Unity ປະກາດຄ່າບໍລິການໃໝ່ສຳລັບການຕິດຕັ້ງເກມໂດຍໃຊ້ Unity Engine

Unity, ເວທີການພັດທະນາເກມຊັ້ນນໍາ, ໄດ້ປະກາດເມື່ອໄວໆນີ້ວ່າມັນຈະຖືກປະຕິບັດການຄິດຄ່າໃຫມ່ສໍາລັບທຸກໆເກມທີ່ຕິດຕັ້ງໂດຍໃຊ້ Unity Engine. ການຮຽກເກັບເງິນນີ້, ເອີ້ນວ່າ Unity Runtime Fee, ຈະມີຜົນກັບເກມທີ່ຜ່ານເກນລາຍຮັບທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ນັບການຕິດຕັ້ງຕະຫຼອດຊີວິດພາຍໃນປີທີ່ຜ່ານມາ.

ເກນ ແລະ ຄ່າທຳນຽມສະເພາະແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມປະເພດຂອງການສະໝັກ Unity ທີ່ຜູ້ພັດທະນາຖື. ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ Unity Personal ແລະ Unity Plus, ເກນລາຍຮັບແມ່ນກຳນົດໄວ້ທີ່ 200,000 ໂດລາຕໍ່ປີ, ໂດຍມີຈຳນວນການຕິດຕັ້ງຕະຫຼອດຊີວິດຂອງ 200,000. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ບັນຊີ Unity Pro ແລະ Unity Enterprise ມີລາຍໄດ້ສູງກວ່າ 1 ລ້ານໂດລາຕໍ່ປີແລະ 1 ລ້ານການຕິດຕັ້ງຕະຫຼອດຊີວິດ.

ຄ່າທຳນຽມເກີນເກນເຫຼົ່ານີ້ຍັງແຕກຕ່າງກັນສຳລັບແຕ່ລະປະເພດການສະໝັກໃຊ້. ນັກພັດທະນາ Unity Personal ຈະຖືກຄິດຄ່າບໍລິການ $0.20 ສໍາລັບທຸກໆການຕິດຕັ້ງທີ່ເກີນຂອບເຂດ, ໃນຂະນະທີ່ບັນຊີ Unity Enterprise ຈ່າຍພຽງແຕ່ $0.01 ສໍາລັບທຸກໆການຕິດຕັ້ງທີ່ສູງກວ່າ 2 ລ້ານ. ນັກພັດທະນາໃນຕະຫຼາດທີ່ເກີດໃຫມ່ໄດ້ຮັບຄ່າທໍານຽມຫຼຸດລົງ, ດ້ວຍບັນຊີ Unity Personal ຈ່າຍ $ 0.02 ຕໍ່ການຕິດຕັ້ງແລະບັນຊີວິສາຫະກິດຈ່າຍ $ 0.005 ຕໍ່ການຕິດຕັ້ງ.

ເປັນທີ່ໜ້າສັງເກດ, ຄ່າທຳນຽມເຫຼົ່ານີ້ຍັງຈະນຳໃຊ້ກັບເກມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນ Unity ຖ້າພວກເຂົາບັນລຸລາຍຮັບ ແລະ ເກນຈຳນວນການຕິດຕັ້ງ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະກ່າວເຖິງວ່າຄ່າທໍານຽມ Unity Runtime ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ບໍ່ແມ່ນເກມ.

Unity ໃຫ້ເຫດຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄ່າທຳນຽມນີ້ໂດຍການເນັ້ນວ່າທຸກໆຄັ້ງທີ່ເກມຖືກດາວໂຫຼດ, Unity Runtime ຈະຖືກຕິດຕັ້ງເຊັ່ນກັນ. ບໍລິສັດເຊື່ອວ່າຄ່າທໍານຽມການຕິດຕັ້ງຮັກສາຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການເງິນຈາກການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຫຼິ້ນສໍາລັບຜູ້ສ້າງ, ບໍ່ຄືກັບຮູບແບບການແບ່ງປັນລາຍໄດ້.

ນອກເຫນືອໄປຈາກການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້, Unity ໄດ້ປະກາດການບໍານານຂອງລະດັບການສະຫມັກ Unity Plus ຂອງຕົນ. ຜູ້ຈອງ Plus ທີ່ມີຢູ່ກ່ອນແລ້ວຈະໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການອັບເກຣດເປັນ Unity Pro ເປັນເວລາໜຶ່ງປີໃນລາຄາ Plus.

Unity Engine, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມສາມາດພັດທະນາເກມທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ, ມີຍອດດາວໂຫຼດຫຼາຍພັນລ້ານຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ. ໂຄງສ້າງຄ່າທໍານຽມໃຫມ່ນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະການພັດທະນາຂອງຜູ້ສ້າງເກມໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງລະບົບນິເວດ Unity.

