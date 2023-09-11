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ໜ້າຈໍສຳຜັດ iMac G3: ຄວາມແປກທີ່ໂດດເດັ່ນ

ByGabriel Botha

Sep 11, 2023
ໜ້າຈໍສຳຜັດ iMac G3: ຄວາມແປກທີ່ໂດດເດັ່ນ

ໃນວິດີໂອທີ່ຜ່ານມາໂດຍ Michael MJD, ການຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈແມ່ນເຮັດ - ຫນ້າຈໍສໍາຜັດ iMac G3 ຈາກປີ 1999 ທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ຕອບສະຫນອງຕໍ່ການສໍາພັດ, ແຕ່ຍັງຄວາມກົດດັນການສໍາພັດ. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ການຄົ້ນພົບນີ້ຫນ້າສົນໃຈຫຼາຍແມ່ນສະຕິກເກີຢູ່ຂ້າງຂອງ iMac, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມັນເປັນ "ຕົວແບບວິສະວະກໍາ" ຈາກ Elo, "ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍມູນຄ່າເພີ່ມ" ຢ່າງເປັນທາງການສໍາລັບຜະລິດຕະພັນ Apple.

iMac G3, ປ່ອຍອອກມາເມື່ອ 25 ປີກ່ອນ, ເປັນອຸປະກອນທີ່ໂດດເດັ່ນໃນຫຼາຍດ້ານ. ພາດສະຕິກທີ່ໂປ່ງໃສ, ຮູບຮ່າງທີ່ຄ່ອງຕົວ, ແລະການເລືອກການອອກແບບທີ່ກ້າຫານເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄອຄອນແບບສະໄຕລ໌ ແລະເສີມສ້າງຕຳແໜ່ງຂອງ Apple ໃນໂລກເຕັກໂນໂລຢີ. ມັນຍັງເລີ່ມຕົ້ນແນວໂນ້ມຂອງການອອກແບບທີ່ໂປ່ງໃສ. Elo, ບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນຫນ້າຈໍສໍາຜັດ, ໄດ້ຫັນບາງ iMacs ເຂົ້າໄປໃນ kiosks ຫນ້າຈໍສໍາຜັດໂດຍໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກ Apple ເປັນຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍມູນຄ່າເພີ່ມ.

ເທກໂນໂລຍີຫນ້າຈໍສໍາຜັດຂອງ Elo ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປັບຕົວສົ່ງສັນຍານສອງອັນໃສ່ກັບຈໍສະແດງຜົນ CRT ມາດຕະຖານ, ອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການສໍາຜັດ. ໂດຍການລົບກວນຄື້ນສຽງ, ເທັກໂນໂລຢີສາມາດກຳນົດຈຸດປະສານງານ X/Y ແລະແມ້ແຕ່ຄວາມເລິກຂອງຄວາມກົດດັນຂອງການສຳພັດ. ກະດານຄວບຄຸມທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ດ້ານຫຼັງຂອງຈໍສະແດງຜົນໄດ້ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນນີ້ແລະເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄອມພິວເຕີຜ່ານສາຍສົ່ງພາຍໃນ.

ເຖິງແມ່ນວ່າ Michael MJD ມີຄວາມປະທັບໃຈກັບເທກໂນໂລຍີ, ລາວພົບວ່າມີການໂຕ້ຕອບ MacOS 8.6 ຫນ້ອຍກວ່າທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ສໍາຜັດ. ການຄວບຄຸມ desktop ຂະຫນາດນ້ອຍແລະເປົ້າຫມາຍຫນູເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະນໍາທາງດ້ວຍຄວາມແມ່ນຍໍາ. ຖ້າ iMac ຈໍສໍາຜັດນີ້ໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກມາໃນການຄ້າ, ມັນອາດຈະມີຊອບແວທີ່ກໍາຫນົດເອງທີ່ມີປຸ່ມສໍາຜັດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ.

ແນວຄວາມຄິດຂອງການປ່ຽນແປງຫນ້າຈໍສໍາຜັດຂອງພາກສ່ວນທີສາມໂດຍຜ່ານຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍມູນຄ່າເພີ່ມແມ່ນເປັນເລື່ອງທີ່ຜ່ານມາ. ໂຄງການ VAR ໃນປະຈຸບັນຂອງ Apple ສຸມໃສ່ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊອບແວ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານໄອທີຂອງວິສາຫະກິດ. ຫນ້າຈໍສໍາຜັດ iMac G3 ຢືນເປັນຄວາມແປກທີ່ໂດດເດັ່ນ, ຕົວຢ່າງຂອງສິ່ງທີ່ອາດຈະເປັນ.

ທີ່​ມາ​:
– ວິດີໂອ YouTube ຂອງ Michael MJD

By Gabriel Botha

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