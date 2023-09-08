ຮຸ້ນສະຫະລັດເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນວ່ານັກລົງທຶນສຸມໃສ່ການປ່ຽນໄປສູ່ບົດລາຍງານດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ

ຮຸ້ນສະຫະລັດໄດ້ປິດຕົວສູງຂຶ້ນເລັກນ້ອຍຍ້ອນວ່ານັກລົງທຶນຫັນຄວາມສົນໃຈກັບບົດລາຍງານດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກໃນອາທິດຕໍ່ໄປ. ຮຸ້ນ Apple ຍັງເຫັນຄວາມຫມັ້ນຄົງຫຼັງຈາກຫຼຸດລົງສອງມື້. Dow ເພີ່ມຂຶ້ນ 0.2%, S&P ເພີ່ມຂຶ້ນ 0.1%, ແລະ Nasdaq ເພີ່ມຂຶ້ນ 0.1%.
ໃນປະເທດອົດສະຕາລີ, ອະນາຄົດຂອງ ASX ເພີ່ມຂຶ້ນ 0.1% ຫຼື 4 ຈຸດຢູ່ທີ່ 7154. S&P / ASX 200 ປິດລົງ 0.2% ຫຼື 14.3 ຈຸດໃນວັນສຸກ, ຈົບລົງຢູ່ທີ່ 7156.7. ດັດຊະນີຈຸດເງິນໂດລາ Bloomberg ສູງຂຶ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ bitcoin ຫຼຸດລົງ 1.2% ເປັນ 25,890 ໂດລາ. ຜົນຜະລິດໃນບັນທຶກ 10 ປີຂອງສະຫະລັດເພີ່ມຂຶ້ນ 2 ຈຸດພື້ນຖານເປັນ 4.26%.
ບັນດານັກຍຸດທະສາດອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງທະນາຄານອາເມລິກາໄດ້ປະຖິ້ມຄໍາແນະນໍາຂອງພວກເຂົາທີ່ຈະຍາວ tactically ໃນບັນທຶກຄັງເງິນ 10 ປີເນື່ອງຈາກຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງເສດຖະກິດສະຫະລັດເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງເຖິງ 4.75%. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາຍັງຄາດຫວັງວ່າຜົນຜະລິດຈະຢູ່ທີ່ປະມານ 4% ໃນທ້າຍປີ, ການຄາດຄະເນນີ້ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງ.
Barclays ໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າກໍາລັງກະກຽມທີ່ຈະຕັດວຽກຫຼາຍຮ້ອຍຄົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ການຕັດດັ່ງກ່າວຈະມີຜົນກະທົບປະມານ 5% ຂອງພະນັກງານທີ່ປະເຊີນຫນ້າກັບລູກຄ້າໃນພະແນກການຄ້າ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບບາງຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍທົ່ວໂລກ. ບໍລິສັດຍັງວາງແຜນທີ່ຈະປັບໂຄງສ້າງທີມງານພາຍໃນຫນ່ວຍບໍລິການທະນາຄານຜູ້ບໍລິໂພກຂອງອັງກິດ.
ໃນຂ່າວອື່ນໆ, ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກແລະດັດຊະນີລາຄາຜູ້ຜະລິດຂອງຈີນໃນເດືອນສິງຫາຈະເປີດເຜີຍໃນເວລາ 11:30 ໂມງ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານຄາດວ່າຈະມີການຟື້ນຕົວຂອງລາຄາ, ຍ້ອນລາຄາອາຫານແລະການສະຫນັບສະຫນູນເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບການເດີນທາງພາຍໃນປະເທດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 1]
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 2]
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 3]