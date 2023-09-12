ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບການຍົກລະດັບ iPhone 15

ອີງຕາມການລາຍງານການຄົ້ນຄວ້າປະຈໍາປີຈາກ Savings.com ເປັນຈໍານວນຫຼາຍເປັນ 16% ຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງ Apple ແມ່ນມີແຜນທີ່ຈະຍົກລະດັບ iPhone 15 ໃນເວລາທີ່ມັນອອກມາ. ນີ້ແມ່ນອັດຕາສ່ວນທີ່ສູງກວ່າ iPhone ຮຸ່ນກ່ອນຫນ້າ, ໂດຍ 14% ວາງແຜນທີ່ຈະອັບເກດ iPhone 14 ແລະ 10% ສໍາລັບ iPhone 13. ເຖິງວ່າຈະມີຈຸດລາຄາທີ່ຄາດວ່າຈະສູງ, ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍກ່ຽວກັບການຍົກລະດັບ iPhone 15 ຫຼາຍກວ່າປີທີ່ຜ່ານມາ.
ປັດໄຈຫນຶ່ງທີ່ປະກອບສ່ວນໃຫ້ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນນີ້ແມ່ນຈໍານວນຜູ້ໃຊ້ທີ່ຊອກຫາການຍົກລະດັບຈາກຮຸ່ນເກົ່າເຊັ່ນ iPhone 11 ແລະ iPhone X. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ Apple ອາດຈະຮັກສາສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດໃນອຸດສາຫະກໍາໂທລະສັບສະຫຼາດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບົດລາຍງານຍັງເປີດເຜີຍວ່າລາຄາເປັນອຸປະສັກທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ຍົກລະດັບທີ່ມີທ່າແຮງ. ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງເຈົ້າຂອງ iPhone ໃນປັດຈຸບັນ (53%) ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະຍົກລະດັບ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍ້ອນການພິຈາລະນາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
Apple ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນຊັດເຈນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ຊຸກຍູ້ການຍົກລະດັບອຸປະກອນປະຈໍາປີແລະສະຫນັບສະຫນູນອຸປະກອນຂອງຕົນສໍາລັບໄລຍະເວລາທີ່ຍາວກວ່າເມື່ອທຽບກັບຄູ່ແຂ່ງ. ໃນຂະນະທີ່ແນວໂນ້ມຂອງການຍົກລະດັບປະຈໍາປີອາດຈະຫຼຸດລົງ, ຍັງມີ 10% ຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຊອກຫາການຍົກລະດັບປະຈໍາປີ.
ບົດລາຍງານໄດ້ລະບຸການຄາດຄະເນທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດກ່ຽວກັບອຸປະກອນ iPhone ໃຫມ່, ລວມທັງການປັບປຸງຄຸນນະພາບກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ຊີວິດຫມໍ້ໄຟ, ແລະ RAM. ການປັບປຸງແບດເຕີຣີ, ໂດຍສະເພາະ, ແມ່ນຕ້ອງການສູງ, ໂດຍ 43% ຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ໃນເບື້ອງຕົ້ນບໍ່ມີແຜນທີ່ຈະຍົກລະດັບກ່າວວ່າພວກເຂົາຈະພິຈາລະນາຄືນໃຫມ່ຖ້າ iPhone 15 ປະກອບຄຸນສົມບັດນີ້.
ອີງຕາມ Savings.com, ຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ iPhone ໃນປະຈຸບັນຂອງພວກເຂົາເປັນເວລາສາມປີແມ່ນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນການຊື້ຂາຍສໍາລັບ iPhone 15, ໃນຂະນະທີ່ 10% ຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີ iPhone ອາຍຸຫນ້ອຍກວ່າຫນຶ່ງປີຍັງວາງແຜນທີ່ຈະຍົກລະດັບ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບການອັບເກຣດ iPhone 15, ໂດຍມີອັດຕາສ່ວນຜູ້ໃຊ້ທີ່ສູງກວ່າທີ່ວາງແຜນທີ່ຈະອັບເກຣດເມື່ອທຽບໃສ່ກັບລຸ້ນກ່ອນໜ້າ. ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຍັງຄົງເປັນອຸປະສັກສໍາລັບຫຼາຍໆຄົນ, ຄຸນນະສົມບັດການປັບປຸງຂອງອຸປະກອນໃຫມ່, ໂດຍສະເພາະໃນການປະຕິບັດກ້ອງຖ່າຍຮູບແລະຫມໍ້ໄຟ, ກໍາລັງສ້າງຄວາມສົນໃຈໃນບັນດາຜູ້ຍົກລະດັບທີ່ມີທ່າແຮງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດລາຍງານການຄົ້ນຄວ້າປະຈໍາປີ Savings.com