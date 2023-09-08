ອັບເດດຄວາມປອດໄພໃໝ່ສຳລັບ iPhone ແລະ iPad

Apple ໄດ້ອອກການອັບເດດຄວາມປອດໄພທີ່ສຳຄັນສຳລັບ iPhone ແລະ iPads ເພື່ອແກ້ໄຂຊ່ອງໂຫວ່ທີ່ຖືກຄົ້ນພົບໃນລະບົບຊອບແວເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້. ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ຫ້ອງທົດລອງພົນລະເມືອງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Toronto ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ບົກພ່ອງດ້ານຄວາມປອດໄພ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຂູດຮີດເພື່ອແຈກຢາຍ spyware ການຄ້າທີ່ເອີ້ນວ່າ Pegasus. ພັດທະນາແລະຂາຍໂດຍບໍລິສັດ Israeli NSO Group, Pegasus ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເປົ້າຫມາຍຜູ້ຕໍ່ຕ້ານ, ນັກຂ່າວ, ແລະ opponents ທາງດ້ານການເມືອງ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ໃຊ້ສະເລ່ຍບໍ່ຫນ້າຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກ spyware ນີ້, Citizen Lab ແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ທັງຫມົດປັບປຸງອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າທັນທີເພື່ອເປັນມາດຕະການລະມັດລະວັງ. ການຕິດຕັ້ງການປັບປຸງແມ່ນເປັນຂະບວນການກົງໄປກົງມາ. ເປີດ app Settings ໃນ iPhone ຂອງທ່ານ, ໄປ "ທົ່ວໄປ," ແລະເລືອກ "ການອັບເດດຊອບແວ." ຖ້າມີການອັບເດດຊອບແວ iOS 16.6.1, ແຕະໃສ່ມັນເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການຕິດຕັ້ງ.
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ສາມາດຊອກຫາການປັບປຸງ, ກັບຄືນໄປບ່ອນຫນ້າທົ່ວໄປ, ແຕະທີ່ "ກ່ຽວກັບ," ແລະກວດສອບຈໍານວນເວີຊັນ iOS ຂອງທ່ານ. ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານໃຊ້ iOS 16.6.1 ຢູ່ແລ້ວ, ການປັບປຸງໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງຢ່າງສໍາເລັດຜົນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຢູ່ໃນສະບັບ 16.6 ຫຼື iteration ກ່ອນຫນ້ານີ້, ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຂ້າງເທິງນີ້ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ. ການຣີສະຕາດໂທລະສັບຂອງທ່ານອາດຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນການອັບເດດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດທີ່ຫມັ້ນຄົງແລະໃຫ້ມັນບາງເວລາກ່ອນທີ່ຈະພະຍາຍາມກວດສອບການອັບເດດອີກເທື່ອຫນຶ່ງ.
ມັນເປັນສິ່ງ ຈຳ ເປັນທີ່ຈະຮັກສາອຸປະກອນຂອງທ່ານໃຫ້ທັນສະ ໄໝ ດ້ວຍການອັບເດດຄວາມປອດໄພຫຼ້າສຸດເພື່ອປ້ອງກັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ. ໂດຍການຕິດຕັ້ງແພັດຄວາມປອດໄພນີ້ທັນທີ, ທ່ານສາມາດປົກປ້ອງ iPhone ຫຼື iPad ຂອງທ່ານຈາກຊ່ອງໂຫວ່ທີ່ເປັນໄປໄດ້ ແລະການເຂົ້າເຖິງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ມະຫາວິທະຍາໄລ Toronto's Citizen Lab
- ກຸ່ມ NSO