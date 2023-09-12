ການນໍາໃຊ້ປະລິນຍາຕີຝຶກງານເພື່ອປິດຊ່ອງຫວ່າງທັກສະດິຈິຕອນ

ອັດຕາຄ່າຈ້າງຝຶກງານໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີໂດຍລັດຖະບານອັງກິດໃນປີ 2017 ເປັນວິທີການສໍາລັບນາຍຈ້າງຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ຈະລົງທຶນໃນການຝຶກອົບຮົມການຝຶກອົບຮົມ. ນາຍຈ້າງທີ່ມີໃບບິນຄ່າເງິນເດືອນຫຼາຍກວ່າ 3 ລ້ານປອນຕໍ່ປີແມ່ນຕ້ອງການຈ່າຍ 0.5% ຂອງບັນຊີເງິນເດືອນປະຈໍາປີທັງຫມົດຂອງພວກເຂົາເຂົ້າໃນກອງທຶນເກັບພາສີ. ຈາກນັ້ນເຂົາເຈົ້າສາມາດໃຊ້ທຶນເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຝຶກອົບຮົມການຝຶກງານຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະເມີນ ຫຼືໂອນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກັບນາຍຈ້າງອື່ນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ໃດໆຫມົດອາຍຸ.
ມີມາດຕະຖານການຝຶກງານທີ່ຫຼາກຫຼາຍທີ່ມີຢູ່ໃນລະດັບຕ່າງໆ, ລວມທັງຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນອາຊີບດິຈິຕອນ. ສະຖາບັນການຝຶກງານ ແລະ ການສຶກສາດ້ານວິຊາການ (IfATE) ສະໜອງແຜນທີ່ອາຊີບເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນາຍຈ້າງລະບຸຄວາມຄືບໜ້າ ແລະເສັ້ນທາງການຝຶກງານສຳລັບຜູ້ຝຶກຫັດ. ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ສຸມໃສ່ດ້ານວິຊາຊີບ, ເຊັ່ນ: ມະຫາວິທະຍາໄລ Buckinghamshire New (BNU), ຍັງໄດ້ເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດການຝຶກງານທີ່ສູງກວ່າແລະລະດັບປະລິນຍາຕີ, ສະເຫນີການຝຶກງານໃນອຸດສາຫະກໍາເຊັ່ນ: ການດູແລສຸຂະພາບ, ຕໍາຫຼວດ, ວິສະວະກໍາ, ທຸລະກິດແລະການຄຸ້ມຄອງ, ແລະດິຈິຕອນ.
ນາຍຈ້າງມັກຈະຮັບເອົາຜູ້ຝຶກຫັດເຂົ້າຝຶກງານໃນລະດັບຕ່ໍາແລະສະເຫນີໂອກາດໃຫ້ພວກເຂົາຍົກລະດັບທັກສະໃນລະດັບປະລິນຍາຕີຢ່າງເຕັມທີ່. ນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຝຶກຫັດສາມາດໄດ້ຮັບປະລິນຍາຕີເຕັມຮູບແບບພາຍໃນໄລຍະເວລາສັ້ນກວ່າເມື່ອທຽບກັບສີ່ປີແບບດັ້ງເດີມ.
ໃນຂະນະທີ່ອາດຈະມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບອັດຕາການສໍາເລັດການຝຶກງານ, ນາຍຈ້າງຄວນພິຈາລະນາຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບບັນທຶກຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ພວກເຂົາກໍາລັງພິຈາລະນາ. ຕົວຢ່າງ, BNU ມີອັດຕາການສໍາເລັດຫຼາຍກວ່າ 90% ກ່ຽວກັບການຝຶກງານລະດັບ Digital ແລະ Technology Solutions Professional (BSc) ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ມາດຕະຖານການຝຶກງານໂດຍສະເພາະນີ້ມີຫົກເສັ້ນທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ລວມທັງວິສະວະກໍາຊອບແວ, ທີ່ປຶກສາດ້ານໄອທີ, ຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ, ເຄືອຂ່າຍ, ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ, ແລະການວິເຄາະທຸລະກິດ.
