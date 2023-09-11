XDefiant ຂອງ Ubisoft ປະເຊີນກັບການຊັກຊ້າຫຼັງຈາກການທົດສອບການຢັ້ງຢືນລົ້ມເຫລວ

ເກມຍິງປືນອອນໄລນ໌ທີ່ຄາດໄວ້ສູງຂອງ Ubisoft, XDefiant, ໄດ້ປະສົບກັບອຸປະສັກໃນຂະບວນການປ່ອຍຂອງມັນ. ສະໜາມກິລາທີ່ຫຼິ້ນໄດ້ຟຣີ FPS ໄດ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການທົດສອບການຢັ້ງຢືນຂອງບຸກຄົນທຳອິດທີ່ສຳຄັນໃນເດືອນສິງຫາ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມລ່າຊ້າໃນການເປີດຕົວ. Ubisoft ຍັງບໍ່ທັນປະກາດວັນອອກໃຫມ່ສໍາລັບເກມ.
ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ປະກາດວ່າເປັນ XDefiant ຂອງ Tom Clancy ໃນປີ 2021, ເກມໄດ້ລວມເອົາແຟຣນໄຊ້ Ubisoft ຕ່າງໆເຊັ່ນ Ghost Recon, Watch Dogs ແລະ Far Cry ເຂົ້າໄປໃນເກມຍິງປືນອອນໄລນ໌ຮ່ວມກັນ. ໃນຕົ້ນປີນີ້, ຜູ້ຫຼິ້ນໄດ້ມີໂອກາດທົດລອງໃຊ້ເວີຊັ່ນເບຕ້າຂອງເກມ, ເຊິ່ງໄດ້ສະແດງການຕໍ່ສູ້ທີ່ໄວ ແລະ ຕອບສະໜອງທີ່ລະນຶກເຖິງການຫຼິ້ນເກມ Call of Duty ຄລາສສິກ.
ຜູ້ບໍລິຫານເກມ Mark Rubin ຂອງ Ubisoft ໄດ້ກ່າວຢ່າງເປີດເຜີຍຕໍ່ການທົດສອບການຢັ້ງຢືນທີ່ລົ້ມເຫລວໃນການຕອບ blog. ລາວໄດ້ອະທິບາຍວ່າເກມ console ໄດ້ຜ່ານການທົດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດໂດຍບໍລິສັດເຊັ່ນ Sony ແລະ Microsoft ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຂອງເວທີແລະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາດ້ານວິຊາການໃດໆ. ຂະບວນການຢັ້ງຢືນນີ້ສຸມໃສ່ການທໍາງານແລະການປະຕິບັດຕາມຫຼາຍກ່ວາການປະຕິບັດຫຼືຄຸນນະພາບເນື້ອໃນ.
Rubin ເປີດເຜີຍວ່າ Ubisoft ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂະບວນການຢັ້ງຢືນໃນເດືອນກໍລະກົດແລະໄດ້ຮັບຜົນໄດ້ຮັບຄັ້ງທໍາອິດໃນເດືອນສິງຫາ, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ XDefiant ບໍ່ຜ່ານ. ທີມງານໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງພາກພຽນໃນສອງສາມອາທິດທີ່ຜ່ານມາເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການປະຕິບັດຕາມແລະກະກຽມສໍາລັບການຍື່ນສະເຫນີອື່ນ. Rubin ສະແດງຄວາມຫວັງວ່າການກໍ່ສ້າງໃຫມ່ຈະຜ່ານການຮັບຮອງໂດຍບໍ່ມີບັນຫາໃດໆ, ເຊິ່ງອາດຈະເປັນຜົນມາຈາກການເປີດຕົວໃນເດືອນກັນຍາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລາວໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຜ່ານເງື່ອນໄຂ, ເຊິ່ງຈະຕ້ອງມີມື້ຫນຶ່ງ patch ແລະຍູ້ມື້ອອກເປັນເດືອນຕຸລາ.
ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະປຶກສາຫາລືຢ່າງເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບການທົດສອບທີ່ລົ້ມເຫລວສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງ Ubisoft ຕໍ່ກັບຄວາມໂປ່ງໃສແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ. Rubin ເນັ້ນຫນັກວ່າການພັດທະນາຂອງ XDefiant ໄດ້ປະຕິບັດຕາມເສັ້ນທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດທົດສອບເກມຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຍັງບໍ່ທັນສໍາເລັດແລະໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນທີ່ມີຄຸນຄ່າ.
ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, Ubisoft ຍັງຄົງອຸທິດຕົນເພື່ອສະຫນອງປະສົບການການຫຼິ້ນເກມທີ່ພິເສດແລະວາງແຜນທີ່ຈະໃຫ້ແຟນໆອັບເດດກ່ຽວກັບການພັດທະນາຕໍ່ໄປ. ບໍລິສັດມີຈຸດປະສົງເພື່ອຮັກສາການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຂັ້ມແຂງກັບຊຸມຊົນແລະຮັບປະກັນວ່າ XDefiant ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມປາຖະຫນາແລະການຮ້ອງຂໍຂອງຜູ້ຫຼິ້ນຂອງຕົນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Ubisoft's Blog Post
– ຂະບວນການຢັ້ງຢືນ Sony ແລະ Microsoft