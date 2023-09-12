Unity ນຳສະເໜີຄ່າທຳນຽມໃໝ່ສຳລັບນັກພັດທະນາເກມ

ບໍ່ດົນມານີ້ Unity Technologies ໄດ້ປະກາດການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ໂຄງສ້າງຄ່າທໍານຽມຂອງຕົນສໍາລັບຜູ້ພັດທະນາເກມ. ດຽວນີ້ບໍລິສັດຈະຕິດຕາມການຕິດຕັ້ງເກມ ແລະລາຍຮັບເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄ່າທຳນຽມ Unity Runtime ໃໝ່ຂອງພວກເຂົາ. ຄ່າທຳນຽມນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ຈຳນວນຄັ້ງທີ່ເກມທີ່ມີສິດຖືກດາວໂຫຼດໂດຍຜູ້ໃຊ້. Unity ເຊື່ອວ່າການຮຽກເກັບຄ່າທຳນຽມການຕິດຕັ້ງເບື້ອງຕົ້ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ສ້າງສາມາດເກັບກຳໄລດ້ານການເງິນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກການມີສ່ວນພົວພັນຂອງຜູ້ຫຼິ້ນ, ບໍ່ຄືກັບຮູບແບບການແບ່ງປັນລາຍໄດ້.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄ່າທໍານຽມຮາບພຽງນີ້ອາດຈະເປັນຄວາມກັງວົນສໍາລັບຜູ້ພັດທະນາເກມທີ່ຂາຍເກມໃນລາຄາຕໍ່າກວ່າ. ຄ່າທໍານຽມ Unity Runtime ຈະເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບຄ່າທໍານຽມອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ການຕັດ 30% ຂອງ Steam. ໂຄງສ້າງຄ່າທຳນຽມໃໝ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະດັບຕ່າງໆຂອງຜູ້ໃຊ້ Unity:
- Unity Personal ແລະ Unity Plus: Devs ຜູ້ທີ່ມີລາຍໄດ້ $ 200,000 USD ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນໃນ 12 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາແລະມີຢ່າງຫນ້ອຍ 200,000 ເກມຕິດຕັ້ງຕະຫຼອດຊີວິດ.
- Unity Pro ແລະ Unity Enterprise: Devs ຜູ້ທີ່ມີລາຍໄດ້ $1,000,000 USD ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນໃນ 12 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ມີຢ່າງຫນ້ອຍ 1,000,000 ເກມຕິດຕັ້ງຕະຫຼອດຊີວິດ.
ໂຄງສ້າງຄ່າທຳນຽມນີ້ຈະເລີ່ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2024. Unity ຊີ້ແຈງວ່າຄ່າຕິດຕັ້ງຈະບໍ່ຖືກນຳໃຊ້ຄືນຫຼັງ. ມັນຈະຖືກຄິດຄ່າພຽງແຕ່ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງເພີ່ມເຕີມເມື່ອຮອດເກນແລ້ວ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເກມທີ່ບໍ່ກົງກັບເກນ ຫຼືບໍ່ໄດ້ສ້າງລາຍໄດ້ຈະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ. ເປັນທີ່ໜ້າສັງເກດ, Unity ຍັງຈະລຶບຂີດຈຳກັດລາຍຮັບປະຈຳປີສຳລັບແຜນ Unity Personal.
ຄວາມກັງວົນຫນຶ່ງທີ່ຜູ້ພັດທະນາຍົກຂຶ້ນມາແມ່ນຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງການຕິດຕາມການຕິດຕັ້ງ. Unity ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດທີ່ຊັດເຈນວ່າວິທີການຕິດຕາມຈະເຮັດວຽກຢ່າງແທ້ຈິງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບັນຫາຕ່າງໆເຊັ່ນການນັບກະແຈເກມໃນຊຸດການກຸສົນ ແລະການຕິດຕາມການຕິດຕັ້ງທີ່ຕ້ອງຈ່າຍທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທີ່ມີສະບັບທີ່ລະເມີດລິຂະສິດຈະຕ້ອງໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຕື່ມອີກ.
ດ້ວຍຄ່າທໍານຽມໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້, ນັກພັດທະນາອາດຈະເລີ່ມພິຈາລະນາທາງເລືອກເຊັ່ນ Godot Engine ທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າແລະແຫຼ່ງເປີດ. ມັນຍັງຈະເຫັນໄດ້ວ່າອຸດສາຫະກໍາຈະຕອບສະຫນອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງ Unity ແລະຖ້າພວກເຂົາຈະມີຜົນກະທົບໃດໆກ່ຽວກັບຄວາມນິຍົມຂອງເວທີ.
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