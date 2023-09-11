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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

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Twitch Streamer ໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີການຄວບຄຸມຈິດໃຈເພື່ອຫຼິ້ນເກມໂດຍບໍ່ມີຕົວຄວບຄຸມ

ByGabriel Botha

Sep 11, 2023
Twitch Streamer ໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີການຄວບຄຸມຈິດໃຈເພື່ອຫຼິ້ນເກມໂດຍບໍ່ມີຕົວຄວບຄຸມ

ສະຫຼຸບ: Twitch streamer ແລະນັກຄົ້ນຄວ້າຈິດຕະວິທະຍາ Perrikaryal ໄດ້ເອົາການຫຼິ້ນເກມໄປໃນລະດັບຕໍ່ໄປໂດຍການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການຄວບຄຸມຈິດໃຈເພື່ອຫຼິ້ນເກມວິດີໂອໂດຍບໍ່ມີການຄວບຄຸມແບບດັ້ງເດີມ. Perrikaryal ນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ electroencephalogram (EEG), ເຊິ່ງບັນທຶກກິດຈະກໍາໄຟຟ້າຂອງສະຫມອງ, ເພື່ອຄວບຄຸມການປະຕິບັດຕ່າງໆໃນເກມ. ໂດຍ nod ຫົວຂອງນາງເພື່ອຍ້າຍແລະໃຊ້ຕາຂອງນາງໂດຍຜ່ານ eye-tracker ເພື່ອແນໃສ່, ນາງສາມາດນໍາທາງໂລກເກມແລະ defeat opponents. ເປົ້າໝາຍສຸດທ້າຍຂອງ Perrikaryal ແມ່ນເພື່ອສ້າງຕົວຄວບຄຸມແບບແຮນຟຣີ ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ກັບທຸກຄົນ ແລະໃຫ້ປະສົບການການຫຼິ້ນເກມທີ່ສົມທຽບໄດ້. ນາງຍັງສືບຕໍ່ທົດລອງກັບວັດສະດຸປ້ອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ລວມທັງສັນຍານທາງຊີວະພາບເຊັ່ນ: ຄວາມດັນເລືອດແລະອັດຕາການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ, ເພື່ອເພີ່ມປະສົບການການຫຼິ້ນເກມທີ່ເລິກເຊິ່ງ.

ການເດີນທາງຂອງ Perrikaryal ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີການຄວບຄຸມຈິດໃຈເພື່ອຕີເກມ Elden Ring, ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງຂອງວິທີການປະດິດສ້າງນີ້. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມສົງໄສ, Perrikaryal ເຫັນຄວາມຕື່ນເຕັ້ນແລະທ່າແຮງສໍາລັບການປັບປຸງຕື່ມອີກ. ໃນປັດຈຸບັນ, ນາງມີສີ່ປຸ່ມກົດທີ່ເຮັດວຽກ, ແຕ່ນາງມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະພັດທະນາຕົວຄວບຄຸມຢ່າງເຕັມທີ່ທີ່ມີປຸ່ມທັງຫມົດແລະ triggers ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້. ນາງຮັບຮູ້ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເກີດຂື້ນຢູ່ຂ້າງຫນ້າ, ໂດຍສະເພາະກັບການນໍາທາງເມນູທີ່ສັບສົນໃນເກມເຊັ່ນ Minecraft, ແຕ່ນາງຍັງຄົງມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເອົາຊະນະພວກມັນ.

ໂດຍການຮ່ວມມືກັບຫ້ອງທົດລອງ ແລະກຸ່ມວິໄຈ, Perrikaryal ວາງແຜນທີ່ຈະລວມເອົາເຕັກໂນໂລຊີທາງຊີວະພາບ ແລະ EEG ເຂົ້າໃນຄວາມເປັນຈິງສະເໝືອນຈິງ ແລະສ້າງປະສົບການການຫຼິ້ນເກມທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າ. ການອຸທິດຕົນຂອງນາງໃນການຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງການຫຼິ້ນເກມຄວບຄຸມຈິດໃຈໄດ້ເຮັດໃຫ້ນາງທົດລອງການເບິ່ງເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງ ແລະດັດແປງເຕັກນິກຂອງຕົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ຄວາມຄືບໜ້າຂອງ Perrikaryal ບໍ່ພຽງແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງທ່າແຮງຂອງເທັກໂນໂລຍີການຄວບຄຸມຈິດໃຈໃນການຫຼິ້ນເກມ ແຕ່ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການທົດລອງ ແລະ ຄວາມຜິດພາດໃນການພັດທະນາວິທີການໃໝ່. ນາງຖືເອົາສິ່ງທ້າທາຍ ແລະຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ເປັນສ່ວນປະກອບສຳຄັນຂອງການເຕີບໂຕ ແລະການປັບປຸງໃນຂົງເຂດການຫຼິ້ນເກມຄວບຄຸມຈິດໃຈ. ຄວາມພະຍາຍາມຂອງ Perrikaryal ກໍາລັງປູທາງໄປສູ່ອະນາຄົດທີ່ການຫຼິ້ນເກມກາຍເປັນທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະລວມສໍາລັບທຸກຄົນ.

By Gabriel Botha

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