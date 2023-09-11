Ubisoft ຊັກຊ້າການປ່ອຍ XDefiant ເນື່ອງຈາກການທົດສອບການຢັ້ງຢືນ

Ubisoft ໄດ້ປະກາດຄວາມລ່າຊ້າໃນການປ່ອຍເກມ FPS ຟຣີເພື່ອຫຼິ້ນທີ່ຈະມາເຖິງ, XDefiant. ເກມໄດ້ຖືກວາງແຜນໄວ້ໃນຕອນຕົ້ນສໍາລັບການເປີດຕົວໃນຊ່ວງລຶະເບິ່ງຮ້ອນແຕ່ຕອນນີ້ອາດຈະຖືກປ່ອຍອອກມາໃນເດືອນຕຸລາ. ຄວາມລ່າຊ້າແມ່ນເນື່ອງມາຈາກການທົດສອບການຢັ້ງຢືນຄອນໂຊນເກມລົ້ມເຫລວທີ່ດໍາເນີນໂດຍ Microsoft ແລະ Sony.
Mark Rubin, ຜູ້ຜະລິດບໍລິຫານຂອງ XDefiant, ໄດ້ອະທິບາຍວ່າຂໍ້ບົກພ່ອງການປະຕິບັດຕາມທີ່ຄົ້ນພົບໃນລະຫວ່າງຂະບວນການຢັ້ງຢືນຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂກ່ອນທີ່ເກມສາມາດຖືກປ່ອຍອອກມາ. ຂໍ້ບົກພ່ອງການປະຕິບັດຕາມຫມາຍເຖິງບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບແລະປະສົບການໂດຍລວມທີ່ຜູ້ຖືເວທີຄາດຫວັງຈາກເກມໃນເວທີຂອງພວກເຂົາ. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີຄຸນສົມບັດເຊັ່ນ: ການຕິດຕາມລາງວັນ ແລະການປັບປຸງລາຍຊື່ໝູ່.
Ubisoft San Francisco ກໍາລັງວາງແຜນທີ່ຈະສົ່ງສະບັບປັບປຸງຂອງ XDefiant ສໍາລັບການຢັ້ງຢືນໃນອາທິດຂ້າງຫນ້າ. ຖ້າເກມໄດ້ຮັບການຜ່ານແບບມີເງື່ອນໄຂ, ມັນຈະຕ້ອງມີການອັບເດດວັນທີ 1 ພ້ອມກັບການແກ້ໄຂສຸດທ້າຍເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມ. ນີ້ຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ວັນທີປ່ອຍເປັນຕົ້ນຫຼືກາງເດືອນຕຸລາ.
ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ປະກາດວ່າເປັນ XDefiant ຂອງ Tom Clancy, ເກມມີພາກສ່ວນຕ່າງໆຈາກ Tom Clancy franchises ເຊັ່ນ Splinter Cell, Ghost Recon, ແລະ The Division. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Ubisoft ໄດ້ຫຼຸດລົງຍີ່ຫໍ້ Tom Clancy ໃນເດືອນມີນາ 2022 ແລະໄດ້ນໍາສະເຫນີ factions ເພີ່ມເຕີມຈາກລາຍການທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງຕົນ, ລວມທັງ Far Cry.
XDefiant ຈະມີຢູ່ໃນ PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, ແລະ Xbox One.
ຄວາມລ່າຊ້ານີ້ເປັນຄວາມຫຼົງໄຫຼສໍາລັບແຟນໆທີ່ຄາດວ່າຈະປ່ອຍ XDefiant ຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບ Ubisoft ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເກມຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການແລະຄວາມຄາດຫວັງຂອງຜູ້ຖືເວທີ. ໂດຍການແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງການປະຕິບັດຕາມທີ່ຄົ້ນພົບໃນລະຫວ່າງການຢັ້ງຢືນ, ບໍລິສັດກໍາລັງຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງປະສົບການການຫຼິ້ນເກມທີ່ລຽບງ່າຍສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນໃນທຸກເວທີ.
ທີ່ມາ: Videogames Chronicle