Vivo T2 Pro 5G: ລຸ້ນ 'Pro' ໃໝ່ໃນຊຸດ T2 ທີ່ຄາດວ່າຈະມີ

Vivo ໄດ້ເປີດຕົວສະມາດໂຟນ Vivo T2 5G ແລະ Vivo T2x 5G ໃນປະເທດອິນເດຍໃນຕົ້ນປີນີ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນເບິ່ງຄືວ່າບໍລິສັດບໍ່ໄດ້ເຮັດກັບຊຸດ T2 ພຽງແຕ່ເທື່ອ. ບົດລາຍງານແນະນໍາວ່າ Vivo ກໍາລັງເຮັດວຽກຢູ່ໃນຮຸ່ນ 'Pro' ຮຸ່ນໃຫມ່, Vivo T2 Pro 5G, ເຊິ່ງອາດຈະເປັນການເພີ່ມຫລ້າສຸດໃນສາຍ.
ອີງຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງ Yogesh Brar (@heyitsyogesh), Vivo T2 Pro 5G ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການຂັບເຄື່ອນໂດຍ MediaTek Dimensity 7200 SoC. ໂທລະສັບສະຫຼາດໃຫມ່ນີ້ໄດ້ຖືກກ່າວວ່າຈະສະຫນອງການສາກໄຟໄວແລະອາດຈະມີຢູ່ໃນສອງການຕັ້ງຄ່າຫນ່ວຍຄວາມຈໍາ. ມັນຍັງມີຂ່າວລືວ່າຈະຖືກຂາຍສະເພາະໃນ Flipkart, ໂດຍຄາດວ່າຈະມີລາຄາປະມານ Rs. 23,999.
ໂທລະສັບສະຫຼາດໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າບັນລຸໄດ້ຄະແນນ 6,00,000 ໃນເວທີ benchmarking AnTuTu. ໜ່ວຍຄວາມຈຳສອງລຸ້ນສາມາດປະກອບມີ RAM 8GB + ໜ່ວຍຄວາມຈຳ 128GB ແລະ RAM 8GB + ບ່ອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນ 256GB. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, Vivo ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຢືນຢັນການເປີດຕົວ ຫຼື ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງ Vivo T2 Pro 5G ຢ່າງເປັນທາງການ.
ຊຸດ Vivo T2 ລວມມີ Vivo T2 5G ແລະ Vivo T2x 5G ແລ້ວ. ໂທລະສັບສະຫຼາດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເປີດຕົວໃນເດືອນເມສາແລະດໍາເນີນການໃນ FunTouch OS 13 ໂດຍອີງໃສ່ Android 13. Vivo T2 5G ແມ່ນຂັບເຄື່ອນໂດຍ Snapdragon 695 5G SoC, ໃນຂະນະທີ່ Vivo T2x 5G ມີ MediaTek Dimensity 6020 SoC. T2 5G ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ Rs. 18,999, ໃນຂະນະທີ່ T2x 5G ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ Rs. 12,999.
ຂະນະນີ້, ຍັງຄົງຈະເຫັນໄດ້ວ່າເມື່ອໃດ Vivo ຈະປະກາດ Vivo T2 Pro 5G ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສະເປັກ ແລະຄວາມພ້ອມຂອງມັນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: 91Mobiles