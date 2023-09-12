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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

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ຮຸ້ນໃນອະນາຄົດຂອງສະຫະລັດມີການຕໍ່ສູ້ໃນຂະນະທີ່ພໍ່ຄ້າລໍຖ້າເຫດການ Apple ແລະຂໍ້ມູນເສດຖະກິດ

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
ຮຸ້ນໃນອະນາຄົດຂອງສະຫະລັດມີການຕໍ່ສູ້ໃນຂະນະທີ່ພໍ່ຄ້າລໍຖ້າເຫດການ Apple ແລະຂໍ້ມູນເສດຖະກິດ

ອະນາຄົດຫຼັກຊັບຂອງສະຫະລັດກໍາລັງປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຍ້ອນວ່າພໍ່ຄ້າຍັງຄົງລະມັດລະວັງກ່ອນເຫດການຕະຫຼາດຂອງ Apple ແລະຂໍ້ມູນອັດຕາເງິນເຟີ້ແລະຂໍ້ມູນການຂາຍຍ່ອຍທີ່ສໍາຄັນ. ອະນາຄົດ S&P 500 ຫຼຸດລົງ 0.2%, ຮຸ້ນ Dow Jones Industrial Average Futures ຫຼຸດລົງ 0.2%, ແລະ ອະນາຄົດ Nasdaq 100 ຫຼຸດລົງ 0.3%. ໃນວັນຈັນ, Dow Jones Industrial Average ເພີ່ມຂຶ້ນ 0.25%, S&P 500 ເພີ່ມຂຶ້ນ 0.67%, ແລະ Nasdaq Composite ເພີ່ມຂຶ້ນ 1.14%.

ພໍ່ຄ້າແມ່ນລັງເລທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການເດີມພັນທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ສໍາຄັນເນື່ອງຈາກຕົວກະຕຸ້ນຂອງຕະຫຼາດທີ່ຈະມາເຖິງ. ຮຸ້ນຂອງ Apple ແມ່ນສູງຂື້ນເລັກນ້ອຍຍ້ອນວ່ານັກລົງທຶນລໍຖ້າເຫດການຕະຫຼາດຂອງບໍລິສັດ, ບ່ອນທີ່ iPhone ໃຫມ່ຄາດວ່າຈະຖືກເປີດເຜີຍ. ເຫດການດັ່ງກ່າວມີທ່າແຮງທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຕະຫຼາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ນອກເຫນືອຈາກເຫດການຂອງ Apple, ຄວາມຢາກອາຫານສໍາລັບຫຼັກຊັບເຕັກໂນໂລຢີໃຫຍ່ຍັງຈະຖືກທົດສອບກັບ ARM ຂອງ $ 50 ຕື້ໃນນິວຢອກ. IPO ໄດ້ oversubscribed ແລ້ວ 10 ເທື່ອ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ສາມາດນໍາໄປສູ່ການປັບປຸງລາຄາ IPO ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ປັດໄຈອື່ນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດແມ່ນດັດຊະນີລາຄາກູ້ຢືມຂອງສະຫະລັດໃນ 10 ປີ, ເຊິ່ງຢູ່ໃກ້ກັບລະດັບສູງສຸດຂອງພວກເຂົານັບຕັ້ງແຕ່ 2008. ພໍ່ຄ້າກໍາລັງສັງເກດເບິ່ງການປັບປຸງເສດຖະກິດຢ່າງໃກ້ຊິດ, ລວມທັງບົດລາຍງານດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກຂອງສະຫະລັດສໍາລັບລາຄາຜູ້ຜະລິດແລະຕົວເລກການຂາຍຍ່ອຍໃນເດືອນສິງຫາ. ຂໍ້ມູນນີ້ຈະມີອິດທິພົນຕໍ່ຂະບວນການຕັດສິນໃຈຂອງ Federal Reserve ໃນການພິຈາລະນານະໂຍບາຍທີ່ຈະມາເຖິງຂອງພວກເຂົາ. ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ, Federal Reserve ຍັງຄົງອຸທິດຕົນເພື່ອສະຖຽນລະພາບເສດຖະກິດ, ເຖິງແມ່ນວ່າການບັນລຸເປົ້າຫມາຍຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້ 2% ທີ່ຕ້ອງການອາດຈະໃຊ້ເວລາ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ໃນອາທິດນີ້ຈະເປີດເຜີຍທິດທາງຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຂອງສະຫະລັດ, ອີງຕາມຜົນໄດ້ຮັບຂອງເຫດການທີ່ຈະມາເຖິງແລະຂໍ້ມູນເສດຖະກິດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Deutsche Bank, Swissquote Bank, SPI Asset Management

By Gabriel Botha

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