ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

GIThrive ຂອງ Vivante Health ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບສໍາລັບເຕັກໂນໂລຢີ AI ແລະນາຍຈ້າງທີ່ສະຫນັບສະຫນູນສຸຂະພາບ

ByRobert Andrew

Sep 12, 2023
GIThrive ຂອງ Vivante Health ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບສໍາລັບເຕັກໂນໂລຢີ AI ແລະນາຍຈ້າງທີ່ສະຫນັບສະຫນູນສຸຂະພາບ

Vivante Health ໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້ເຂົ້າຮອບຮອງຊະນະເລີດໃນສອງປະເພດຢູ່ທີ່ Digital Health Hub Foundation's 2023 Digital Health Awards. ເວທີ virtual GIThrive ຂອງບໍລິສັດໄດ້ນໍາໃຊ້ປັນຍາປະດິດ (AI) ແລະໄດ້ຮັບການຍອມຮັບສໍາລັບທັງສອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງ AI ໃນ Health Tech ແລະນາຍຈ້າງ Subsidized Wellness ປະເພດ.

GIThrive ແມ່ນການແກ້ໄຂສຸຂະພາບກ່ຽວກັບເຄື່ອງຍ່ອຍດິຈິຕອນທີ່ສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນບຸກຄົນທີ່ທຸກທໍລະມານຈາກຄວາມຜິດປົກກະຕິກ່ຽວກັບເຄື່ອງຍ່ອຍ. ແພລະຕະຟອມລວມເອົາເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ AI, ການຊ່ວຍເຫຼືອຕະຫຼອດໂມງຈາກນັກອາຫານທີ່ລົງທະບຽນແລະຄູຝຶກດ້ານສຸຂະພາບ, ແລະການເຂົ້າເຖິງເຄືອຂ່າຍຂອງແພດຫມໍແລະນັກກະເພາະລໍາໄສ້ສໍາລັບການວິນິດໄສແລະການປິ່ນປົວ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນປະທັບໃຈ, ມີຫຼາຍກວ່າ 90% ຂອງຜູ້ໃຊ້ລາຍງານການປັບປຸງອາການກ່ຽວກັບເຄື່ອງຍ່ອຍແລະຄຸນນະພາບຊີວິດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ສະເຫນີ GIThrive ເປັນປະສົບການຜົນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານຫຼຸດລົງ 15% ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງການແພດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຍ່ອຍອາຫານ.

ໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງ AI ໃນປະເພດ Health Tech, GIThrive ຂອງ Vivante Health ໂດດເດັ່ນສໍາລັບແຜນການການດູແລສ່ວນບຸກຄົນຂອງຕົນທີ່ອີງໃສ່ AI ແລະການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກ. ແຜນການເຫຼົ່ານີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອາການກ່ຽວກັບເຄື່ອງຍ່ອຍແລະຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດູແລສຸຂະພາບ. ການແນະນຳອາດຮວມເຖິງການປັບອາຫານ ແລະວິຖີຊີວິດ, ແຫຼ່ງການສຶກສາທາງອິນເຕີເນັດ, ການປິ່ນປົວດ້ວຍສະຕິປັນຍາ-ພຶດຕິກຳ, ການປຶກສາຫາລືກັບຄູຝຶກດ້ານສຸຂະພາບ, ແລະການແຊກແຊງທາງດ້ານຄລີນິກ ເຊັ່ນ: ການກວດຫ້ອງທົດລອງ ແລະນັດກວດສຸຂະພາບ.

ການລວມຢູ່ໃນຫມວດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງນາຍຈ້າງ Subsidized Wellness ເປັນການສະທ້ອນເຖິງການຮ່ວມມືຂອງ Vivante ກັບນາຍຈ້າງໃນການລວມເອົາສຸຂະພາບກ່ຽວກັບເຄື່ອງຍ່ອຍເຂົ້າໃນແຜນຜົນປະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໂດຍການປະຕິບັດ GIThrive, ອົງການຈັດຕັ້ງໄດ້ເຫັນການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດູແລສຸຂະພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາກ່ຽວກັບເຄື່ອງຍ່ອຍ. ພະນັກງານໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປັບປຸງການປະຕິບັດຕາມຢາແລະການດັດແປງພຶດຕິກໍາ, ເຮັດໃຫ້ການໄປຢ້ຽມຢາມຫ້ອງສຸກເສີນແລະການເຂົ້າໂຮງຫມໍຫນ້ອຍລົງ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ບັນຫາກ່ຽວກັບກະເພາະລໍາໄສ້ແມ່ນເປັນຫນຶ່ງໃນຫ້າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານສຸຂະພາບສໍາລັບບໍລິສັດຈໍານວນຫຼາຍ.

Vivante Health CEO, Bill Snyder, ເນັ້ນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງແຜນການປິ່ນປົວສ່ວນບຸກຄົນແລະການສະຫນັບສະຫນູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ສະເຫນີໂດຍເວທີ GIThrive. ດ້ວຍ GIThrive, ບຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນສຸຂະພາບກ່ຽວກັບເຄື່ອງຍ່ອຍທີ່ອຸດົມສົມບູນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ດຽວ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການດູແລທັນທີທັນໃດແລະສືບຕໍ່ການປິ່ນປົວ. Snyder ສະແດງຄວາມກະຕັນຍູສໍາລັບການຮັບຮູ້ໃນທັງສອງປະເພດ, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຜົນກະທົບທາງບວກທີ່ Vivante Health ກໍາລັງເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກຂອງຕົນແລະຜົນໄດ້ຮັບທີ່ພິສູດວ່າພວກເຂົາບັນລຸໄດ້.

ຜູ້ເຂົ້າຮອບສຸດທ້າຍສໍາລັບລາງວັນ Digital Health Awards ຈະຖືກປະກາດໃນວັນທີ 22 ກັນຍາ, ໂດຍຜູ້ຊະນະໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃນ Grand Finale ທີ່ HLTH 2023 ໃນ Las Vegas ໃນວັນທີ 9 ຕຸລາ.

ກ່ຽວກັບ Vivante Health: Vivante Health ເປັນບໍລິສັດການດູແລສຸຂະພາບດິຈິຕອນທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອປະຕິວັດການຄຸ້ມຄອງສະພາບຊໍາເຮື້ອ, ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍລໍາໄສ້. ການດູແລ GI virtual ຂອງພວກເຂົາລວມເອົາເທກໂນໂລຍີທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຂໍ້ມູນກັບທີມງານທີ່ປະສານງານຂອງແພດ, ນັກອາຫານ, ແລະຄູຝຶກດ້ານສຸຂະພາບເພື່ອໃຫ້ການດູແລສ່ວນບຸກຄົນແລະທັນເວລາ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຂອງບໍລິສັດ Vivante Health ຫຼືຕິດຕໍ່ [email protected].

ທີ່ມາ: Vivante Health

By Robert Andrew

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