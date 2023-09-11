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ເຈົ້າຄອງລັດ Virginia ເປີດເຜີຍແຜນການຂະຫຍາຍບໍລະອົດແບນທົ່ວລັດ

ByMampho Brescia

Sep 11, 2023
ເຈົ້າຄອງລັດ Virginia ເປີດເຜີຍແຜນການຂະຫຍາຍບໍລະອົດແບນທົ່ວລັດ

ຜູ້ປົກຄອງລັດ Virginia ທ່ານ Glenn Youngkin ໄດ້ເປີດເຜີຍແຜນການ 5 ປີທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ຊາວເວີຈີເນຍ ໃຫ້ກັບບໍລະອົດແບນຄວາມໄວສູງທີ່ມີລາຄາບໍ່ແພງ. ​ແຜນການ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ຊີ້​ແຈງ​ວ່າ ລັດ​ຈະ​ໃຊ້​ງົບປະມານ 1.48 ຕື້​ໂດ​ລາ​ສະຫະລັດ ເພື່ອ​ນຳ​ໃຊ້​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ​ໄປ​ຍັງ​ເຂດ​ທີ່​ຂາດ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ໃນ​ປະຈຸ​ບັນ. ດ້ວຍການລິເລີ່ມນີ້, Virginia ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງບ້ານເຮືອນ, ທຸລະກິດ, ແລະສະມໍຂອງຊຸມຊົນ, ເປົ້າຫມາຍທີ່ຈະສາມາດບັນລຸປະມານ 160,000 ສະຖານທີ່.

ການເຂົ້າເຖິງບໍລະອົດແບນຄວາມໄວສູງບໍ່ໄດ້ຖືວ່າເປັນຄວາມຫລູຫລາອີກຕໍ່ໄປ, ແຕ່ຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັມທີ່ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. ເຈົ້າຄອງເມືອງ Youngkin ເຊື່ອວ່າໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ຊາວເວີຈິເນຍທັງຫມົດໂດຍຜ່ານບໍລະອົດແບນ, ລັດຈະກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນການເຊື່ອມໂຍງການແບ່ງປັນດິຈິຕອນ.

ນອກເຫນືອຈາກການສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງ, ແຜນການດັ່ງກ່າວເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການສົ່ງເສີມການຮູ້ຫນັງສືດິຈິຕອນ, ການປັບປຸງການດູແລສຸຂະພາບ, ແລະການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບ Virginians ທັງຫມົດ. ໂດຍການບັນລຸການຄຸ້ມຄອງບໍລະອົດແບນທົ່ວໆໄປ, ລັດຈະສາມາດຊີ້ນໍາຄວາມພະຍາຍາມແລະການສະຫນອງທຶນຂອງຕົນໄປສູ່ເຂດທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້.

ໂຄງການ Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD) ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນ ແລະວຽກເຮັດງານທຳຂອງລັດຖະບານກາງ, ເປັນການລິເລີ່ມແຫ່ງຊາດເພື່ອແນໃສ່ຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ. ພະແນກທີ່ຢູ່ອາໄສແລະການພັດທະນາຊຸມຊົນຂອງ Virginia (DHCD) ຈະຄຸ້ມຄອງການຈັດສັນ BEAD ມູນຄ່າ 1.48 ຕື້ໂດລາຂອງລັດ. ເງິນທຶນນີ້ຈະເສີມສ້າງຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງຂໍ້ລິເລີ່ມໂທລະຄົມມະນາຄົມ Virginia (VATI) ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເຂດທີ່ຍັງຂາດແຄນໃນທົ່ວປະເທດ.

ເມື່ອການເຂົ້າເຖິງບໍລະອົດແບນທົ່ວໆໄປໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, DHCD ຈະປ່ຽນຈຸດສຸມຂອງຕົນໄປສູ່ການສົ່ງເສີມການສາມາດຊື້ໄດ້ແລະປັບປຸງການຮັບຮອງເອົາການບໍລິການບໍລະອົດແບນ. ເປົ້າຫມາຍແມ່ນເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຊາວເວີຈິນໄອແລນທັງຫມົດສາມາດເຂົ້າເຖິງແລະນໍາໃຊ້ການບໍລິການທີ່ສໍາຄັນນີ້.

Virginia ໄດ້ເປັນຜູ້ນໍາໃນການປິດການແບ່ງປັນດິຈິຕອນ, ໂດຍໄດ້ຈັດສັນຫຼາຍກວ່າ 935 ລ້ານໂດລາໃນກອງທຶນຂອງລັດແລະລັດຖະບານກາງນັບຕັ້ງແຕ່ 2017. ການລົງທຶນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຂະຫຍາຍໂຄງສ້າງພື້ນຖານບໍລະອົດແບນໄປຫຼາຍກວ່າ 388,000 ສະຖານທີ່ໃນ 80 ເມືອງແລະເຂດປົກຄອງໃນທົ່ວ Commonwealth. ເງິນທຶນດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການເສີມດ້ວຍເງິນເພີ່ມເຕີມອີກ 1.1 ຕື້ໂດລາໃນກອງທຶນທີ່ກົງກັນຈາກລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດ.

ປະຈຸບັນ DHCD ກໍາລັງຮັບເອົາຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງປະຊາຊົນກ່ຽວກັບການສະເຫນີເບື້ອງຕົ້ນຂອງ BEAD ຈົນເຖິງວັນທີ 19 ກັນຍາ.

ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງ Virginia ທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ການແບ່ງປັນດິຈິຕອນເປັນແບບຢ່າງແຫ່ງຊາດສໍາລັບລັດອື່ນໆ. ໂດຍການຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງບໍລະອົດແບນທີ່ມີລາຄາບໍ່ແພງແລະສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້, Commonwealth ກໍາລັງຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີຊຸມຊົນໃດຖືກປະໄວ້ທາງຫລັງໃນຍຸກດິຈິຕອນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ຫ້ອງວ່າການລັດ Virginia
– ກົມພັດທະນາທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ຊຸມຊົນ (DHCD)

By Mampho Brescia

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