ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

Unity ນຳສະເໜີຄ່າທຳນຽມໃໝ່ສຳລັບນັກພັດທະນາເກມ

ByMampho Brescia

Sep 12, 2023
Unity ນຳສະເໜີຄ່າທຳນຽມໃໝ່ສຳລັບນັກພັດທະນາເກມ

ບໍ່ດົນມານີ້ Unity Technologies ໄດ້ປະກາດການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ໂຄງສ້າງຄ່າທໍານຽມຂອງຕົນສໍາລັບຜູ້ພັດທະນາເກມ. ດຽວນີ້ບໍລິສັດຈະຕິດຕາມການຕິດຕັ້ງເກມ ແລະລາຍຮັບເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄ່າທຳນຽມ Unity Runtime ໃໝ່ຂອງພວກເຂົາ. ຄ່າທຳນຽມນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ຈຳນວນຄັ້ງທີ່ເກມທີ່ມີສິດຖືກດາວໂຫຼດໂດຍຜູ້ໃຊ້. Unity ເຊື່ອວ່າການຮຽກເກັບຄ່າທຳນຽມການຕິດຕັ້ງເບື້ອງຕົ້ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ສ້າງສາມາດເກັບກຳໄລດ້ານການເງິນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກການມີສ່ວນພົວພັນຂອງຜູ້ຫຼິ້ນ, ບໍ່ຄືກັບຮູບແບບການແບ່ງປັນລາຍໄດ້.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄ່າທໍານຽມຮາບພຽງນີ້ອາດຈະເປັນຄວາມກັງວົນສໍາລັບຜູ້ພັດທະນາເກມທີ່ຂາຍເກມໃນລາຄາຕໍ່າກວ່າ. ຄ່າທໍານຽມ Unity Runtime ຈະເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບຄ່າທໍານຽມອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ການຕັດ 30% ຂອງ Steam. ໂຄງສ້າງຄ່າທຳນຽມໃໝ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະດັບຕ່າງໆຂອງຜູ້ໃຊ້ Unity:

  • Unity Personal ແລະ Unity Plus: Devs ຜູ້ທີ່ມີລາຍໄດ້ $ 200,000 USD ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນໃນ 12 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາແລະມີຢ່າງຫນ້ອຍ 200,000 ເກມຕິດຕັ້ງຕະຫຼອດຊີວິດ.
  • Unity Pro ແລະ Unity Enterprise: Devs ຜູ້ທີ່ມີລາຍໄດ້ $1,000,000 USD ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນໃນ 12 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ມີຢ່າງຫນ້ອຍ 1,000,000 ເກມຕິດຕັ້ງຕະຫຼອດຊີວິດ.

ໂຄງສ້າງຄ່າທຳນຽມນີ້ຈະເລີ່ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2024. Unity ຊີ້ແຈງວ່າຄ່າຕິດຕັ້ງຈະບໍ່ຖືກນຳໃຊ້ຄືນຫຼັງ. ມັນຈະຖືກຄິດຄ່າພຽງແຕ່ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງເພີ່ມເຕີມເມື່ອຮອດເກນແລ້ວ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເກມທີ່ບໍ່ກົງກັບເກນ ຫຼືບໍ່ໄດ້ສ້າງລາຍໄດ້ຈະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ. ເປັນທີ່ໜ້າສັງເກດ, Unity ຍັງຈະລຶບຂີດຈຳກັດລາຍຮັບປະຈຳປີສຳລັບແຜນ Unity Personal.

ຄວາມກັງວົນຫນຶ່ງທີ່ຜູ້ພັດທະນາຍົກຂຶ້ນມາແມ່ນຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງການຕິດຕາມການຕິດຕັ້ງ. Unity ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດທີ່ຊັດເຈນວ່າວິທີການຕິດຕາມຈະເຮັດວຽກຢ່າງແທ້ຈິງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບັນຫາຕ່າງໆເຊັ່ນການນັບກະແຈເກມໃນຊຸດການກຸສົນ ແລະການຕິດຕາມການຕິດຕັ້ງທີ່ຕ້ອງຈ່າຍທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທີ່ມີສະບັບທີ່ລະເມີດລິຂະສິດຈະຕ້ອງໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຕື່ມອີກ.

ດ້ວຍຄ່າທໍານຽມໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້, ນັກພັດທະນາອາດຈະເລີ່ມພິຈາລະນາທາງເລືອກເຊັ່ນ Godot Engine ທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າແລະແຫຼ່ງເປີດ. ມັນຍັງຈະເຫັນໄດ້ວ່າອຸດສາຫະກໍາຈະຕອບສະຫນອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງ Unity ແລະຖ້າພວກເຂົາຈະມີຜົນກະທົບໃດໆກ່ຽວກັບຄວາມນິຍົມຂອງເວທີ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

  • GamingOnLinux.com

By Mampho Brescia

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຍີ່​ປຸ່ນ​ຈະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ມີ​ເທນ​ເພື່ອ​ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ປີ 2030

Sep 16, 2023 Robert Andrew
ເຕັກໂນໂລຊີ

ການຂາຍ Discover Samsung: ຮັບ Samsung SmartThings Station ໃນລາຄາພຽງແຕ່ $1!

Sep 16, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ສິນລະປະຂອງການຖອກທ້ອງ: ການປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງເກີນ

Sep 16, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ນັກວິທະຍາສາດສີດໍາທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າຕັດແຂບໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ອົງການ NASA ເພື່ອຖ່າຍທອດພາລະກິດກັບຄືນສູ່ OSIRIS-REx

Sep 19, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຄໍາເຕືອນເຈົ້າຂອງງູ: ຮັບຜິດຊອບກັບສັດລ້ຽງຂອງເຈົ້າ

Sep 19, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຍານ Curiosity Rover ຂອງ NASA ໄປຮອດ Gediz Vallis Ridge ເທິງດາວອັງຄານ

Sep 19, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