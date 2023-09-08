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ຄູ່ມືທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບ Hubs USB: ຄູ່ດິຈິຕອນທີ່ສົມບູນແບບ

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
ຄູ່ມືທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບ Hubs USB: ຄູ່ດິຈິຕອນທີ່ສົມບູນແບບ

hubs USB ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດທີ່ມາໃນຮູບແບບຕ່າງໆເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການສະເພາະ. ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະເຄື່ອນໄຫວຢູ່ສະເໝີ ຫຼືຕ້ອງການຄວາມສາມາດຄວາມໄວສູງສຳລັບວຽກທີ່ຕ້ອງການ, ມັນມີສູນ USB ໄວ້ໃຫ້ເຈົ້າ. ສູນກາງເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນຂະຫນາດ, ຄວາມໄວ, ແລະຄຸນສົມບັດ, ສະເຫນີທາງເລືອກທີ່ຫລາກຫລາຍເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງທ່ານ.

ໃນຄູ່ມືທີ່ສົມບູນແບບນີ້, ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຫາໂລກຂອງສູນ USB ແລະແນະນໍາໃຫ້ທ່ານເລືອກທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນອອນໄລນ໌. hubs ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ອຸປະກອນເສີມ; ເຂົາເຈົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມດິຈິຕອລທີ່ອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງເຈົ້າງ່າຍຂຶ້ນ ແລະປັບປຸງການຈັດການອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາຈະເຈາະເລິກເຖິງຄຸນສົມບັດ, ຜົນປະໂຫຍດ ແລະແອັບພລິເຄຊັນຕົວຈິງຂອງພວກມັນ, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຊອກຫາສູນ USB ທີ່ສົມບູນແບບເພື່ອປະສົມປະສານກັບວິຖີຊີວິດດິຈິຕອລຂອງທ່ານຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

Portronics Mport 31 USB Hub

Portronics Mport 31 USB Hub ເປັນ Hub ທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທີ່ໃຫ້ສີ່ພອດ USB ພິເສດໃນອຸປະກອນດຽວ. ດ້ວຍພອດ USB 3.0 ສໍາລັບການໂອນຂໍ້ມູນໄວ ແລະສາມພອດ USB 2.0, ການເຮັດຫຼາຍໜ້າວຽກກາຍເປັນເລື່ອງງ່າຍ. ມັນເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນຕ່າງໆເຊັ່ນແປ້ນພິມແລະຫນູ, ແລະເຖິງແມ່ນວ່າມັນມາພ້ອມກັບການຮັບປະກັນ 1 ປີສໍາລັບຄວາມສະຫງົບຂອງຈິດໃຈ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການພອດ USB ເພີ່ມເຕີມສໍາລັບແລັບທັອບຫຼື PC ຂອງທ່ານ, ສູນກາງນີ້ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ທ່ານ.

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ:

  • ຍີ່ຫໍ້: Portronics
  • ສີ: ສີເທົາ
  • ການໂຕ້ຕອບຮາດແວ: USB
  • ອຸປະກອນທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້: ແທັບເລັດ, ແລັບທັອບ, ເດັສທັອບ
  • ພອດ USB ທັງໝົດ: 4

Zebronics ZEB-90HB USB Hub

Zebronics ZEB-90HB USB Hub ເປັນອຸປະກອນປະຕິບັດສໍາລັບການຂະຫຍາຍທາງເລືອກການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງທ່ານ. ດ້ວຍສີ່ພອດ USB 2.0 ແລະສາຍ 50 ຊມ, ມັນເຂົ້າກັນໄດ້ກັບແລັບທັອບ, ຄອມພີວເຕີ້, ແລະ MacBooks. ການອອກແບບຂະຫນາດກະເປົ໋າຂອງມັນເຮັດໃຫ້ມັນສົມບູນແບບສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນເວລາເດີນທາງ. ໃນຂະນະທີ່ມັນເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ຄວາມໄວ USB 2.0, ຈໍາກັດຄວາມສາມາດໃນການໂອນຂໍ້ມູນຂອງມັນ, ມັນສະຫນອງຄວາມສະດວກແລະຟັງຊັນ plug-and-play. ມັນເປັນອຸປະກອນເສີມທີ່ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການພອດ USB ພິເສດໃນຂະນະທີ່ເດີນທາງ.

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ:

  • ຍີ່ຫໍ້: Zebronics
  • ສີ: ສີດໍາ
  • ການໂຕ້ຕອບຮາດແວ: USB
  • ຄຸນນະສົມບັດພິເສດ: Plug and Play
  • ອຸປະກອນທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້: ແລັບທັອບ, ເດັສທັອບ

Quantum 4 Port USB Hub

Quantum 4 Port USB Hub (QHM7532) ແມ່ນຄູ່ການຜະລິດຂອງທ່ານ, ສະເຫນີການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່ສໍາລັບຫຼາຍອຸປະກອນ. ດ້ວຍພອດ USB 3.0 ໜ່ວຍ ແລະສາມພອດ USB 2.0, ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ເຖິງສີ່ອຸປະກອນ USB ພ້ອມກັນ. ສະລັອດຕິງ USB 3.0 ອະນຸຍາດໃຫ້ໂອນຂໍ້ມູນໄວຟ້າຜ່າຢູ່ທີ່ 5Gbps, ເໝາະສຳລັບການແບ່ງປັນໄຟລ໌ໄວ. ມັນເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນເຊັ່ນ: ແປ້ນພິມ, ເມົາສ໌, ແລະໄດປາກກາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນມາພ້ອມກັບການຮັບປະກັນຂອງຜູ້ຜະລິດ 1 ປີສໍາລັບການເພີ່ມຄວາມສະຫງົບຂອງຈິດໃຈ.

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ:

  • ຍີ່ຫໍ້: Quantum
  • ສີ: ສີດໍາ
  • ການໂຕ້ຕອບຮາດແວ: USB, USB 3.0, USB 2.0

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບບໍ່ໄດ້ສະຫນອງ URLs ສໍາລັບແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ.
ນິຍາມ:

Hub USB: ສູນກາງ USB ເປັນອຸປະກອນທີ່ຂະຫຍາຍພອດ USB ດຽວເຂົ້າໄປໃນຫຼາຍພອດ, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນ USB ເພີ່ມເຕີມກັບຄອມພິວເຕີ ຫຼືແລັບທັອບຂອງທ່ານໄດ້.

USB 3.0: ເປັນທີ່ຮູ້ກັນໃນນາມ SuperSpeed ​​USB, USB 3.0 ແມ່ນການດັດແກ້ທີ່ສໍາຄັນທີສາມຂອງ Universal Serial Bus ມາດຕະຖານ, ສະເຫນີຄວາມໄວໃນການໂອນຂໍ້ມູນໄວຂຶ້ນເມື່ອທຽບກັບ predecessors ຂອງຕົນ.

USB 2.0: USB 2.0 ເປັນການແກ້ໄຂທີ່ສໍາຄັນທີສອງຂອງມາດຕະຖານ Universal Serial Bus, ສະເຫນີຄວາມໄວໃນການໂອນຂໍ້ມູນຊ້າລົງເມື່ອທຽບກັບ USB 3.0.

By Gabriel Botha

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