ເຈົ້າຄອງລັດ Virginia ເປີດເຜີຍແຜນການຂະຫຍາຍບໍລະອົດແບນທົ່ວລັດ

ຜູ້ປົກຄອງລັດ Virginia ທ່ານ Glenn Youngkin ໄດ້ເປີດເຜີຍແຜນການ 5 ປີທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ຊາວເວີຈີເນຍ ໃຫ້ກັບບໍລະອົດແບນຄວາມໄວສູງທີ່ມີລາຄາບໍ່ແພງ. ແຜນການດັ່ງກ່າວໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າ ລັດຈະໃຊ້ງົບປະມານ 1.48 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດໄປຍັງເຂດທີ່ຂາດການເຂົ້າເຖິງໃນປະຈຸບັນ. ດ້ວຍການລິເລີ່ມນີ້, Virginia ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງບ້ານເຮືອນ, ທຸລະກິດ, ແລະສະມໍຂອງຊຸມຊົນ, ເປົ້າຫມາຍທີ່ຈະສາມາດບັນລຸປະມານ 160,000 ສະຖານທີ່.
ການເຂົ້າເຖິງບໍລະອົດແບນຄວາມໄວສູງບໍ່ໄດ້ຖືວ່າເປັນຄວາມຫລູຫລາອີກຕໍ່ໄປ, ແຕ່ຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັມທີ່ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. ເຈົ້າຄອງເມືອງ Youngkin ເຊື່ອວ່າໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ຊາວເວີຈິເນຍທັງຫມົດໂດຍຜ່ານບໍລະອົດແບນ, ລັດຈະກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນການເຊື່ອມໂຍງການແບ່ງປັນດິຈິຕອນ.
ນອກເຫນືອຈາກການສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງ, ແຜນການດັ່ງກ່າວເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການສົ່ງເສີມການຮູ້ຫນັງສືດິຈິຕອນ, ການປັບປຸງການດູແລສຸຂະພາບ, ແລະການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບ Virginians ທັງຫມົດ. ໂດຍການບັນລຸການຄຸ້ມຄອງບໍລະອົດແບນທົ່ວໆໄປ, ລັດຈະສາມາດຊີ້ນໍາຄວາມພະຍາຍາມແລະການສະຫນອງທຶນຂອງຕົນໄປສູ່ເຂດທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້.
ໂຄງການ Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD) ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນ ແລະວຽກເຮັດງານທຳຂອງລັດຖະບານກາງ, ເປັນການລິເລີ່ມແຫ່ງຊາດເພື່ອແນໃສ່ຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ. ພະແນກທີ່ຢູ່ອາໄສແລະການພັດທະນາຊຸມຊົນຂອງ Virginia (DHCD) ຈະຄຸ້ມຄອງການຈັດສັນ BEAD ມູນຄ່າ 1.48 ຕື້ໂດລາຂອງລັດ. ເງິນທຶນນີ້ຈະເສີມສ້າງຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງຂໍ້ລິເລີ່ມໂທລະຄົມມະນາຄົມ Virginia (VATI) ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເຂດທີ່ຍັງຂາດແຄນໃນທົ່ວປະເທດ.
ເມື່ອການເຂົ້າເຖິງບໍລະອົດແບນທົ່ວໆໄປໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, DHCD ຈະປ່ຽນຈຸດສຸມຂອງຕົນໄປສູ່ການສົ່ງເສີມການສາມາດຊື້ໄດ້ແລະປັບປຸງການຮັບຮອງເອົາການບໍລິການບໍລະອົດແບນ. ເປົ້າຫມາຍແມ່ນເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຊາວເວີຈິນໄອແລນທັງຫມົດສາມາດເຂົ້າເຖິງແລະນໍາໃຊ້ການບໍລິການທີ່ສໍາຄັນນີ້.
Virginia ໄດ້ເປັນຜູ້ນໍາໃນການປິດການແບ່ງປັນດິຈິຕອນ, ໂດຍໄດ້ຈັດສັນຫຼາຍກວ່າ 935 ລ້ານໂດລາໃນກອງທຶນຂອງລັດແລະລັດຖະບານກາງນັບຕັ້ງແຕ່ 2017. ການລົງທຶນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຂະຫຍາຍໂຄງສ້າງພື້ນຖານບໍລະອົດແບນໄປຫຼາຍກວ່າ 388,000 ສະຖານທີ່ໃນ 80 ເມືອງແລະເຂດປົກຄອງໃນທົ່ວ Commonwealth. ເງິນທຶນດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການເສີມດ້ວຍເງິນເພີ່ມເຕີມອີກ 1.1 ຕື້ໂດລາໃນກອງທຶນທີ່ກົງກັນຈາກລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດ.
ປະຈຸບັນ DHCD ກໍາລັງຮັບເອົາຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງປະຊາຊົນກ່ຽວກັບການສະເຫນີເບື້ອງຕົ້ນຂອງ BEAD ຈົນເຖິງວັນທີ 19 ກັນຍາ.
ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງ Virginia ທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ການແບ່ງປັນດິຈິຕອນເປັນແບບຢ່າງແຫ່ງຊາດສໍາລັບລັດອື່ນໆ. ໂດຍການຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງບໍລະອົດແບນທີ່ມີລາຄາບໍ່ແພງແລະສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້, Commonwealth ກໍາລັງຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີຊຸມຊົນໃດຖືກປະໄວ້ທາງຫລັງໃນຍຸກດິຈິຕອນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ຫ້ອງວ່າການລັດ Virginia
– ກົມພັດທະນາທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ຊຸມຊົນ (DHCD)