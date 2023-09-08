ກຸ່ມ TUI ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະປ່ຽນຫຼາຍກວ່າ 50% ຂອງການຈອງໄປຫາ TUI App

ກຸ່ມ TUI, ຜູ້ປະກອບການທ່ອງທ່ຽວຊຸດທ່ອງທ່ຽວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງເອີຣົບ, ໄດ້ຕັ້ງເປົ້າຫມາຍທີ່ຈະປ່ຽນຫຼາຍກວ່າ 50% ຂອງການຈອງກັບ TUI App ຂອງຕົນ. ໃນປັດຈຸບັນ, ການຈອງ app ກວມເອົາຫນ້ອຍກວ່າ 10% ຂອງການຂາຍຂອງຕົນໃນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ: ອັງກິດແລະເຢຍລະມັນ. Sebastian Ebel CEO ຂອງກຸ່ມ TUI ຕ້ອງການປ່ຽນແອັບຯໃຫ້ເປັນຮ້ານທ່ອງທ່ຽວທີ່ຢຸດດຽວ, ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊ່ອງທາງການຕະຫຼາດການປະຕິບັດແລະປັບປຸງການຈອງຄືນຜ່ານລູກຄ້າທີ່ຊື່ສັດ.
ແອັບ TUI, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ TUI Digital Assistant, ເປີດຕົວໃນເບື້ອງຕົ້ນໃນປີ 2014 ເປັນເຄື່ອງມືສື່ສານສຳລັບລູກຄ້າ. ໃນປັດຈຸບັນມັນອະນຸຍາດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຄົ້ນຫາ, ວາງແຜນ, ແລະຈອງທຸກດ້ານຂອງວັນພັກຂອງພວກເຂົາ, ລວມທັງຖ້ຽວບິນ, ທີ່ພັກ, ປະສົບການ, ແລະຊຸດວັນພັກ. TUI ຍັງສະຫນອງທີ່ພັກແລະການທ່ອງທ່ຽວແບບດ່ຽວແລະຈອງກິດຈະກໍາຢູ່ໃນເວທີຂອງຕົນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຈະສຸມໃສ່ແອັບຯ TUI, ບໍລິສັດຈະສືບຕໍ່ສະເຫນີແອັບຯແຍກຕ່າງຫາກເຊັ່ນ TUI Blue ສໍາລັບການໂຕ້ຕອບແລະການບໍລິການສະເພາະຂອງໂຮງແຮມ. 80% ຂອງແພັກເກດ TUI ແຂກໄດ້ດາວໂຫຼດ ແລະໃຊ້ແອັບ TUI ຫຼັກແລ້ວ.
ໃນຕະຫຼາດ Nordic, TUI ໄດ້ເຫັນການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການຈອງທີ່ພັກແບບດ່ຽວ, ດ້ວຍ 80% ຂອງການຈອງທີ່ເຮັດໂດຍລູກຄ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ເດີນທາງກັບ TUI ເທື່ອ. ຕະຫຼາດນີ້ຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສົນໃຈຢ່າງແຂງແຮງໃນການໂຕ້ຕອບແລະສະຖານທີ່ຊຸມຊົນພາຍໃນໂຮງແຮມຂອງ TUI, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບປະສົບການກິດຈະກໍາແລະກິດຈະກໍາກິລາ.
TUI ກໍາລັງຂະຫຍາຍອອກໄປນອກເຫນືອການສະຫນອງແສງແດດແລະຫາດຊາຍແບບດັ້ງເດີມແລະເຂົ້າໄປໃນຈຸດຫມາຍປາຍທາງຂອງເມືອງ. ປະສົບການຈຸດຫມາຍປາຍທາງຂອງເມືອງ, ເຊັ່ນ: ການທ່ອງທ່ຽວແຄມຝັ່ງ, ໄດ້ເຫັນຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະການເກັບ TUI ໃນຈຸດຫມາຍປາຍທາງຂອງເມືອງໄດ້ເຫັນການຈອງເພີ່ມຂຶ້ນ 90%. TUI Musement, ພະແນກການທ່ອງທ່ຽວແລະກິດຈະກໍາຂອງກຸ່ມ, ກໍາລັງລົງທຶນໃນປະສົບການຍີ່ຫໍ້ແລະການຮ່ວມມືເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການສະເຫນີຂອງຕົນ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ກຸ່ມ TUI ແມ່ນສຸມໃສ່ການຫັນເປັນດິຈິຕອນແລະແຂ່ງຂັນກັບຕົວແທນການທ່ອງທ່ຽວອອນໄລນ໌ອື່ນໆ. ດ້ວຍເປົ້າຫມາຍທີ່ທະເຍີທະຍານຂອງຕົນທີ່ຈະປ່ຽນຫຼາຍກວ່າ 50% ຂອງການຈອງໄປຫາ TUI App ຂອງຕົນ, ບໍລິສັດມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງຂະບວນການຈອງ, ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ແລະເພີ່ມຄວາມສັດຊື່ຂອງລູກຄ້າ.
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