Square Enix ປະກາດຄຸນສົມບັດໃຫມ່ສໍາລັບ Infinity Strash: Dragon Quest ການຜະຈົນໄພຂອງ Dai

Square Enix ໄດ້ເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດໃຫມ່ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດ RPG ທີ່ຈະມາເຖິງ, Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai, ປ່ອຍອອກມາເມື່ອ Nintendo Switch ໃນວັນທີ 28 ເດືອນກັນຍາ. ເກມນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ຊຸດອານິເມແລະ manga ທີ່ນິຍົມທີ່ມີຊື່ດຽວກັນ.
ເກມອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນເຂົ້າໄປໃນກິດຈະກໍາຂອງອະນິເມະໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາຄວບຄຸມ Dai ແລະສາວົກຂອງ Avan ໃນການສູ້ຮົບກັບກອງທັບຊ້ໍາ. ນອກເຫນືອໄປຈາກຮູບແບບເລື່ອງຕົ້ນຕໍ, Square Enix ໄດ້ປະກາດສອງລັກສະນະທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະເພີ່ມມູນຄ່າການຫຼີ້ນຄືນໃຫມ່ຂອງເກມ.
ຫນ້າທໍາອິດ, ມີຮູບແບບການທ້າທາຍຫລັງເກມທີ່ຜູ້ນສາມາດທົດສອບຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ກັບ opponents ທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະປະເຊີນກັບ "remixed" ສັດຕູແລະການສູ້ຮົບ. ຮູບແບບນີ້ຈະສະຫນອງສິ່ງທ້າທາຍເພີ່ມເຕີມສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ໄດ້ສໍາເລັດເລື່ອງຕົ້ນຕໍແລະກໍາລັງຊອກຫາເນື້ອຫາເພີ່ມເຕີມ.
ລັກສະນະທີສອງແມ່ນ Temple of Recollection, ຮູບແບບການແລ່ນ dungeon ທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດເສີມສ້າງທັກສະແລະການສະກົດຄໍາຂອງພັກຂອງພວກເຂົາ. ໃນໂຫມດນີ້, ຜູ້ນຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນລະດັບ 1 ແລະມີໂອກາດທີ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາກ້າວຜ່ານວັດ.
ຖ້າທ່ານສົນໃຈທີ່ຈະໄດ້ຮັບສໍາເນົາທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງ Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai, ມີຂ່າວດີ. Square Enix ຈະປ່ອຍສະບັບ boxed ສະຫນັບສະຫນູນພາສາອັງກິດຢ່າງເຕັມທີ່ໃນອາຊີ. ການສັ່ງຈອງລ່ວງໜ້າແມ່ນມີຢູ່ໃນເວັບໄຊເຊັ່ນ Playasia.
ດ້ວຍລັກສະນະໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້ແລະທາງເລືອກສໍາລັບການປ່ອຍຕົວ, fans ຂອງຊຸດ Dragon Quest ແລະ The Adventure of Dai ຈະມີເຫດຜົນຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະລໍຖ້າເກມທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນນີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
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- Square Enix