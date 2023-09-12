ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

ອົງ​ການ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ​ແລະ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ອົງ​ການ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ​ແກ້​ໄຂ​ຂໍ້​ບົກ​ພ່ອງ Apple ທີ່​ຮູ້​ຈັກ

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
ອົງ​ການ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ​ແລະ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ອົງ​ການ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ​ແກ້​ໄຂ​ຂໍ້​ບົກ​ພ່ອງ Apple ທີ່​ຮູ້​ຈັກ

ອົງ​ການ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ​ແລະ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ (CISA) ໄດ້​ອອກ​ຄໍາ​ເຕືອນ​ຕໍ່​ອົງ​ການ​ກາງ​, ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ປັບ​ປຸງ​ອຸ​ປະ​ກອນ iOS​, iPadOS ແລະ macOS ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ພາຍ​ໃນ​ຫນຶ່ງ​ເດືອນ​. ນີ້ແມ່ນເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຄົ້ນພົບຊ່ອງໂຫວ່ສອງສູນໃນຜະລິດຕະພັນ Apple ທີ່ອາດຈະຖືກຂູດຮີດໂດຍການໂຈມຕີສະປາຍແວ.

ຊ່ອງໂຫວ່ທຳອິດ, ທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມ CVE-2023-41064, ແມ່ນຊ່ອງໂຫວ່ຂອງ buffer overflow ໃນ ImageIO. ມັນເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ປະມວນຜົນຮູບພາບທີ່ສ້າງຂື້ນໂດຍສະເພາະແລະສາມາດນໍາໄປສູ່ການປະຕິບັດລະຫັດ. ຊ່ອງໂຫວ່ທີສອງ, CVE-2023-41061, ແມ່ນບັນຫາການກວດສອບໃນ Apple Wallet. ໄຟລ໌ແນບທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍເຈດຕະນາຮ້າຍສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການປະຕິບັດລະຫັດ.

Citizen Lab, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ, ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຄົ້ນພົບຊ່ອງໂຫວ່ເຫຼົ່ານີ້ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຂຸດຄົ້ນທີ່ເອີ້ນວ່າ "BlastPass." ລະບົບຕ່ອງໂສ້ນີ້ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຈັດສົ່ງ spyware Pegasus ໃຫ້ກັບພະນັກງານຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມພົນລະເຮືອນທີ່ຕັ້ງຢູ່ວໍຊິງຕັນ. Citizen Lab ເປີດເຜີຍວ່າການຂຸດຄົ້ນໄດ້ນໍາໃຊ້ໄຟລ໌ແນບ PassKit ທີ່ມີຮູບພາບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ສົ່ງຜ່ານ iMessage.

ໃນຂະນະທີ່ມັນບໍ່ຈະແຈ້ງວ່າໃຜເປັນຜູ້ອະນຸຍາດໃຫ້ການໂຈມຕີເຫຼົ່ານີ້, ມີຄວາມກັງວົນວ່າພວກເຂົາຍັງສາມາດຖືກໃຊ້ເພື່ອແນເປົ້າໃສ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ລັດຖະບານສະຫະລັດຖ້າປະຕິບັດໂດຍປະເທດທີ່ເປັນສັດຕູ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ການໂຈມຕີ spyware ທີ່ຄ້າຍຄືກັນໄດ້ຖືກລາຍງານ, ໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ 2021 ຄົນໄດ້ຖືກແຮັກຈາກໄລຍະໄກຂອງ iPhone ໃນປີ XNUMX.

Apple ໄດ້​ຕັດສິນ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ທາງ​ກົດໝາຍ​ຕໍ່​ບໍລິສັດ NSO Group ຂອງ​ອິດສະຣາ​ແອນ, ຜູ້​ທີ່​ເຊື່ອ​ວ່າ​ເປັນ​ຜູ້​ຮັບຜິດຊອບ​ໃນ​ການ​ພັດທະນາ ​ແລະ ຂາຍ spyware Pegasus. ກຸ່ມ NSO ອ້າງວ່າຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນມີຈຸດປະສົງໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍແລະຈຸດປະສົງການລວບລວມຂ່າວ.

ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການໂຈມຕີສະປາຍແວ, ອົງການຂອງລັດຖະບານກາງມີເວລາຈົນຮອດວັນທີ 2 ຕຸລາເພື່ອແກ້ໄຂຊ່ອງໂຫວ່ທີ່ຄົ້ນພົບຜ່ານການອັບເດດຢ່າງເປັນທາງການຂອງຜູ້ຂາຍ. ການບໍ່ເຮັດແນວນັ້ນອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ຢຸດເຊົາການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ Apple ເຫຼົ່ານີ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- "ອົງການຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ ແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງສະຫະລັດ (CISA) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແກ້ໄຂຊ່ອງໂຫວ່ຂອງ Apple ທີ່ຮູ້ຈັກໂດຍທັນທີ" - CISA
– “BlastPass: Zero-Click Mobile Exploitation of Apple’s iMessage” – Citizen Lab

By Gabriel Botha

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