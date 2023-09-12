vivo Teases ການເປີດຕົວ T2 Pro 5G ໃນປະເທດອິນເດຍ: ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງ

vivo ກໍາລັງກະກຽມທີ່ຈະເປີດຕົວໂທລະສັບລຸ້ນຫຼ້າສຸດຂອງຕົນໃນຊຸດ T, vivo T2 Pro 5G, ໃນປະເທດອິນເດຍ. ບໍລິສັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນທົດລອງອຸປະກອນ, ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນຫນ້າຈໍໂຄ້ງແລະສີທອງທີ່ສວຍງາມ. ນີ້ແມ່ນມາຫຼັງຈາກການເປີດຕົວສົບຜົນສໍາເລັດຂອງ T2x 5G ແລະ T2 5G ໃນຕົ້ນປີນີ້.
ອີງຕາມຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງ T2 5G ແລະ iQOO Z7 Pro 5G ທີ່ເປີດຕົວເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ຄາດວ່າ T2 Pro 5G ຈະມາພ້ອມກັບຄຸນສົມບັດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີຈໍສະແດງຜົນ AMOLED ໂຄ້ງ 6.78 ນິ້ວ FHD+ 120Hz, ຂັບເຄື່ອນໂດຍ MediaTek Dimensity 7200 SoC. ໂທລະສັບມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມາພ້ອມກັບ RAM 8GB, ຮັບປະກັນການເຮັດວຽກຫຼາຍວຽກແລະການເຮັດວຽກຂອງແອັບຯທີ່ລຽບງ່າຍ.
ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ, vivo T2 Pro 5G ຄາດວ່າຈະມີກ້ອງຖ່າຍຮູບຫລັງ 64MP ມາພ້ອມກັບກ້ອງຖ່າຍຮູບຮອງ 2MP. ມັນຍັງຈະມີກ້ອງຖ່າຍຮູບດ້ານຫນ້າ 16MP ຄວາມລະອຽດສູງ, ທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບການຖ່າຍຮູບ selfies ທີ່ສວຍງາມ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນເຮັດວຽກຕະຫຼອດມື້, ມັນຈະຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍຫມໍ້ໄຟ 4600mAh ທີ່ຮອງຮັບການສາກໄຟໄວ 66W, ຮັບປະກັນການຢຸດເຮັດວຽກຫນ້ອຍທີ່ສຸດສໍາລັບຜູ້ໃຊ້.
ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ vivo T2 Pro 5G ຄາດວ່າຈະຖືກເປີດເຜີຍໃນສອງສາມມື້ຂ້າງຫນ້າ, ເພາະວ່າໂທລະສັບຄາດວ່າຈະເປີດຕົວໃນທ້າຍເດືອນນີ້. ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວຈະມີໃຫ້ຊື້ໃນ Flipkart, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງ vivo. ນອກຈາກນັ້ນ, ຮ້ານຄ້າອອບໄລນ໌ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເກັບໂທລະສັບໄວ້ໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ມັກຊື້ໃນຮ້ານ.
ດ້ວຍຄຸນສົມບັດທີ່ໂດດເດັ່ນ ແລະການອອກແບບທີ່ຫຼູຫຼາ, vivo T2 Pro 5G ຄາດວ່າຈະເປັນໂທລະສັບທີ່ຄາດວ່າຈະມີຢູ່ໃນອິນເດຍ. ຜູ້ທີ່ມັກໃຊ້ມືຖື ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເທັກໂນໂລຍີຄວນເຝົ້າລະວັງການເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ການມີໃຫ້ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Srivatsan Sridhar, ຜູ້ກະຕືລືລົ້ນເຕັກໂນໂລຢີມືຖື [ບໍ່ມີ URL]