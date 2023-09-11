The Fantasy Renaissance: ຈາກ Baldur's Gate 3 ເຖິງ Coda

ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ມີການຟື້ນຕົວທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ gonzo ຈິນຕະນາການສູງ. ຄວາມນິຍົມຂອງ Critical Role ແລະເກມສະແດງລະຄອນທີ່ມີຈິນຕະນາການທີ່ມີລັກສະນະຕົວຈິງອື່ນໆ, ພ້ອມກັບຄວາມສໍາເລັດຂອງຮູບເງົາ Dungeons & Dragons ທີ່ໄດ້ຮັບຄໍາຍ້ອງຍໍຢ່າງແທ້ຈິງ, ໄດ້ຕັ້ງເວທີສໍາລັບໄຊຊະນະລະເບີດຂອງ Baldur's Gate 3.
Baldur's Gate 3 ຈະພາຜູ້ຫຼິ້ນໃນການເດີນທາງທີ່ຕື່ນເຕັ້ນຜ່ານ Underdark ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາພະຍາຍາມສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ກັບ Karlach, ຄົນທີ່ຂີ້ຄ້ານທີ່ເປັນຕາຢ້ານກັບອະດີດທີ່ມືດມົວ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ລັກສະນະຂອງເກມບໍ່ໄດ້ຖືກຄິດຄ່າບໍລິການທາງເພດເທົ່າທີ່ເຄີຍເປັນມາ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຈັງຫວະທີ່ຊ້າລົງສໍາລັບຜູ້ທີ່ຊອກຫາການພົບກັນແບບໂຣແມນຕິກ.
ໂຊກດີ, ແຟນໆຂອງ " bard ທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດແລະສູງ, buff berserker" ແບບເຄື່ອນໄຫວສາມາດຊອກຫາຄວາມສະບາຍໃນ Coda, ຊຸດຈິນຕະນາການທີ່ແປກປະຫຼາດທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບສາຍຕາທີ່ມີຊີວິດຊີວາແລະຫົວຂໍ້ຕ້ານ doomer. ດຽວນີ້, ແຟນ Coda ມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຈະສະເຫຼີມສະຫຼອງຍ້ອນວ່າພາກຕໍ່ເນື່ອງທີ່ລໍຄອຍມາດົນນານກັບຊຸດຕົ້ນສະບັບໄດ້ຖືກກໍານົດທີ່ຈະເປີດຕົວໃນອາທິດນີ້.
Coda ສະໜອງອົງປະກອບທີ່ໜ້າຈັບໃຈຫຼາຍອັນ, ຮວມເຖິງການໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີທີ່ເບື່ອໜ່າຍກັບນິທານວິລະຊົນແບບທຳມະດາ, ການສະແດງທີ່ລະນຶກເຖິງ Mad Max ກັບກຸ່ມທີ່ແປກປະຫຼາດ, ແລະວິລະຊົນທີ່ສັກຢາວິເສດເຂັ້ມຂຸ້ນໃສ່ເສັ້ນກ່າງຂອງ Unicorn ຂອງລາວ. ນັກຂຽນ Simon Spurrier ແລະຈິດຕະນາການ Matías Bergara ຮ່ວມມືກັບ Coda, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຈັດພີມມາໃນເບື້ອງຕົ້ນໃນປີ 2018. ເລື່ອງນີ້ໄດ້ແກ້ໄຂຄໍາຖາມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວກ່ຽວກັບການຊ່ວຍປະຢັດໂລກໂດຍການເຊື່ອໃນຄົນຫຼືການທໍາລາຍມັນດ້ວຍຄວາມເຊື່ອຕາບອດໃນວິລະຊົນແລະວິລະຊົນ, ທັງຫມົດໃນຂະນະທີ່ການຂຸດຄົ້ນຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງຄວາມສໍາພັນ. .
ໃນຂະນະທີ່ Dungeons & Dragons ໃຫ້ປຶ້ມທີ່ມີຮູບແຕ້ມທີ່ສວຍງາມເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອ່ານຢູ່ໃນໂລກຂອງຈິນຕະນາການ, Coda ສະເຫນີຕົວມັນເອງເປັນປະສົບການທີ່ເປັນເອກະລັກແທ້ໆ, ທຽບໄດ້ກັບສິລະປະທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ແຕ້ມຢູ່ຂ້າງຂອງລົດຕູ້ເຢັນ. sequel ຂອງ Coda ຮັກສາຮູບແບບທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງຊຸດໃນຂະນະທີ່ສືບຕໍ່ການເທື່ອເນື່ອງຈາກ intertwined ຂອງ Serka ແລະ Hum.
ໃນຍຸກຈິນຕະນາການທີ່ຮູ້ຈັກຕົນເອງນີ້, ແຟນໆບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຕັ້ງໃຈຫາເລື່ອງດຽວທີ່ສະແດງເຖິງຜູ້ຍິງທີ່ຂີ້ຄ້ານໃນຄວາມຮັກອີກຕໍ່ໄປ. ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຂົ້າຮ່ວມການພົບກັນແບບໂຣແມນຕິກກັບ Karlach ໃນ Baldur's Gate 3 ແລະເຂົ້າໃຈເລື່ອງລາວທີ່ໜ້າຈັບໃຈຂອງ Hum ແລະ Serka ໃນ Coda. ສໍາລັບຜູ້ທີ່ລໍຖ້າຄວາມສົນໃຈຂອງ Karlach ດ້ວຍຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ການປ່ອຍຂອງ Coda sequel ສະຫນອງຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ຈະມີຄວາມສຸກໃນເວລານີ້.
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