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XDefiant ຂອງ Ubisoft ອາດຈະປ່ອຍອອກມາໃນເດືອນກັນຍາຫຼືເດືອນຕຸລາ

ByRobert Andrew

Sep 11, 2023
XDefiant ຂອງ Ubisoft ອາດຈະປ່ອຍອອກມາໃນເດືອນກັນຍາຫຼືເດືອນຕຸລາ

Ubisoft ເປັນເກມຍິງຄົນທຳອິດທີ່ຫຼິ້ນໄດ້ຟຣີ, XDefiant, ອາດຈະເປີດຕົວຢູ່ບ່ອນໃດບ່ອນໜຶ່ງໃນລະຫວ່າງກາງເດືອນກັນຍາຫາກາງເດືອນຕຸລາ. ເກມບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນເວລາທີ່ມັນໄດ້ຖືກປະຕິເສດການຢັ້ງຢືນໂດຍ PlayStation ແລະ Xbox.

ອີງຕາມຜູ້ຜະລິດ Mark Rubin, ຂະບວນການຢັ້ງຢືນສໍາລັບ XDefiant ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນກໍລະກົດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນກາງເດືອນສິງຫາ, Ubisoft ໄດ້ຮັບຂ່າວທີ່ຫນ້າຜິດຫວັງທີ່ເກມບໍ່ຜ່ານການຢັ້ງຢືນ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າເກມບໍ່ສາມາດປ່ອຍອອກມາໃນທ້າຍເດືອນສິງຫາຕາມແຜນການໃນເບື້ອງຕົ້ນ.

ໃນປັດຈຸບັນ, Ubisoft ກໍາລັງເຮັດວຽກຢ່າງພາກພຽນເພື່ອແກ້ໄຂການປະຕິບັດຕາມ ແລະຂໍ້ບົກພ່ອງໃນການເຮັດວຽກພາຍໃນເກມ. ບໍລິສັດວາງແຜນທີ່ຈະສົ່ງ XDefiant ອີກຄັ້ງສໍາລັບການຢັ້ງຢືນໃນຫນ້ອຍກວ່າສອງອາທິດ. ຖ້າເກມຜ່ານໄປ, ມັນສາມາດປ່ອຍອອກມາຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງກາງຫາທ້າຍເດືອນກັນຍາ.

Rubin ບອກວ່າເກມຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບ Pass ທີ່ມີເງື່ອນໄຂ, ເຊິ່ງຕ້ອງການໃຫ້ Ubisoft ປະຕິບັດ Day One Patch. ດັ່ງນັ້ນ, ການປ່ອຍ XDefiant ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນຄາດວ່າຈະສໍາລັບຕົ້ນຫາກາງເດືອນຕຸລາ.

Rubin ອະທິບາຍວ່າການພັດທະນາຂອງ XDefiant ໄດ້ devied ຈາກກົດລະບຽບມາດຕະຖານສໍາລັບການປ່ອຍເກມ. ເກມໄດ້ຖືກສະແດງໃນລະຫວ່າງໄລຍະເບຕ້າຫຼາຍ, ໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນຫຼາຍລ້ານຄົນໄດ້ປະສົບການກ່ອນທີ່ຈະເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການ. Ubisoft ຍັງຄົງມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະປ່ອຍເກມທັນທີທີ່ມັນກຽມພ້ອມແລະຈະສືບຕໍ່ສະຫນອງການອັບເດດກ່ຽວກັບຄວາມຄືບຫນ້າຂອງມັນ.

XDefiant, ພັດທະນາໂດຍ Ubisoft San Francisco, ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈສໍາລັບການຫຼິ້ນເກມທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນຂອງມັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບລະອຽດ, ກົນໄກຫຼັກໄດ້ຮັບຜົນດີໃນລະຫວ່າງການທົດສອບເບຕ້າ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Ubisoft, IGN

By Robert Andrew

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