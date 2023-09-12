ວັນທີເປີດສົງຄາມທັງໝົດຂອງ Pharaoh ແລະລາຍລະອຽດເປີດເຜີຍ

ບໍ່ດົນມານີ້ Sega ໄດ້ປະກາດວັນເປີດຕົວສໍາລັບເກມທີ່ຄາດວ່າຈະສູງຂອງພວກເຂົາ, Total War Pharaoh. ເກມຈະມີໃຫ້ດາວໂຫຼດເປັນດິຈິຕອລໃນວັນທີ 11 ຕຸລາ, ໂດຍມີສະບັບອອກຈໍາໜ່າຍໃນເອີຣົບໃນວັນທີ 23 ຕຸລາ.
Total War Pharaoh, ພັດທະນາໂດຍ Creative Assembly's Total War: Troy studio, ເອົາຜູ້ຫຼິ້ນກັບຄືນສູ່ວັນຕາຍຂອງຍຸກ Bronze. ເກມແມ່ນສຸມໃສ່ການສູ້ຮົບທີ່ຮຸນແຮງລະຫວ່າງຊາວອີຍິບ, ຊາວຮິດຕີ, ແລະປະຊາຊົນທະເລທີ່ມະຫັດສະຈັນ.
ອະທິບາຍວ່າເປັນການເພີ່ມເຕີມທີ່ພິຈາລະນາແລະ understated ກັບຊຸດສົງຄາມ Total, Total War Pharaoh ສະຫນອງການຍິງກົງຂອງປະຫວັດສາດອີຢິບບູຮານ. ໃນຂະນະທີ່ບາງອິດສະລະພາບສ້າງສັນຖືກປະຕິບັດບ່ອນທີ່ຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດຂາດແຄນ, ເກມສັນຍາວ່າຈະຕອບສະຫນອງຄວາມກະຫາຍຂອງຜູ້ນສໍາລັບຄວາມຖືກຕ້ອງທາງປະຫວັດສາດ.
ຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ສັ່ງເກມລ່ວງໜ້າຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມເຕີມຈາກການເຂົ້າເຖິງກ່ອນໄວໃນທ້າຍອາທິດຕັ້ງແຕ່ວັນສຸກທີ 29 ກັນຍາຫາວັນຈັນທີ 2 ຕຸລາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການສັ່ງຈອງລ່ວງໜ້າມາພ້ອມກັບຊຸດເຄື່ອງສຳອາງພິເສດ ແລະ ໂບນັດອື່ນໆ.
ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມັກການພິເສດທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ, ສະບັບທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງ Total War Pharaoh ຈະປະກອບມີແຜນທີ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ເພີ່ມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງ immersion ກັບປະສົບການເກມ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, Total War Pharaoh ກໍາລັງສ້າງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນໃຫ້ກັບ franchise Total War. ດ້ວຍການເນັ້ນໃສ່ໂລກວັດຖຸບູຮານແລະການຫຼິ້ນເກມປະຫວັດສາດທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມັນ, ເກມແມ່ນແນ່ໃຈວ່າຈະຈັບໃຈຜູ້ທີ່ກະຕືລືລົ້ນຍຸດທະສາດແລະນັກຕໍ່ສູ້ປະຫວັດສາດຄືກັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Sega ປະກາດວັນເປີດຕົວສໍາລັບ Total War Pharaoh
- ສົງຄາມທັງຫມົດ: Pharaoh ສະຫນອງການຍິງຊື່ຂອງປະຫວັດສາດ Egyptian ວັດຖຸບູຮານ