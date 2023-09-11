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ການທົດລອງທາງດ້ານຄລີນິກທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ Momelotinib ໃນການປິ່ນປົວ Myelofibrosis

ByRobert Andrew

Sep 11, 2023
ການທົດລອງທາງດ້ານຄລີນິກທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ Momelotinib ໃນການປິ່ນປົວ Myelofibrosis

Momelotinib, ການປິ່ນປົວທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບ myelofibrosis, ໄດ້ເປັນຫົວຂໍ້ຂອງການທົດລອງທາງດ້ານການຊ່ວຍທີ່ສໍາຄັນສອງຄັ້ງ. ການທົດລອງຄັ້ງທໍາອິດ, SIMPLIFY-1, ແມ່ນການສຶກສາ multicenter, randomized, double-blind, ໄລຍະ III ທີ່ປຽບທຽບຄວາມປອດໄພແລະປະສິດທິພາບຂອງ momelotinib ກັບ ruxolitinib ໃນຄົນເຈັບທີ່ມີ myelofibrosis. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການທົດລອງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ momelotinib ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມບໍ່ອ່ອນໂຍນຕໍ່ ruxolitinib ໃນແງ່ຂອງການຕອບສະຫນອງປະລິມານຂອງ spleen. ນີ້ແມ່ນການຄົ້ນພົບທີ່ສໍາຄັນ, ຍ້ອນວ່າການຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານ spleen ແມ່ນເປົ້າຫມາຍການປິ່ນປົວທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຄົນເຈັບທີ່ມີ myelofibrosis.

ການທົດລອງຄັ້ງທີສອງ, ທີ່ເອີ້ນວ່າ MOMENTUM, ແມ່ນການທົດລອງທາງດ້ານຄລີນິກໄລຍະ III, ແບບສຸ່ມ, ລະດັບໂລກສອງເທົ່າ, ເຊິ່ງປຽບທຽບ momelotinib ກັບ danazol ໃນຄົນເຈັບ myelofibrosis ຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດເລືອດຈາງ. ການທົດລອງໄດ້ປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດບັນລຸຈຸດຈົບຂັ້ນຕົ້ນແລະຂັ້ນສອງທີ່ ສຳ ຄັນທັງ ໝົດ, ຊີ້ບອກເຖິງປະສິດທິພາບທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງ momelotinib ໃນການປິ່ນປົວຄົນເຈັບທີ່ເປັນໂຣກ myelofibrosis.

Myelofibrosis ແມ່ນປະເພດມະເຮັງເລືອດທີ່ຫາຍາກທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກະດູກ, ນໍາໄປສູ່ການຜະລິດເມັດເລືອດທີ່ຜິດປົກກະຕິແລະການສ້າງເນື້ອເຍື່ອຮອຍແປ້ວ. ມັນເປັນພະຍາດຊໍາເຮື້ອແລະກ້າວຫນ້າທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເມື່ອຍລ້າ, ມ້າມຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂື້ນ, ແລະພະຍາດເລືອດຈາງ. ການພັດທະນາການປິ່ນປົວທີ່ມີປະສິດຕິຜົນສໍາລັບ myelofibrosis ແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ການປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຄົນເຈັບແລະສາມາດຂະຫຍາຍການຢູ່ລອດຂອງພວກເຂົາໄດ້.

ເຖິງແມ່ນວ່າການທົດລອງທາງດ້ານຄລີນິກໄດ້ສຸມໃສ່ການ momelotinib, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດພື້ນຖານຂອງການຄົ້ນຄວ້າ. ໄພພິບັດນິວເຄລຍ Fukushima ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນໄດ້ສ້າງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດເລືອດຈາງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນການສໍາຜັດກັບວັດສະດຸ radioactive. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຫຼັງຈາກຫຼາຍກວ່າທົດສະວັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າ, ໃນປັດຈຸບັນບໍ່ມີຫຼັກຖານໂດຍກົງທີ່ຈະພິສູດວ່າໄພພິບັດໄດ້ເຮັດໃຫ້ກໍລະນີພະຍາດເລືອດຈາງເພີ່ມຂຶ້ນໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.

ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງການທົດລອງທາງດ້ານການຊ່ວຍຂອງ momelotinib ສະເຫນີຄວາມຫວັງສໍາລັບຄົນເຈັບ myelofibrosis ທີ່ຕ້ອງການທາງເລືອກການປິ່ນປົວທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. ການຄົ້ນຄວ້າແລະການພັດທະນາຕື່ມອີກໃນຂົງເຂດນີ້ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີກວ່າແລະປັບປຸງຊີວິດຂອງຜູ້ທີ່ຖືກກະທົບຈາກພະຍາດທີ່ອ່ອນແອນີ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– ການທົດລອງທາງຄລີນິກ SIMPLIFY-1
- MOMENTUM ການທົດລອງທາງດ້ານຄລີນິກ

By Robert Andrew

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