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການການຝຶກອົບຮົມອາດຈະສະເຫນີຮູບແບບການຈັດສົ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຊັ່ນ: ການປ່ອຍວັນຫຼືການຈັດສົ່ງຕັນ. ພວກເຂົາຍັງສາມາດພັດທະນາແບບຈໍາລອງການຈັດສົ່ງຕາມຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບນາຍຈ້າງທີ່ສາມາດຮັບຈໍານວນຕໍາ່ສຸດທີ່ຂອງຜູ້ຝຶກຫັດ.
ການຝຶກງານລະດັບປະລິນຍາສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ໃນແງ່ຂອງການພັດທະນາສ່ວນບຸກຄົນ. ພວກເຂົາໃຫ້ນັກຮຽນມີປະສົບການເຮັດວຽກທີ່ມີຄຸນຄ່າແລະໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບລະດັບປະລິນຍາໂດຍບໍ່ມີຫນີ້ສິນ. ການຝຶກງານລະດັບປະລິນຍາແມ່ນບໍ່ຈໍາກັດພຽງແຕ່ຜູ້ອອກຈາກໂຮງຮຽນ; ພວກເຂົາຍັງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດກັບພະນັກງານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວທີ່ຕ້ອງການຍົກລະດັບທັກສະຫຼືຜູ້ປ່ຽນອາຊີບທີ່ຊອກຫາໂອກາດໃຫມ່. ການຝຶກອົບຮົມເຫຼົ່ານີ້ຍັງເຊື່ອມຕໍ່ຊ່ອງຫວ່າງທັກສະລະຫວ່າງການສຶກສາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງອຸດສາຫະກໍາ.
ເພື່ອນຳໃຊ້ການຝຶກງານລະດັບປະລິນຍາຕີຢ່າງມີປະສິດທິພາບເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຊ່ອງຫວ່າງດ້ານທັກສະດ້ານດິຈິຕອລ, ນາຍຈ້າງຕ້ອງສ້າງບົດບາດຂອງນັກຮຽນຝຶກຫັດ ຫຼື ສະເໜີໃຫ້ພະນັກງານຝຶກງານທີ່ມີທຶນຮອນ. ພວກເຂົາຍັງຄວນພິຈາລະນາລະດັບການຝຶກງານ ແລະມາດຕະຖານການຝຶກງານສະເພາະທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການແຮງງານຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ເພື່ອນໍາທາງໄປສູ່ໂລກທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນຂອງການຝຶກງານ, ນາຍຈ້າງສາມາດຊອກຫາຕົວຢ່າງທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຈາກອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, Crimson, ບໍລິສັດ IT ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ West Midlands, ໄດ້ພັດທະນາໂຄງການຝຶກຫັດທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ. ເຂົາເຈົ້າຮັບສະໝັກພະນັກງານຈາກໂຮງຮຽນເຂົ້າໃນການຝຶກງານລະດັບ 4 ແລະໃຫ້ໂອກາດເຂົາເຈົ້າສືບຕໍ່ເຂົ້າຮຽນລະດັບທີ່ປຶກສາດ້ານໄອທີ. ພວກເຂົາເຈົ້າມີອັດຕາສ່ວນສູງຂອງຜູ້ຝຶກຫັດໃນທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າແລະຄໍາຫມັ້ນສັນຍາທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ຈະບໍາລຸງລ້ຽງພອນສະຫວັນໃນອະນາຄົດ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການຝຶກງານລະດັບປະລິນຍາຕີມີທ່າແຮງທີ່ຈະແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງດ້ານທັກສະດ້ານດິຈິຕອລ ແລະກະກຽມນັກເທັກໂນໂລຍີດິຈິຕອນລຸ້ນຕໍ່ໄປ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ການເກັບຄ່າຝຶກຫັດແລະການເຮັດວຽກກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຝຶກອົບຮົມທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ນາຍຈ້າງສາມາດສະຫນອງໂອກາດທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ຈະພັດທະນາທັກສະຂອງເຂົາເຈົ້າແລະໄດ້ຮັບປະສົບການການເຮັດວຽກໃນເຕັກໂນໂລຢີທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- https://www.gov.uk/government/publications/apprenticeship-levy/apprenticeship-levy
- https://www.instituteforapprenticeships.org/
- https://bucks.ac.uk/apprenticeships
- https://www.crimson.co.uk/