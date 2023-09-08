Vivo iQOO 12 ແລະ iQOO 12 Pro: ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງ

ຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນດ້ານເຕັກໂນໂລຢີມີຫຼາຍສິ່ງທີ່ຕ້ອງລໍຖ້າໃນເດືອນຂ້າງຫນ້າຍ້ອນວ່າຄາດວ່າຈະມີເຫດການເປີດຕົວຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼາຍ. ເຫດການດັ່ງກ່າວຄາດວ່າຈະເປັນການເປີດຕົວສະມາດໂຟນ Vivo iQOO 12 ແລະ iQOO 12 Pro. ໃນຂະນະທີ່ວັນທີເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການປະກາດ, ຂ່າວລືແລະການຮົ່ວໄຫລໄດ້ສ່ອງແສງບາງຢ່າງກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະທີ່ຄາດໄວ້ຂອງໂທລະສັບສະຫຼາດເຫຼົ່ານີ້.
ອີງຕາມຂ່າວລືກ່ອນຫນ້ານີ້, iQOO 12 series ມີຂ່າວລືວ່າຈະຂັບເຄື່ອນໂດຍໂປເຊດເຊີ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ສະຫນອງການສາກໄຟໄວແລະໄຮ້ສາຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບົດລາຍງານທີ່ຜ່ານມາໂດຍ Gizmo China ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຈໍາເພາະເພີ່ມເຕີມທີ່ຮົ່ວໄຫລໂດຍ tipster Digital Chat Station. ຄຸນນະສົມບັດທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນຫນຶ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາໃນການຮົ່ວໄຫລແມ່ນ 144Hz Samsung E7 AMOLED panel ທີ່ມີຄວາມລະອຽດ 2K.
ການຮົ່ວໄຫລຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະກົດຕົວຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບຊູມ periscope OmniVision OV64B. ໃນຂະນະທີ່ມັນບໍ່ແນ່ໃຈວ່າເຊັນເຊີກ້ອງຖ່າຍຮູບນີ້ຈະມີຢູ່ໃນທັງ iQOO 12 ແລະ iQOO 12 Pro, ມັນຈະເປັນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ດີກັບໂທລະສັບສະຫຼາດທີ່ນິຍົມ.
ໃນແງ່ຂອງການອອກແບບ, ມີໂອກາດທີ່ iQOO 12 ຊຸດຈະມີການສ້າງໂລຫະ. ມັນຍັງຄາດວ່າຈະຮອງຮັບການສາກໄຟໄວ 200W ແລະມາພ້ອມກັບຄຸນສົມບັດອື່ນໆເຊັ່ນເຄື່ອງສະແກນລາຍນິ້ວມື ultrasonic ແລະພອດ USB Type-C 3.x. ບົດລາຍງານຈາກ Digital Chat Station ໃນໄລຍະຜ່ານມາເຮັດໃຫ້ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືບາງຢ່າງຕໍ່ກັບການຄາດເດົາເຫຼົ່ານີ້.
ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຊອກຫາອຸປະກອນທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ, ການຮົ່ວໄຫລຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການຕັ້ງຄ່າສູງສຸດຂອງ iQOO 12 Pro ສາມາດປະກອບມີ 24GB ຂອງ LPDDR5x RAM ແລະ 1TB ຂອງ UFS 4.0 ການເກັບຮັກສາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຊຸດ iQOO 12 Pro ອາດຈະແລ່ນໃນ Origin OS 4.0 ໂດຍອີງໃສ່ Android 14.
ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າ, ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງແຫຼ່ງ, ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຍັງເປັນການຄາດເດົາແລະບໍ່ຄວນຖືເປັນຂໍ້ມູນທາງການ. Vivo ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປີດເຜີຍລາຍງານຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບວັນເປີດຕົວ ແລະສະເພາະຂອງສະມາດໂຟນເຫຼົ່ານີ້. ມັນແນ່ນອນວ່າມັນຈະເປັນທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະເຫັນສິ່ງທີ່ Vivo ມີຢູ່ໃນຮ້ານສໍາລັບສາຍໃຫມ່ຂອງມັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Gizmo ຈີນ
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