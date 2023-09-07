iPhone 15 Series ທີ່ຈະມາເຖິງເພື່ອໄດ້ຮັບການອັບເກຣດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ

Apple ມີກຳນົດຈະເປີດຕົວ iPhone 15 ຂອງຕົນໃນວັນທີ 12 ກັນຍານີ້, ໂດຍມີຂ່າວລືວ່າ iPhone 15 ລຸ້ນຈະຖືກເປີດເຜີຍໃນປີນີ້. iPhone 15 ແລະ iPhone 15 Plus ມີຂ່າວລືກັນວ່າຈະມີລາຄາເທົ່າກັບປີກາຍ ຫຼື ໄດ້ຮັບການປັບຂຶ້ນລາຄາບໍ່ແພງ, ໃນຂະນະທີ່ iPhone XNUMX Pro Max ຄາດວ່າຈະມີລາຄາຂຶ້ນສູງທີ່ສຸດເມື່ອທຽບໃສ່ກັບລຸ້ນກ່ອນໜ້າ.
OpenAI ເພື່ອເປັນເຈົ້າພາບກອງປະຊຸມຜູ້ພັດທະນາຄັ້ງປະຖົມມະລຶກໃນເດືອນພະຈິກ
OpenAI, ຜູ້ສ້າງຂອງ AI chatbot ທີ່ນິຍົມ ChatGPT, ຈະເປັນເຈົ້າພາບກອງປະຊຸມນັກພັດທະນາຄັ້ງທໍາອິດຂອງຕົນໃນ San Francisco ໃນວັນທີ 6 ພະຈິກ. ກອງປະຊຸມຈະສະເຫນີການເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍຕົນເອງແລະທາງເລືອກໃນການຖ່າຍທອດສົດສໍາລັບນັກພັດທະນາທີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມກັບບໍລິສັດ.
Clubhouse ຫັນເປັນ App ສົ່ງຂໍ້ຄວາມສຽງ
ແພລະຕະຟອມສຽງທາງສັງຄົມ Clubhouse, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນລະຫວ່າງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດລະບາດແຕ່ປະສົບກັບການຫຼຸດລົງ, ກໍາລັງກັບຄືນມາເປັນແອັບຯສົ່ງຂໍ້ຄວາມສຽງ. ດ້ວຍການອັບເດດຫຼ້າສຸດ, Clubhouse ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສັງຄົມ ແລະເປັນເອກະລັກຫຼາຍເມື່ອປຽບທຽບກັບແອັບຯສົ່ງຂໍ້ຄວາມອື່ນໆ, ສະເຫນີປະສົບການທີ່ມີການໂຕ້ຕອບ ແລະເລິກເຊິ່ງກວ່າ.
MediaTek ພັດທະນາຊິບເຊັດ 3nm ໂດຍໃຊ້ເທກໂນໂລຍີຂອງ TSMC
ຜູ້ຜະລິດຊິບເຊັດຊັ້ນນໍາ MediaTek ໄດ້ພັດທະນາຊິບ 3-nanometer (nm) ທໍາອິດຂອງຕົນໂດຍໃຊ້ເທກໂນໂລຍີຂະບວນການທີ່ກ້າວຫນ້າຂອງບໍລິສັດ Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). ກໍານົດທີ່ຈະເປີດຕົວໃນປີ 2024 ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຊຸດຊິບເຊັດເຮືອທຸງ MediaTek Dimensity, ຊິບເຊັດໃຫມ່ນີ້ສັນຍາວ່າການປັບປຸງປະສິດທິພາບແລະປະສິດທິພາບ.
Tecno ເປີດຕົວ SPARK 10 Pro Moon Explore Edition
Tecno ໄດ້ເປີດຕົວສະມາດໂຟນ Tecno SPARK 10 Pro Moon Explore Edition ໃນປະເທດອິນເດຍ, ເພື່ອເປັນກຽດແກ່ພາລະກິດດວງຈັນ Chandrayaan 3 ຂອງ ISRO. ດ້ວຍການອອກແບບໜັງສອງໂທນສີຂາວ ແລະສີດຳທີ່ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກພື້ນຜິວຂອງດວງຈັນ, ອຸປະກອນນີ້ມີດ້ານຫຼັງໜັງດ້ວຍຊິລິໂຄນທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະກ່ອນໜ້ານີ້ຖືກນຳມາໃຊ້ເປັນ Tecno Magic Skin Edition ໃນຕະຫຼາດທົ່ວໂລກ.
ລາຄາ Hike ສໍາລັບ PlayStation Plus ໃນປະເທດອິນເດຍ
ບໍ່ດົນມານີ້ Sony ໄດ້ປະກາດວ່າມັນຈະເພີ່ມລາຄາຂອງແຜນການປະຈໍາປີ PlayStation Plus ຂອງຕົນເພື່ອໃຫ້ເກມທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງແລະຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມເຕີມໃຫ້ກັບຜູ້ຈອງ. ລາຄາຢ່າງເປັນທາງການສໍາລັບອິນເດຍໃນປັດຈຸບັນໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ໃນເວັບໄຊທ໌ PlayStation, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 2,000 Rs. PlayStation Plus ສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງເກມຟຣີ, ການທົດລອງ, ແລະສ່ວນຫຼຸດຮ້ານພິເສດໃຫ້ກັບຜູ້ສະຫມັກຂອງຕົນ, ຄ້າຍຄືກັນກັບ Xbox Game Pass.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 1]
- [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 2]
- [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 3]
- [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 4]
- [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 5]
- [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 6]