ສົງຄາມທັງຫມົດ: Pharaoh ສະເຫນີກົນໄກທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນໃຫມ່ໃນສູດທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ

Total War, ຊຸດເກມຍອດນິຍົມ, ໄດ້ປ່ອຍຊຸດລ່າສຸດ, Total War: Pharaoh. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະປະສົບກັບຄວາມເຫນື່ອຍລ້າຂອງ Total War ບາງຢ່າງເນື່ອງຈາກການຫຼີ້ນເກມຫຼາຍໆຄັ້ງໃນໄລຍະ 20 ປີທີ່ຜ່ານມາ, Total War: Pharaoh ໄດ້ຈັດການຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຄືນໃຫມ່. ພັດທະນາໂດຍສະຕູດິໂອ Sophia ຂອງ Creative Assembly, ເກມໄດ້ໃຫ້ປະສົບການ swords-and-sandals ຄລາສສິກທີ່ມີການບິດໃຫມ່ແລະຫນ້າສົນໃຈ.
ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ Total War: Pharaoh ແມ່ນກົນໄກການໂຄສະນາຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ເກມແນະນໍາລະດັບໃຫມ່ຂອງຄວາມສັບສົນດ້ວຍການນໍາ outposts. outposts ເຫຼົ່ານີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນສະລັອດຕິງການກໍ່ສ້າງເພີ່ມເຕີມ, ໃຫ້ຜູ້ນມີທາງເລືອກຍຸດທະສາດຫຼາຍໃນເວລາທີ່ການພັດທະນາພາກພື້ນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຊັ້ນຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມນີ້ສະທ້ອນເຖິງໂລກກ່ອນຍຸກອຸດສາຫະກຳທີ່ໝູ່ບ້ານອ້ອມຮອບຕົວເມືອງ, ແລະເມືອງຕ່າງໆແມ່ນໃຈກາງເມືອງ. ການລວມເອົາ outposts ຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການພິເສດຂອງພາກພື້ນ, ເສີມຂະຫຍາຍການປັບແຕ່ງ gameplay.
ນອກເຫນືອຈາກ Nile, Total War: Pharaoh ຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ທີ່ສາມາດຫຼິ້ນໄດ້ເພື່ອປະກອບມີພາກພື້ນປະຫວັດສາດຂອງ Napata, Levant, ແລະພາກໃຕ້ - Central ຂອງ Anatolia. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຂດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເຂດຊາຍຝັ່ງພາກ ເໜືອ ແລະຕາເວັນຕົກຂອງຕຸລະກີໃນຍຸກສະ ໄໝ ໃໝ່ ຍັງບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ແຕ່ມີບົດບາດ ສຳ ຄັນໃນເກມເປັນສະຖານທີ່ທີ່ປະຊາຊົນທະເລເປີດການໂຈມຕີຂອງພວກເຂົາ.
ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງເກມແມ່ນສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ຈະກາຍເປັນ Pharaoh ຂອງປະເທດເອຢິບຫຼືກະສັດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງ Hittites. ຜູ້ປົກຄອງຕ້ອງສະສົມຄວາມຊອບທຳ, ຊັບພະຍາກອນທີ່ເກີດຂຶ້ນໂດຍການຄວບຄຸມທີ່ດິນຫຼັກ, ການກໍ່ສ້າງອາຄານສະເພາະ, ແລະຜ່ານບັນດາດຳລັດ. ເມື່ອໄດ້ຮັບຄວາມຊອບທໍາພຽງພໍແລ້ວ, ຜູ້ປົກຄອງສາມາດທ້າທາຍຜູ້ນໍາໃນປະຈຸບັນໃນສົງຄາມກາງເມືອງ, ອາດຈະປະເຊີນກັບຄູ່ແຂ່ງອື່ນໆ. ການກາຍມາເປັນຜູ້ປົກຄອງແມ່ນພຽງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ, ຍ້ອນວ່າຜູ້ຫຼິ້ນຕ້ອງສືບຕໍ່ສະສົມອໍານາດຂອງກະສັດແລະສ້າງມໍລະດົກອັນເກົ່າແກ່ຂອງພວກເຂົາ, ປະຕິບັດຕາມຜູ້ປົກຄອງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໃນອະດີດ.
ສົງຄາມທັງໝົດ: Pharaoh ແນະນຳລະບົບສານລາດຊະວົງທີ່ໜ້າຈັບໃຈ, ສະເໜີຕຳແໜ່ງຫຼາຍຕຳແໜ່ງດ້ວຍອຳນາດທີ່ເປັນເອກະລັກ. ຜູ້ນສາມາດພົວພັນກັບສະມາຊິກສານເຫຼົ່ານີ້, ສ້າງຄວາມໂປດປານຫຼືວາງແຜນຕໍ່ຕ້ານພວກເຂົາ. ການສ້າງຄວາມສໍາພັນກັບສະມາຊິກສາມາດໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງຫນ່ວຍງານພິເສດຫຼືແມ້ກະທັ້ງນໍາໄປສູ່ການ blackmail ແລະການຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະໄດ້ຮັບອໍານາດ. ນະໂຍບາຍດ້ານຂອງສານທີ່ສັບສົນຈະເພີ່ມຄວາມເລິກ ແລະ intrigue ໃຫ້ກັບເກມ.
ສົງຄາມທັງໝົດ: Pharaoh ຟື້ນຟູຊຸດສົງຄາມທັງໝົດດ້ວຍກົນໄກທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະວິທີການທີ່ສົດຊື່ນ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນແຟນເພງດົນນານ ຫຼື ໃໝ່ໃນຊີຣີ, ເກມນີ້ສັນຍາວ່າຈະມີປະສົບການທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ສົງຄາມທັງຫມົດ: ຮູບພາບການເບິ່ງຄັ້ງທໍາອິດ Pharaoh.