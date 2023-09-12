ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

ການຮ່ວມມືໃໝ່ລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ Limerick ແລະ Dell Technologies ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການຄົ້ນຄວ້າມະເຮັງ

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
ການຮ່ວມມືໃໝ່ລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ Limerick ແລະ Dell Technologies ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການຄົ້ນຄວ້າມະເຮັງ

ການຮ່ວມມືໃໝ່ລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ Limerick ແລະ Dell Technologies ແມ່ນຕັ້ງເພື່ອປະຕິວັດການຄົ້ນຄວ້າ ແລະວິນິດໄສພະຍາດມະເຮັງໂດຍໃຊ້ວິທີແກ້ໄຂທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີ. ການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າ Digital Cancer ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Limerick, ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດ oncology.

ລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງການຮ່ວມມືນີ້ແມ່ນການພັດທະນາແພລະຕະຟອມປັນຍາປະດິດ (AI) ໂດຍ Dell, ອອກແບບໂດຍສະເພາະສໍາລັບສູນຄົ້ນຄວ້າມະເຮັງດິຈິຕອນ. ແພລະຕະຟອມນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ແພດຫມໍສາມາດສະຫນອງການດູແລທີ່ມີປະສິດຕິຜົນຫຼາຍຂຶ້ນກັບຄົນເຈັບທີ່ມີ lymphoma B-cell ໂດຍການປັບປຸງເວລາການວິນິດໄສແລະເພີ່ມທາງເລືອກການປິ່ນປົວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນຈະສ້າງຄວາມສະດວກໃນການຄົ້ນຄວ້າການຄາດເດົາແລະການວິນິດໄສ, ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າສ້າງຕົວແທນ virtual, ຫຼື "ຄູ່ແຝດດິຈິຕອນ", ຂອງຄົນເຈັບ. ນີ້ຈະສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນຍຸດທະສາດການປິ່ນປົວແລະການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການພັດທະນາການປິ່ນປົວສ່ວນບຸກຄົນ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ສູນຄົ້ນຄວ້າມະເຮັງດິຈິຕອນໃນປະຈຸບັນກໍາລັງສຸມໃສ່ການສືບສວນບົດບາດຂອງ collagen ໃນການກ້າວຫນ້າຂອງເນື້ອງອກແລະການແຜ່ກະຈາຍໄປທົ່ວຮ່າງກາຍ. ໂດຍການກໍານົດວິທີການສະກັດ collagen, ພວກເຂົາຫວັງວ່າຈະຊອກຫາວິທີການໃຫມ່ສໍາລັບການປິ່ນປົວເນື້ອງອກກ່ອນທີ່ມັນຈະແຜ່ລາມ.

ສາດສະດາຈານ Paul Murray, ຜູ້ອໍານວຍການຂອງຫນ່ວຍງານ Digital Pathology ຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າມະເຮັງ, ສະແດງຄວາມກະຕືລືລົ້ນສໍາລັບການຮ່ວມມືໃຫມ່, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງທ່າແຮງທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງການພັດທະນາມະເຮັງແລະປັບປຸງການດູແລຄົນເຈັບ. Catherine Doyle, ຜູ້ຈັດການຂອງ Dell Technologies Ireland, ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງເວທີທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ AI ໃນການສະຫນອງການປິ່ນປົວທີ່ຊັດເຈນແລະການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານຄລີນິກໄປສູ່ຄວາມສູງໃຫມ່.

ການຮ່ວມມືນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບາດກ້າວອັນສໍາຄັນໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານມະເຮັງ, ມີທ່າແຮງທີ່ຈະສ້າງຜົນກະທົບອັນເລິກເຊິ່ງຕໍ່ຊີວິດນັບບໍ່ຖ້ວນ. ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງພະລັງຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງນັກວິຊາການແລະບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີເພື່ອຊຸກຍູ້ການປະດິດສ້າງໃນການດູແລສຸຂະພາບ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ມະຫາວິທະຍາໄລ Limerick, Dell Technologies

By Gabriel Botha

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