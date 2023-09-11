Pixel Sky Animations ເປີດຕົວ Drone Light Show ທຳອິດຂອງ Vancouver ໃນງານເປີດ-Air Gala

ບໍລິສັດສະແດງແສງສະຫວ່າງ drone ທີ່ຕັ້ງຢູ່ Vancouver, Pixel Sky Animations, ຈະສະເຫຼີມສະຫຼອງການເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການກັບ Open-Air Gala ໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ. ເຫດການດັ່ງກ່າວຈະຈັດຂຶ້ນທີ່ Science World ແລະ False Creek, ຍັງຈະມີ drone light ທໍາອິດຂອງ Vancouver. ການສະແດງ, ດຶງດູດຜູ້ຊົມທີ່ຄາດວ່າຈະມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 700 ຄົນ.
Pixel Sky Animations ເຊື່ອວ່າການເລົ່າເລື່ອງແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນຕໍ່ທຸກໆປະສິດທິພາບທີ່ດີ. ດ້ວຍການສະແດງແສງ drone ຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຂົາມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມ, ສ້າງແຮງບັນດານໃຈ, ແລະຄວາມປະຫລາດໃຈຂອງຜູ້ຊົມທຸກເພດທຸກໄວໂດຍໃຊ້ທ້ອງຟ້າໃນຍາມກາງຄືນເປັນຜ້າໃບເພື່ອທາສີຄໍາບັນຍາຍ. ການສະແດງແສງສະຫວ່າງຂອງ drone ໄດ້ຖືກອອກແບບຢ່າງພິຖີພິຖັນສໍາລັບການເບິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຈາກຈຸດປະສານງານສະເພາະຢູ່ໃນໂລກວິທະຍາສາດ, ແຕ່ມັນຈະເຫັນໄດ້ຈາກມຸມຕ່າງໆຕາມແຄມຝັ່ງທະເລ False Creek.
Open-Air Gala ຈະສະເໜີປະສົບການຄັອກເທນທີ່ຄັດສັນມາຈາກ Bootleggers ແລະການວາງສະແດງສິລະປະທີ່ເລິກເຊິ່ງໂດຍ Chali Rosso Art Gallery. ສອງຂັ້ນຕອນການສະແດງຈະຖືກບັນຍາຍໂດຍ DJs ສາກົນ Ray Kash ແລະ Dezza. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະມີໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຂົນສົ່ງໄປສູ່ໂລກໃຫມ່ໂດຍຜ່ານການສິລະປະເຕັກໂນໂລຊີ.
ປີ້ສໍາລັບ Gala Open-Air ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ $45 ບວກຄ່າທໍານຽມແລະສາມາດຊື້ອອນໄລນ໌. ມັນສັນຍາວ່າຈະເປັນຕອນແລງຂອງຄວາມບັນເທີງທີ່ບໍ່ມີວັນລືມ, ປະສົມປະສານການນໍາໃຊ້ນະວັດກໍາຂອງ drones ກັບດົນຕີ, ສິນລະປະ, ແລະ mixology.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ໂລກວິທະຍາສາດ
- ອະນິເມຊັນ Pixel Sky
- Bootleggers Cocktail
- ຫ້ອງສະແດງສິລະປະ Chali Rosso