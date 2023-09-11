XDefiant ຂອງ Ubisoft ອາດຈະປ່ອຍອອກມາໃນເດືອນກັນຍາຫຼືເດືອນຕຸລາ

Ubisoft ເປັນເກມຍິງຄົນທຳອິດທີ່ຫຼິ້ນໄດ້ຟຣີ, XDefiant, ອາດຈະເປີດຕົວຢູ່ບ່ອນໃດບ່ອນໜຶ່ງໃນລະຫວ່າງກາງເດືອນກັນຍາຫາກາງເດືອນຕຸລາ. ເກມບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນເວລາທີ່ມັນໄດ້ຖືກປະຕິເສດການຢັ້ງຢືນໂດຍ PlayStation ແລະ Xbox.
ອີງຕາມຜູ້ຜະລິດ Mark Rubin, ຂະບວນການຢັ້ງຢືນສໍາລັບ XDefiant ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນກໍລະກົດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນກາງເດືອນສິງຫາ, Ubisoft ໄດ້ຮັບຂ່າວທີ່ຫນ້າຜິດຫວັງທີ່ເກມບໍ່ຜ່ານການຢັ້ງຢືນ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າເກມບໍ່ສາມາດປ່ອຍອອກມາໃນທ້າຍເດືອນສິງຫາຕາມແຜນການໃນເບື້ອງຕົ້ນ.
ໃນປັດຈຸບັນ, Ubisoft ກໍາລັງເຮັດວຽກຢ່າງພາກພຽນເພື່ອແກ້ໄຂການປະຕິບັດຕາມ ແລະຂໍ້ບົກພ່ອງໃນການເຮັດວຽກພາຍໃນເກມ. ບໍລິສັດວາງແຜນທີ່ຈະສົ່ງ XDefiant ອີກຄັ້ງສໍາລັບການຢັ້ງຢືນໃນຫນ້ອຍກວ່າສອງອາທິດ. ຖ້າເກມຜ່ານໄປ, ມັນສາມາດປ່ອຍອອກມາຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງກາງຫາທ້າຍເດືອນກັນຍາ.
Rubin ບອກວ່າເກມຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບ Pass ທີ່ມີເງື່ອນໄຂ, ເຊິ່ງຕ້ອງການໃຫ້ Ubisoft ປະຕິບັດ Day One Patch. ດັ່ງນັ້ນ, ການປ່ອຍ XDefiant ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນຄາດວ່າຈະສໍາລັບຕົ້ນຫາກາງເດືອນຕຸລາ.
Rubin ອະທິບາຍວ່າການພັດທະນາຂອງ XDefiant ໄດ້ devied ຈາກກົດລະບຽບມາດຕະຖານສໍາລັບການປ່ອຍເກມ. ເກມໄດ້ຖືກສະແດງໃນລະຫວ່າງໄລຍະເບຕ້າຫຼາຍ, ໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນຫຼາຍລ້ານຄົນໄດ້ປະສົບການກ່ອນທີ່ຈະເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການ. Ubisoft ຍັງຄົງມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະປ່ອຍເກມທັນທີທີ່ມັນກຽມພ້ອມແລະຈະສືບຕໍ່ສະຫນອງການອັບເດດກ່ຽວກັບຄວາມຄືບຫນ້າຂອງມັນ.
XDefiant, ພັດທະນາໂດຍ Ubisoft San Francisco, ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈສໍາລັບການຫຼິ້ນເກມທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນຂອງມັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບລະອຽດ, ກົນໄກຫຼັກໄດ້ຮັບຜົນດີໃນລະຫວ່າງການທົດສອບເບຕ້າ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Ubisoft, IGN