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ຕອນນີ້ຜູ້ໃຊ້ vivo X90 Pro ໃນປະເທດອິນເດຍສາມາດລົງທະບຽນໃນໂຄງການຕົວຢ່າງ Android 14 ໄດ້ແລ້ວ

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
ຕອນນີ້ຜູ້ໃຊ້ vivo X90 Pro ໃນປະເທດອິນເດຍສາມາດລົງທະບຽນໃນໂຄງການຕົວຢ່າງ Android 14 ໄດ້ແລ້ວ

ເອົາໃຈຜູ້ໃຊ້ vivo X90 Pro ໃນປະເທດອິນເດຍ! ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດລໍຖ້າທີ່ຈະໄດ້ລົດຊາດຂອງ Android 14 ແລະ Funtouch OS 14 ທີ່ຈະມາເຖິງຂອງ vivo, ຕອນນີ້ທ່ານມີໂອກາດທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນ Android 14 Preview Program.

ເພື່ອລົງທະບຽນໃນໂຄງການ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ vivo X90 Pro ຂອງທ່ານແມ່ນໃຊ້ເຟີມແວເວີຊັ່ນ 13.1.13.8.W30.V000L1 ຫຼືສູງກວ່າ. ຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ໄປທີ່ເມນູ Settings > System Update ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະຄລິກໃສ່ໄອຄອນເກຍຢູ່ມຸມຂວາເທິງ. ຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ຄລິກໃສ່ "ສະບັບທົດລອງ" ເພື່ອສະຫມັກຂໍເອົາໂຄງການ. ການຍອມຮັບເຂົ້າໃນໂຄງການຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດຕິດຕັ້ງ Funtouch OS 14 ທີ່ອີງໃສ່ Android 14 ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໂດຍຜ່ານເມນູ Settings > System Upgrade. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າມີພຽງແຕ່ 500 ສະລັອດຕິງທີ່ມີຢູ່, ດັ່ງນັ້ນທ່ານອາດຈະຕ້ອງການປະຕິບັດຢ່າງໄວວາ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ບອກວ່ານີ້ແມ່ນຊອບແວເບຕ້າ, ດັ່ງນັ້ນອາດຈະມີຂໍ້ບົກພ່ອງແລະບັນຫາທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສົບການຂອງທ່ານ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນແນະນໍາໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນການຕິດຕັ້ງມັນຢູ່ໃນອຸປະກອນຕົ້ນຕໍຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານຕັດສິນໃຈທີ່ຈະດໍາເນີນການ, ຈື່ຈໍາທີ່ຈະສໍາຮອງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະລົງທະບຽນ. ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມໃດໆກ່ຽວກັບໂຄງການ, ທ່ານສາມາດຊອກຫາຄໍາຕອບຢູ່ໃນພາກ FAQs ທີ່ສະຫນອງໃຫ້ຢູ່ທີ່ນີ້. ການລົງທະບຽນແມ່ນເປີດແລ້ວ, ແລະການປັບປຸງຈະຖືກປ່ອຍອອກມາໃນວັນທີ 18 ກັນຍາ.

ຖ້າທ່ານກໍາລັງພິຈາລະນາຊື້ vivo X90 Pro, ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງການທົບທວນຄືນຂອງພວກເຮົາສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການທົບທວນຄືນວິດີໂອແມ່ນມີໃຫ້ທ່ານເບິ່ງຂ້າງລຸ່ມນີ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Funtouch OS Twitter (@FuntouchOS_IN)
– ພາກ FAQ ຂອງ Android 14 Preview Program for X90 Pro

By Gabriel Botha

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