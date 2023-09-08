Vivo T2 Pro ຈະເປີດຕົວໃນອິນເດຍໃນໄວໆນີ້ດ້ວຍ Dimensity 7200 SoC

Vivo ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວສະມາດໂຟນລຸ້ນລ່າສຸດ Vivo T2 Pro ໃນປະເທດອິນເດຍໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້. ຄາດວ່າຈະມີອຸປະກອນທີ່ມີອໍານາດ Dimensity 7200 system-on-a-chip (SoC), ເພີ່ມຄວາມສາມາດປະສິດທິພາບຂອງຕົນ.
Dimensity 7200 SoC ຖືກພັດທະນາໂດຍ MediaTek, ຜູ້ນໍາລະດັບໂລກໃນການອອກແບບ ແລະການຜະລິດ semiconductor. ຊິບນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບການປະມວນຜົນຄວາມໄວສູງແລະປະສິດທິພາບ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບໂທລະສັບສະຫຼາດທີ່ຕ້ອງການ multitasking ແລະປະສົບການການຫຼິ້ນເກມໄດ້ seamless.
Vivo T2 Pro ຄາດວ່າຈະນຳເອົາຄຸນສົມບັດ ແລະ ການປັບປຸງໃໝ່ໆມາໃຫ້ທຽບກັບລຸ້ນກ່ອນ. ເຖິງແມ່ນວ່າລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອຸປະກອນແມ່ນຂາດແຄນ, ມັນຄາດວ່າຈະໃຫ້ຄວາມສາມາດຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ປັບປຸງ, ຈໍສະແດງຜົນທີ່ມີຊີວິດຊີວາ, ແລະການເພີ່ມຊີວິດຫມໍ້ໄຟຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
Vivo ໄດ້ສ້າງຄື້ນຟອງໃນຕະຫຼາດສະມາດໂຟນອິນເດຍດ້ວຍອຸປະກອນນະວັດຕະກໍາທີ່ຮອງຮັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ດ້ວຍການເປີດຕົວ Vivo T2 Pro ທີ່ຈະມາເຖິງ, ບໍລິສັດມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະເສີມສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ກັບຕະຫຼາດທີ່ມີການແຂ່ງຂັນສູງ.
ໃນຂະນະທີ່ເຕັກໂນໂລຊີໂທລະສັບສະຫຼາດສືບຕໍ່ກ້າວຫນ້າຢ່າງໄວວາ, ຜູ້ບໍລິໂພກກໍາລັງຕ້ອງການພະລັງງານ, ຄວາມໄວແລະປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນຈາກອຸປະກອນຂອງພວກເຂົາ. Dimensity 7200 SoC ໃນ Vivo T2 Pro ສັນຍາວ່າຈະສົ່ງໃຫ້ພຽງແຕ່ນັ້ນ, ຮັບປະກັນປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ລຽບງ່າຍ ແລະບໍ່ມີຮອຍຕໍ່.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, Vivo T2 Pro with Dimensity 7200 SoC ຄາດວ່າຈະອອກສູ່ຕະຫຼາດອິນເດຍໃນໄວໆນີ້. ດ້ວຍຄວາມສາມາດປະມວນຜົນທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະຄຸນສົມບັດໃໝ່ຫຼາຍຢ່າງ, ໂທລະສັບສະຫຼາດນີ້ຄາດວ່າຈະເປັນທີ່ຈັບໃຈຜູ້ມັກເທັກໂນໂລຍີ ແລະຜູ້ໃຊ້ສະມາດໂຟນຄືກັນ.
ນິຍາມ:
– System-on-a-chip (SoC): ເປັນວົງຈອນລວມອັນດຽວທີ່ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍອົງປະກອບ, ເຊັ່ນ: ໂປເຊດເຊີ, ຫນ່ວຍຄວາມຈໍາ, ແລະໂມດູນອື່ນໆ.
– Semiconductor : ເປັນວັດສະດຸທີ່ມີການນໍາໄຟຟ້າລະຫວ່າງຕົວນໍາ ແລະ insulator, ໃຊ້ສໍາລັບອົງປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
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