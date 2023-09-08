Vivo ກໍານົດຈະເປີດຕົວ Vivo T2 Pro ໃນປະເທດອິນເດຍ: ອຸປະກອນລະດັບກາງໃຫມ່ທີ່ມີຮາດແວປັບປຸງ

Vivo, ຜູ້ຜະລິດສະມາດໂຟນທີ່ມີຊື່ສຽງ, ມີລາຍງານວ່າໄດ້ຂະຫຍາຍຫຼັກຊັບລະດັບກາງໃນປະເທດອິນເດຍດ້ວຍການເປີດຕົວອຸປະກອນໃຫມ່ໃນຊຸດ T2. ໂທລະສັບມືຖືທີ່ຈະມາເຖິງ, ມີຊື່ວ່າ Vivo T2 Pro, ຈະມີຮາດແວປັບປຸງແລະຄາດວ່າຈະມີລາຄາສູງກວ່າ Rs. 20,000 ໃນຕະຫຼາດອິນເດຍ.
ອີງຕາມແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ອ້າງເຖິງໂດຍ 91Mobiles, Vivo T2 Pro ໄດ້ຄະແນນ 600,000 ໃນເວທີການປຽບທຽບທີ່ນິຍົມ AnTuTu. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າອຸປະກອນຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງໃຫມ່ Dimensity 7200 SoC, ສະຫນອງການເພີ່ມປະສິດທິພາບການປຽບທຽບກັບຮຸ່ນທີ່ຜ່ານມາໃນຊຸດ.
ເປັນທີ່ຄາດກັນວ່າ Vivo T2 Pro ຈະມີລາຄາຄ້າຍຄືກັນກັບ iQOO Z7 Pro ທີ່ເປີດຕົວເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ເຊິ່ງຍັງມີຊິບ Dimensity 7200 ແລະລາຄາເລີ່ມຕົ້ນທີ່ Rs. 23,999 ໃນປະເທດອິນເດຍ. ຮຸ່ນ Pro ຄາດວ່າຈະມີຢູ່ໃນສອງລຸ້ນ: ແບບຫນຶ່ງມີ RAM 8GB ແລະບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ 128GB, ແລະອີກຮຸ່ນທີ່ມີ RAM 8GB ແລະບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ 256GB. ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີໃຫ້ຊື້ຢູ່ໃນແພລະຕະຟອມອີຄອມເມີຊທີ່ນິຍົມ Flipkart, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຄືອຂ່າຍຂາຍຍ່ອຍທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງ Vivo.
ໃນຂະນະທີ່ວັນທີເປີດຕົວຂອງ Vivo T2 Pro ຍັງບໍ່ທັນຖືກປະກາດ, ຄາດວ່າຈະມີການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃນສອງສາມມື້ຂ້າງຫນ້າ. ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າ Vivo T2 5G, ຂັບເຄື່ອນໂດຍໂປເຊດເຊີ Snapdragon 695, ມີລາຄາຢູ່ທີ່ Rs. 18,999 ສໍາລັບຕົວແປພື້ນຖານທີ່ມີ RAM 6GB ແລະບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ 128GB. ຕົວແປ T2x, ມີ Dimensity 6020 SoC, ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ Rs. 12,999 ສໍາລັບລຸ້ນທີ່ມີ RAM 4GB ແລະບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ 128GB.
Vivo T2 Pro ຄາດວ່າຈະສະເໜີໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກມີທາງເລືອກລະດັບກາງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ພ້ອມກັບການປັບປຸງຄວາມສາມາດຂອງຮາດແວ. ດ້ວຍລາຄາທີ່ແຂ່ງຂັນ ແລະ ມີໃຫ້ຜ່ານຊ່ອງທາງອອນໄລນ໌ ແລະ ອອບໄລນ໌ຊັ້ນນໍາ, Vivo ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງຜູ້ໃຊ້ສະມາດໂຟນອິນເດຍ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: 91Mobiles