິດຕະພັນ Wahoo KICKR Bike SHIFT