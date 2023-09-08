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ອັບເດດຄວາມປອດໄພໃໝ່ສຳລັບ iPhone ແລະ iPad

ByRobert Andrew

Sep 8, 2023
ອັບເດດຄວາມປອດໄພໃໝ່ສຳລັບ iPhone ແລະ iPad

Apple ໄດ້​ອອກ​ການ​ອັບ​ເດດ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ສຳ​ລັບ iPhone ແລະ iPads ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ຊ່ອງ​ໂຫວ່​ທີ່​ຖືກ​ຄົ້ນ​ພົບ​ໃນ​ລະ​ບົບ​ຊອບ​ແວ​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້. ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ຫ້ອງທົດລອງພົນລະເມືອງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Toronto ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ບົກພ່ອງດ້ານຄວາມປອດໄພ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຂູດຮີດເພື່ອແຈກຢາຍ spyware ການຄ້າທີ່ເອີ້ນວ່າ Pegasus. ພັດທະນາແລະຂາຍໂດຍບໍລິສັດ Israeli NSO Group, Pegasus ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເປົ້າຫມາຍຜູ້ຕໍ່ຕ້ານ, ນັກຂ່າວ, ແລະ opponents ທາງດ້ານການເມືອງ.

ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ໃຊ້ສະເລ່ຍບໍ່ຫນ້າຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກ spyware ນີ້, Citizen Lab ແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ທັງຫມົດປັບປຸງອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າທັນທີເພື່ອເປັນມາດຕະການລະມັດລະວັງ. ການຕິດຕັ້ງການປັບປຸງແມ່ນເປັນຂະບວນການກົງໄປກົງມາ. ເປີດ app Settings ໃນ iPhone ຂອງທ່ານ, ໄປ "ທົ່ວໄປ," ແລະເລືອກ "ການອັບເດດຊອບແວ." ຖ້າມີການອັບເດດຊອບແວ iOS 16.6.1, ແຕະໃສ່ມັນເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການຕິດຕັ້ງ.

ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ທ່ານ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຊອກ​ຫາ​ການ​ປັບ​ປຸງ​, ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ບ່ອນ​ຫນ້າ​ທົ່ວ​ໄປ​, ແຕະ​ທີ່ "ກ່ຽວ​ກັບ​,​" ແລະ​ກວດ​ສອບ​ຈໍາ​ນວນ​ເວີ​ຊັນ iOS ຂອງ​ທ່ານ​. ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານໃຊ້ iOS 16.6.1 ຢູ່ແລ້ວ, ການປັບປຸງໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງຢ່າງສໍາເລັດຜົນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຢູ່ໃນສະບັບ 16.6 ຫຼື iteration ກ່ອນຫນ້ານີ້, ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຂ້າງເທິງນີ້ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ. ການຣີສະຕາດໂທລະສັບຂອງທ່ານອາດຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນການອັບເດດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດທີ່ຫມັ້ນຄົງແລະໃຫ້ມັນບາງເວລາກ່ອນທີ່ຈະພະຍາຍາມກວດສອບການອັບເດດອີກເທື່ອຫນຶ່ງ.

ມັນເປັນສິ່ງ ຈຳ ເປັນທີ່ຈະຮັກສາອຸປະກອນຂອງທ່ານໃຫ້ທັນສະ ໄໝ ດ້ວຍການອັບເດດຄວາມປອດໄພຫຼ້າສຸດເພື່ອປ້ອງກັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ. ໂດຍການຕິດຕັ້ງແພັດຄວາມປອດໄພນີ້ທັນທີ, ທ່ານສາມາດປົກປ້ອງ iPhone ຫຼື iPad ຂອງທ່ານຈາກຊ່ອງໂຫວ່ທີ່ເປັນໄປໄດ້ ແລະການເຂົ້າເຖິງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

  • ມະຫາວິທະຍາໄລ Toronto's Citizen Lab
  • ກຸ່ມ NSO

By Robert Andrew

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