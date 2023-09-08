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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

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ຄວາມສ່ຽງແລະລາງວັນ: ການດຸ່ນດ່ຽງຜົນປະໂຫຍດແລະຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທາງດ້ານກົດຫມາຍຂອງ GenAI

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
ຄວາມສ່ຽງແລະລາງວັນ: ການດຸ່ນດ່ຽງຜົນປະໂຫຍດແລະຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທາງດ້ານກົດຫມາຍຂອງ GenAI

ໃນໂລກທີ່ພັດທະນາຢ່າງໄວວາຂອງແພລະຕະຟອມສຸຂະພາບດິຈິຕອນ, ເຄື່ອງມືປັນຍາປະດິດ (GenAI) ໄດ້ກາຍເປັນການເຂົ້າເຖິງແລະໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງປະກອບມີການໂຕ້ຕອບ chatbot ແລະລະບົບສະຫນັບສະຫນູນການຕັດສິນໃຈທາງດ້ານຄລີນິກ, ສະເຫນີໂອກາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງສໍາລັບປະສິດທິພາບແລະນະວັດກໍາໃນການດູແລຄົນເຈັບ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງນໍາສະເຫນີຄວາມສ່ຽງໃຫມ່ແລະຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທາງດ້ານກົດຫມາຍ.

GenAI ແມ່ນຊຸດຍ່ອຍຂອງປັນຍາປະດິດທີ່ສ້າງເນື້ອຫາໃຫມ່ເພື່ອຕອບສະຫນອງການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້. ບໍ່ເຫມືອນກັບ AI ແບບດັ້ງເດີມ, ເຊິ່ງໃຊ້ແບບຈໍາລອງການຄາດເດົາເພື່ອຜະລິດການຕອບສະຫນອງຕາມກົດລະບຽບ, GenAI ໃຊ້ຂໍ້ມູນການຝຶກອົບຮົມແລະຕົວແບບເພື່ອສ້າງເນື້ອຫາຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ຈາກຂໍ້ຄວາມແລະລະຫັດໄປຫາຮູບພາບແລະວິດີໂອ.

ຫນຶ່ງໃນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນກັບ GenAI ແມ່ນການກໍານົດວິທີການດຸ່ນດ່ຽງຜົນປະໂຫຍດທີ່ເປັນໄປໄດ້ກັບຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທາງດ້ານກົດຫມາຍແລະຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ຂອງມັນ. ບັນຫາທາງດ້ານກົດຫມາຍຈໍານວນຫຼາຍທີ່ອ້ອມຮອບ GenAI ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂແລະເປັນຫົວຂໍ້ຂອງການດໍາເນີນຄະດີ, ຂໍ້ສະເຫນີລະບຽບການ, ແລະການສົນທະນານະໂຍບາຍ. ຂໍ້ຕົກລົງໃບອະນຸຍາດຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ (EULAs) ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການກໍານົດສິດທິແລະຄວາມສ່ຽງທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ເຄື່ອງມື GenAI.

EULAs ສາມາດແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂຶ້ນຢູ່ກັບເວທີແລະບໍ່ວ່າຈະເປັນການເຂົ້າເຖິງໂດຍຜ່ານສະບັບຟຣີ, freemium, ຫຼືວິສາຫະກິດ. ພວກເຂົາເຈົ້າອາດຈະແກ້ໄຂຄໍາຖາມເຊັ່ນການເປັນເຈົ້າຂອງຜົນຜະລິດແລະການກະຕຸ້ນເຕືອນຂອງຜູ້ໃຊ້, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກຜົນໄດ້ຮັບຂອງ GenAI, ແລະການນໍາໃຊ້ການກະຕຸ້ນເຕືອນຂອງຜູ້ໃຊ້ເພື່ອປັບປຸງເຄື່ອງມື. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, EULAs ມັກຈະບໍ່ປະຖິ້ມບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ ແລະອາດຈະບໍ່ໃຫ້ຄຳຕອບທີ່ຊັດເຈນ.

ການພິຈາລະນາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຕືອນຂອງຜູ້ໃຊ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະ. ໃນຂະນະທີ່ຕົວແບບ GenAI ສາມາດປັບປຸງໃນໄລຍະເວລາ, ການເຕືອນຂອງຜູ້ໃຊ້ອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຝຶກອົບຮົມຮູບແບບການສ້າງຂອງເວທີ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ ແລະຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງວັດສະດຸປ້ອນ, ໂດຍສະເພາະເມື່ອພວກມັນມີຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດອ່ອນ ຫຼື ເປັນເຈົ້າຂອງ. ບາງ EULA ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ວັດສະດຸປ້ອນເຂົ້າເປັນຂໍ້ມູນການຝຶກອົບຮົມ, ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນໃຫ້ທາງເລືອກໃນການຖອນຕົວ ຫຼືຈຳກັດການນຳໃຊ້ໃຫ້ກັບລູກຄ້າສະເພາະ.

ຄວາມລັບ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນທີ່ປ້ອນເຂົ້າກໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ເນື່ອງຈາກ EULAs ບາງອັນອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ມີການກວດສອບ, ປ່ອຍ ຫຼືຂາຍຂໍ້ມູນນີ້. ການລະເມີດຄວາມປອດໄພສາມາດນໍາໄປສູ່ການເປີດເຜີຍໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ, ການລະເມີດຄວາມລັບທາງການຄ້າ, ແລະບັນຫາການປະຕິບັດຕາມຄວາມເປັນສ່ວນຕົວພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທີ່ໃຊ້ໄດ້, ເຊັ່ນ: ກົດລະບຽບການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນທົ່ວໄປຂອງເອີຣົບ (GDPR).

ໃນຂະນະທີ່ພາກສະຫນາມຂອງ GenAI ສືບຕໍ່ພັດທະນາ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ຈະຮູ້ເຖິງຂໍ້ກໍານົດໃນ EULAs ແລະເຂົ້າໃຈສິດທິແລະຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ. EULAs ທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ, ພ້ອມກັບການສົນທະນາທາງກົດໝາຍ ແລະ ການພັດທະນາລະບຽບການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຈະມີບົດບາດສຳຄັນໃນການສ້າງການນຳໃຊ້ GenAI ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມີຈັນຍາບັນໃນແພລະຕະຟອມສຸຂະພາບດີຈີຕອນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ສັນຍານສຳຄັນ: ໝາຍເຫດຈາກບັນນາທິການ
– ສັນຍານສຳຄັນ: ທະນາຍຄວາມ: Rob Latta, Emily Tait, ແລະ Kerianne Tobitsch
– ສັນຍານສຳຄັນ: ຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານອຸດສາຫະກຳ: ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາງວັນ: ການດຸ່ນດ່ຽງຜົນປະໂຫຍດຂອງ GenAI ດ້ວຍຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ອາດມີ.

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