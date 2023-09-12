ອົງການຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດແລະພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງສະຫະລັດ (CISA) ໄດ້ອອກຄໍາເຕືອນຕໍ່ອົງການກາງ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປັບປຸງອຸປະກອນ iOS, iPadOS ແລະ macOS ຂອງເຂົາເຈົ້າພາຍໃນຫນຶ່ງເດືອນ. ນີ້ແມ່ນເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຄົ້ນພົບຊ່ອງໂຫວ່ສອງສູນໃນຜະລິດຕະພັນ Apple ທີ່ອາດຈະຖືກຂູດຮີດໂດຍການໂຈມຕີສະປາຍແວ.
ຊ່ອງໂຫວ່ທຳອິດ, ທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມ CVE-2023-41064, ແມ່ນຊ່ອງໂຫວ່ຂອງ buffer overflow ໃນ ImageIO. ມັນເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ປະມວນຜົນຮູບພາບທີ່ສ້າງຂື້ນໂດຍສະເພາະແລະສາມາດນໍາໄປສູ່ການປະຕິບັດລະຫັດ. ຊ່ອງໂຫວ່ທີສອງ, CVE-2023-41061, ແມ່ນບັນຫາການກວດສອບໃນ Apple Wallet. ໄຟລ໌ແນບທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍເຈດຕະນາຮ້າຍສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການປະຕິບັດລະຫັດ.
Citizen Lab, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ, ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຄົ້ນພົບຊ່ອງໂຫວ່ເຫຼົ່ານີ້ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຂຸດຄົ້ນທີ່ເອີ້ນວ່າ "BlastPass." ລະບົບຕ່ອງໂສ້ນີ້ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຈັດສົ່ງ spyware Pegasus ໃຫ້ກັບພະນັກງານຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມພົນລະເຮືອນທີ່ຕັ້ງຢູ່ວໍຊິງຕັນ. Citizen Lab ເປີດເຜີຍວ່າການຂຸດຄົ້ນໄດ້ນໍາໃຊ້ໄຟລ໌ແນບ PassKit ທີ່ມີຮູບພາບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ສົ່ງຜ່ານ iMessage.
ໃນຂະນະທີ່ມັນບໍ່ຈະແຈ້ງວ່າໃຜເປັນຜູ້ອະນຸຍາດໃຫ້ການໂຈມຕີເຫຼົ່ານີ້, ມີຄວາມກັງວົນວ່າພວກເຂົາຍັງສາມາດຖືກໃຊ້ເພື່ອແນເປົ້າໃສ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ລັດຖະບານສະຫະລັດຖ້າປະຕິບັດໂດຍປະເທດທີ່ເປັນສັດຕູ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ການໂຈມຕີ spyware ທີ່ຄ້າຍຄືກັນໄດ້ຖືກລາຍງານ, ໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ 2021 ຄົນໄດ້ຖືກແຮັກຈາກໄລຍະໄກຂອງ iPhone ໃນປີ XNUMX.
Apple ໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະດຳເນີນການທາງກົດໝາຍຕໍ່ບໍລິສັດ NSO Group ຂອງອິດສະຣາແອນ, ຜູ້ທີ່ເຊື່ອວ່າເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການພັດທະນາ ແລະ ຂາຍ spyware Pegasus. ກຸ່ມ NSO ອ້າງວ່າຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນມີຈຸດປະສົງໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍແລະຈຸດປະສົງການລວບລວມຂ່າວ.
ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການໂຈມຕີສະປາຍແວ, ອົງການຂອງລັດຖະບານກາງມີເວລາຈົນຮອດວັນທີ 2 ຕຸລາເພື່ອແກ້ໄຂຊ່ອງໂຫວ່ທີ່ຄົ້ນພົບຜ່ານການອັບເດດຢ່າງເປັນທາງການຂອງຜູ້ຂາຍ. ການບໍ່ເຮັດແນວນັ້ນອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ຢຸດເຊົາການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ Apple ເຫຼົ່ານີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- "ອົງການຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ ແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງສະຫະລັດ (CISA) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແກ້ໄຂຊ່ອງໂຫວ່ຂອງ Apple ທີ່ຮູ້ຈັກໂດຍທັນທີ" - CISA
– “BlastPass: Zero-Click Mobile Exploitation of Apple’s iMessage” – Citizen Lab