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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

ການທົດລອງຕ້ານການໄວ້ວາງໃຈຂອງ Google ເລີ່ມຕົ້ນ: ຖືກກ່າວຫາວ່າຮັກສາການຜູກຂາດໂດຍຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຜິດກົດຫມາຍ

ByRobert Andrew

Sep 12, 2023
ການທົດລອງຕ້ານການໄວ້ວາງໃຈຂອງ Google ເລີ່ມຕົ້ນ: ຖືກກ່າວຫາວ່າຮັກສາການຜູກຂາດໂດຍຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຜິດກົດຫມາຍ

ການທົດລອງຂອງສະຫະລັດກັບ Google ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນວໍຊິງຕັນ, ດີຊີ, ໂດຍທະນາຍຄວາມຂອງລັດຖະບານໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າຍັກໃຫຍ່ເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ລະເມີດກົດຫມາຍຕ້ານການໄວ້ວາງໃຈໂດຍເຈດຕະນາແລະພະຍາຍາມປົກປິດການກະທໍາຂອງຕົນ. ໃນໄລຍະຂອງການທົດລອງ, ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະແກ່ຍາວເຖິງສິບອາທິດ, ຜູ້ບໍລິຫານຂອງ Apple ໄດ້ຖືກກໍານົດທີ່ຈະເປັນພະຍານ, ຍ້ອນວ່າຂໍ້ຕົກລົງຂອງ Google ກັບບໍລິສັດແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງກໍລະນີຕ້ານການໄວ້ວາງໃຈຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

Kenneth Dintzer, ຮອງຜູ້ອໍານວຍການສາຂາຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ (DOJ), ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງກໍລະນີ, ໂດຍກ່າວວ່າມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບອະນາຄົດຂອງອິນເຕີເນັດ. ອີງຕາມການ Dintzer, Google ຮັກສາການຜູກຂາດຂອງຕົນຢ່າງຜິດກົດຫມາຍຕັ້ງແຕ່ປີ 2010 ໂດຍການຈ່າຍຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໃຫ້ກັບບໍລິສັດເຊັ່ນ Apple ແລະ AT&T. ລາວໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າ Google ຮູ້ວ່າຂໍ້ຕົກລົງເຫຼົ່ານີ້ຂ້າມຊາຍແດນຕ້ານການໄວ້ວາງໃຈແລະບໍລິສັດໄດ້ຖືການຜູກຂາດຢ່າງຜິດກົດຫມາຍໃນໄລຍະຫນຶ່ງທົດສະວັດໂດຍການໃຊ້ອໍານາດຂອງການເລີ່ມຕົ້ນແລະຂະຫນາດ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, DOJ ໄດ້ກ່າວຫາ Google ວ່າໄດ້ຫມູນໃຊ້ການປະມູນການໂຄສະນາເພື່ອຍົກສູງລາຄາສໍາລັບຜູ້ໂຄສະນາອອນໄລນ໌. Dintzer ໄດ້ສະແດງຫຼັກຖານໃນສານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີທີ່ Google ຊອກຫາວິທີປົກປ້ອງການສື່ສານທີ່ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການຈ່າຍເງິນຂອງຕົນໃຫ້ກັບບໍລິສັດເຊັ່ນ Apple. ລາວໄດ້ສະແດງການສົນທະນາສົນທະນາທີ່ Sundar Pichai CEO ຂອງ Google ໄດ້ກ່າວຫາວ່າໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ປິດການໃຊ້ງານປະຫວັດການສົນທະນາ.

ໃນຂະນະທີ່ Google ຮັກສາວ່າມັນໄດ້ບັນລຸສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນຂອງຕົນໂດຍຜ່ານຄວາມມັກຂອງຜູ້ໃຊ້ແລະຄວາມດີ, ການທົດລອງຕົ້ນຕໍຈະເນັ້ນໃສ່ວ່າການຄຸ້ມຄອງຂອງບໍລິສັດໃນການຄົ້ນຫາແລະການໂຄສະນາການຊອກຫາໄດ້ລະເມີດກົດຫມາຍຕ້ານການໄວ້ວາງໃຈ. ຖ້າພົບວ່າມີຄວາມຜິດ, ຜູ້ພິພາກສາ Amit Mehta ອາດຈະເລືອກທີ່ຈະສັ່ງໃຫ້ Google ແຍກຕົວອອກ.

Apple ຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຈາກການທົດລອງແລະເພື່ອໃຫ້ສານຕັດສິນຂອງຜູ້ບໍລິຫານຂອງພວກເຂົາຖືກຍົກເລີກ, ເນື່ອງຈາກວ່າບໍລິສັດໄດ້ໃຫ້ປະຈັກພະຍານຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະເອກະສານຈໍານວນຫລາຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ພິພາກສາ Mehta ປະຕິເສດຄໍາຮ້ອງຂໍນີ້, ແລະຜູ້ບໍລິຫານ Apple Eddy Cue, John Giannandrea, ແລະ Adrian Perica ໃນທີ່ສຸດກໍຈະເປັນພະຍານຢູ່ໃນຈຸດຕໍ່ມາໃນການທົດລອງ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– DOJ
- ການ​ດໍາ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ສານ​

By Robert Andrew

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