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ຜູ້ສ້າງເກມ Viral 'Only Up!' ດຶງເກມຈາກ Steam, ອ້າງເຖິງຄວາມກົດດັນ

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
ຜູ້ສ້າງເກມ Viral 'Only Up!' ດຶງເກມຈາກ Steam, ອ້າງເຖິງຄວາມກົດດັນ

ຜູ້ສ້າງເກມເວທີຟີຊິກທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມ, Only Up!, ໄດ້ຕັດສິນໃຈເອົາເກມອອກຈາກໜ້າຮ້ານ Steam, ໂດຍອ້າງເຖິງ “ຄວາມຄຽດ” ເປັນເຫດຜົນຂອງການຕັດສິນໃຈນີ້. ເທົ່ານັ້ນ! ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນເດືອນພຶດສະພາເມື່ອຜູ້ສະຕີມຊື່ດັງແລະ YouTubers ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະບັນລຸຈຸດສູງສຸດໃນເກມທີ່ທ້າທາຍນີ້.

ໃນການອັບເດດໃນ Steam, ຜູ້ສ້າງເກມ, ຜູ້ທີ່ໃຊ້ຊື່ SCKR Games, ໄດ້ອະທິບາຍວ່າຕົນເອງເປັນຜູ້ພັດທະນາດ່ຽວ ແລະຍອມຮັບວ່າ Only Up! ເປັນປະສົບການທຳອິດຂອງເຂົາເຈົ້າກັບການພັດທະນາວິດີໂອເກມ. ພວກເຂົາສ້າງເກມເປັນຈຸດອອກທີ່ສ້າງສັນແລະເປັນວິທີທີ່ຈະທົດສອບຕົວເອງ, ແຕ່ມັນກໍ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມກົດດັນຫຼາຍໃນໄລຍະສອງສາມເດືອນຜ່ານມາ. ດຽວນີ້, ພວກເຂົາພ້ອມທີ່ຈະກ້າວຕໍ່ໄປແລະວາງເກມຢູ່ຫລັງພວກເຂົາ.

ຜູ້ສ້າງໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າພວກເຂົາກໍາລັງເຮັດວຽກຢູ່ໃນເກມຕໍ່ໄປຂອງພວກເຂົາ, ມີຊື່ວ່າ Kilth. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະແດງຄວາມຕ້ອງການສັນຕິພາບຂອງຈິດໃຈແລະການປິ່ນປົວແລະວາງແຜນທີ່ຈະຢຸດຊົ່ວຄາວເພື່ອສືບຕໍ່ການສຶກສາຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການອອກແບບເກມ. ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮູ້​ແລະ​ປະ​ສົບ​ການ​ໃຫມ່​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ, ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ເພື່ອ​ຊີ້​ນໍາ​ພະ​ລັງ​ງານ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄປ​ສູ່ Kilth. ເກມທີ່ຈະມາເຖິງຈະມີປະເພດ ແລະການຕັ້ງຄ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງສິ້ນເຊີງ, ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການຖ່າຍຮູບເງົາ. ຜູ້ສ້າງຫວັງວ່າຈະຮ່ວມມືກັບທີມງານຂະຫນາດນ້ອຍສໍາລັບໂຄງການທີ່ທ້າທາຍນີ້ເພື່ອເພີ່ມທັກສະການອອກແບບເກມຂອງພວກເຂົາ.

ນີ້​ບໍ່​ແມ່ນ​ຄັ້ງ​ທໍາ​ອິດ Only Up! ຖືກລຶບອອກຈາກ Steam ແລ້ວ. ກ່ອນຫນ້ານີ້, ເກມໄດ້ຖືກເອົາລົງເນື່ອງຈາກການນໍາໃຊ້ຊັບສິນທີ່ມີລິຂະສິດ, ແຕ່ມັນກັບຄືນມາຫຼັງຈາກຊັບສິນທີ່ຖືກລະເມີດໄດ້ຖືກໂຍກຍ້າຍ. ນັກພັດທະນາໄດ້ຮັບຮູ້ຄໍາຄຶດຄໍາເຫັນແລະການສະຫນັບສະຫນູນຈາກຊຸມຊົນກ່ຽວກັບຂໍ້ບົກພ່ອງໃນເກມແລະສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ເຫັນອົກເຫັນໃຈແລະເປັນມິດໃນອຸດສາຫະກໍາ.

ການຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ສ້າງທີ່ຈະເອົາພຽງແຕ່ Up! ​ແລະ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຄຽດ​ແຄ້ນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ​ຂອງ​ທ່ານ Dong Nguyen, ຜູ້​ສ້າງ Flappy Bird, ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ດຶງ​ເອົາ​ເກມ​ອອກ​ຈາກ​ຮ້ານ app ​ໃນ​ປີ 2014 ຍ້ອນ​ມີ​ລັກສະນະ​ເສບ​ຕິດ. ຫງວຽນ​ເປີດ​ເຜີຍ​ວ່າ ລາວ​ຮູ້ສຶກ​ຜິດ​ແລະ​ບໍ່​ສະບາຍ​ໃຈ​ກັບ​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ​ຂອງ​ເກມ.

ໃນເວລາຂຽນ, ພຽງແຕ່ Up! ປະຈຸບັນບໍ່ສາມາດຊື້ໄດ້ໃນ Steam, ເຖິງແມ່ນວ່າຫນ້າຂອງມັນຍັງມີຢູ່. ຫົວຂໍ້ຂອງເກມໄດ້ຖືກປ່ຽນເປັນ "ບໍ່ມີ," ແລະຜູ້ພັດທະນາໄດ້ຖືກປ່ຽນຊື່ "Indiesolodev." ການທົບທວນຄືນຂອງຜູ້ໃຊ້ໃນທາງບວກແລະການໃຫ້ຄະແນນສໍາລັບການພຽງແຕ່ Up! ຍັງສາມາດພົບເຫັນຢູ່ໃນຫນ້າ Steam.

ທີ່ມາ: [IGN](https://www.ign.com/articles/creator-of-viral-game-only-up-pulls-game-from-steam-citing-stress)

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