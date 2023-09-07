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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

iPhone 15 Series ທີ່ຈະມາເຖິງເພື່ອໄດ້ຮັບການອັບເກຣດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ

ByRobert Andrew

Sep 7, 2023
iPhone 15 Series ທີ່ຈະມາເຖິງເພື່ອໄດ້ຮັບການອັບເກຣດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ

Apple ມີກຳນົດຈະເປີດຕົວ iPhone 15 ຂອງຕົນໃນວັນທີ 12 ກັນຍານີ້, ໂດຍມີຂ່າວລືວ່າ iPhone 15 ລຸ້ນຈະຖືກເປີດເຜີຍໃນປີນີ້. iPhone 15 ແລະ iPhone 15 Plus ມີຂ່າວລືກັນວ່າຈະມີລາຄາເທົ່າກັບປີກາຍ ຫຼື ໄດ້ຮັບການປັບຂຶ້ນລາຄາບໍ່ແພງ, ໃນຂະນະທີ່ iPhone XNUMX Pro Max ຄາດວ່າຈະມີລາຄາຂຶ້ນສູງທີ່ສຸດເມື່ອທຽບໃສ່ກັບລຸ້ນກ່ອນໜ້າ.

OpenAI ເພື່ອເປັນເຈົ້າພາບກອງປະຊຸມຜູ້ພັດທະນາຄັ້ງປະຖົມມະລຶກໃນເດືອນພະຈິກ

OpenAI, ຜູ້ສ້າງຂອງ AI chatbot ທີ່ນິຍົມ ChatGPT, ຈະເປັນເຈົ້າພາບກອງປະຊຸມນັກພັດທະນາຄັ້ງທໍາອິດຂອງຕົນໃນ San Francisco ໃນວັນທີ 6 ພະຈິກ. ກອງປະຊຸມຈະສະເຫນີການເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍຕົນເອງແລະທາງເລືອກໃນການຖ່າຍທອດສົດສໍາລັບນັກພັດທະນາທີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມກັບບໍລິສັດ.

Clubhouse ຫັນ​ເປັນ App ສົ່ງ​ຂໍ້​ຄວາມ​ສຽງ​

ແພລະຕະຟອມສຽງທາງສັງຄົມ Clubhouse, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນລະຫວ່າງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດລະບາດແຕ່ປະສົບກັບການຫຼຸດລົງ, ກໍາລັງກັບຄືນມາເປັນແອັບຯສົ່ງຂໍ້ຄວາມສຽງ. ດ້ວຍການອັບເດດຫຼ້າສຸດ, Clubhouse ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສັງຄົມ ແລະເປັນເອກະລັກຫຼາຍເມື່ອປຽບທຽບກັບແອັບຯສົ່ງຂໍ້ຄວາມອື່ນໆ, ສະເຫນີປະສົບການທີ່ມີການໂຕ້ຕອບ ແລະເລິກເຊິ່ງກວ່າ.

MediaTek ພັດທະນາຊິບເຊັດ 3nm ໂດຍໃຊ້ເທກໂນໂລຍີຂອງ TSMC

ຜູ້ຜະລິດຊິບເຊັດຊັ້ນນໍາ MediaTek ໄດ້ພັດທະນາຊິບ 3-nanometer (nm) ທໍາອິດຂອງຕົນໂດຍໃຊ້ເທກໂນໂລຍີຂະບວນການທີ່ກ້າວຫນ້າຂອງບໍລິສັດ Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). ກໍານົດທີ່ຈະເປີດຕົວໃນປີ 2024 ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຊຸດຊິບເຊັດເຮືອທຸງ MediaTek Dimensity, ຊິບເຊັດໃຫມ່ນີ້ສັນຍາວ່າການປັບປຸງປະສິດທິພາບແລະປະສິດທິພາບ.

Tecno ເປີດຕົວ SPARK 10 Pro Moon Explore Edition

Tecno ໄດ້ເປີດຕົວສະມາດໂຟນ Tecno SPARK 10 Pro Moon Explore Edition ໃນປະເທດອິນເດຍ, ເພື່ອເປັນກຽດແກ່ພາລະກິດດວງຈັນ Chandrayaan 3 ຂອງ ISRO. ດ້ວຍການອອກແບບໜັງສອງໂທນສີຂາວ ແລະສີດຳທີ່ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກພື້ນຜິວຂອງດວງຈັນ, ອຸປະກອນນີ້ມີດ້ານຫຼັງໜັງດ້ວຍຊິລິໂຄນທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະກ່ອນໜ້ານີ້ຖືກນຳມາໃຊ້ເປັນ Tecno Magic Skin Edition ໃນຕະຫຼາດທົ່ວໂລກ.

ລາຄາ Hike ສໍາລັບ PlayStation Plus ໃນປະເທດອິນເດຍ

ບໍ່ດົນມານີ້ Sony ໄດ້ປະກາດວ່າມັນຈະເພີ່ມລາຄາຂອງແຜນການປະຈໍາປີ PlayStation Plus ຂອງຕົນເພື່ອໃຫ້ເກມທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງແລະຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມເຕີມໃຫ້ກັບຜູ້ຈອງ. ລາຄາຢ່າງເປັນທາງການສໍາລັບອິນເດຍໃນປັດຈຸບັນໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ໃນເວັບໄຊທ໌ PlayStation, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 2,000 Rs. PlayStation Plus ສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງເກມຟຣີ, ການທົດລອງ, ແລະສ່ວນຫຼຸດຮ້ານພິເສດໃຫ້ກັບຜູ້ສະຫມັກຂອງຕົນ, ຄ້າຍຄືກັນກັບ Xbox Game Pass.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 1]
- [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 2]
- [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 3]
- [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 4]
- [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 5]
- [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 6]

By Robert Andrew

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