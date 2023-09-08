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ຜູ້ໃຊ້ Apple ທຸກຄົນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອັບເດດອຸປະກອນທັນທີ

ByRobert Andrew

Sep 8, 2023
ຜູ້ໃຊ້ Apple ທຸກຄົນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອັບເດດອຸປະກອນທັນທີ

Apple ໄດ້ອອກອັບເດດຄວາມປອດໄພທີ່ສຳຄັນສຳລັບ iPhones ແລະ iPads ເພື່ອແກ້ໄຂຊ່ອງໂຫວ່ທີ່ຄົ້ນພົບໃໝ່ໃນຊອບແວລະບົບຂອງພວກເຂົາ. ຂໍ້ບົກພ່ອງໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ຫ້ອງທົດລອງພົນລະເມືອງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Toronto, ຜູ້ທີ່ພົບວ່າຊ່ອງຫວ່າງເຫຼົ່ານີ້ຖືກຂູດຮີດຢ່າງຈິງຈັງໂດຍ spyware ການຄ້າທີ່ເອີ້ນວ່າ Pegasus, ພັດທະນາແລະຂາຍໂດຍບໍລິສັດ NSO Group ຂອງ Israeli.

ໃນຂະນະທີ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ Pegasus ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອແນໃສ່ບຸກຄົນສະເພາະເຊັ່ນ: dissidents, ນັກຂ່າວ, ແລະ opponents ທາງດ້ານການເມືອງ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ Apple ທັງຫມົດທີ່ຈະປັບປຸງອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າໄວເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ການອັບເດດຄວາມປອດໄພ, ທີ່ມີຊື່ວ່າ iOS 16.6.1, ສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້ໂດຍການໄປທີ່ແອັບຯ Settings ໃນ iPhone ຂອງທ່ານ, ເລືອກ "ທົ່ວໄປ", ແລະຈາກນັ້ນ "ອັບເດດຊອບແວ." ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ບໍ່​ໄດ້​ສັງ​ເກດ​ເຫັນ​, ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ບ່ອນ​ຫນ້າ​ທົ່ວ​ໄປ​ແລະ​ແຕະ​ທີ່ "ກ່ຽວ​ກັບ​" ເພື່ອ​ກວດ​ກາ​ເບິ່ງ​ສະ​ບັບ iOS ຂອງ​ທ່ານ​. ຖ້າທ່ານຍັງໃຊ້ 16.6 ຫຼືຮຸ່ນກ່ອນຫນ້າ, ເຮັດຊ້ໍາຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ.

ການຣີສະຕາດໂທລະສັບຂອງທ່ານ ແລະຮັບປະກັນການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດທີ່ໝັ້ນຄົງອາດເຮັດໃຫ້ການອັບເດດປະກົດຂຶ້ນ. ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຕິດຕັ້ງການອັບເດດນີ້ໃນທັນທີເພື່ອປົກປ້ອງອຸປະກອນຂອງທ່ານຈາກການລະເມີດຄວາມປອດໄພແລະການເຂົ້າເຖິງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

ຄໍາແນະນໍາຂອງ Citizen Lab ສໍາລັບການປະຕິບັດທັນທີທັນໃດຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮຸນແຮງຂອງຊ່ອງໂຫວ່ທີ່ຖືກຂູດຮີດ. ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານເຊື່ອວ່າທ່ານບໍ່ແມ່ນເປົ້າຫມາຍຂອງການໂຈມຕີທີ່ຊັບຊ້ອນດັ່ງກ່າວ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງລະມັດລະວັງແລະປັບປຸງອຸປະກອນຂອງທ່ານເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງມັນ.

ການອັບເດດຄວາມປອດໄພ iOS 16.6.1 ແກ້ໄຂຊ່ອງໂຫວ່ສະເພາະທີ່ຖືກຂູດຮີດໂດຍສະປາຍແວ Pegasus, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີການປົກປ້ອງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ກັບໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ. ການອັບເດດຊອບແວຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານເປັນປະຈຳເປັນສ່ວນສຳຄັນໃນການປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພດ້ານດິຈິຕອລຂອງທ່ານ ແລະ ປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ມະຫາວິທະຍາໄລ Toronto's Citizen Lab
– ກຸ່ມ NSO

(ຫມາຍເຫດ: URLs ຂອງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ຖືກໂຍກຍ້າຍອອກຕາມຄໍາແນະນໍາ.)

By Robert Andrew

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