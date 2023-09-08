ບັນຫາການປະຕິບັດ PC ຂອງ Starfield: ເປັນຫຍັງການຍົກລະດັບອາດຈະມີຄວາມຈໍາເປັນ

Starfield, ເກມທີ່ຄາດວ່າຈະສູງຈາກນັກພັດທະນາ Bethesda, ໄດ້ເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການໃນ Xbox Series X/S ແລະ PC ໃນວັນທີ 6 ກັນຍາ. ໃນຂະນະທີ່ເກມໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກຜູ້ຫຼິ້ນ, ຜູ້ໃຊ້ PC ບາງຄົນໄດ້ປະສົບກັບການປະຕິບັດທີ່ຫນ້າຜິດຫວັງ. ໃນການສໍາພາດກັບ Bloomberg Technology, Todd Howard, ຜູ້ອໍານວຍການຂອງ Starfield, ແນະນໍາວ່າການຍົກລະດັບຮາດແວ PC ອາດຈະມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະມີຄວາມສຸກຢ່າງເຕັມທີ່ເກມ.
ເມື່ອຖືກຖາມວ່າເປັນຫຍັງເກມບໍ່ຖືກປັບໃຫ້ເໝາະສົມສຳລັບ PC, Howard ຕອບວ່າ, “ພວກເຮົາໄດ້ປັບເກມໃຫ້ເໝາະສົມກັບ PC. ມັນແລ່ນໄດ້ດີ. ມັນເປັນເກມ PC ລຸ້ນຕໍ່ໄປ. ພວກເຮົາຊຸກຍູ້ເຕັກໂນໂລຢີຢ່າງແທ້ຈິງ, ດັ່ງນັ້ນທ່ານອາດຈະຕ້ອງຍົກລະດັບ PC ຂອງທ່ານສໍາລັບເກມນີ້."
ໃນຂະນະທີ່ fans ບາງຄົນໄດ້ສັນລະເສີນ Starfield, ຄົນອື່ນໄດ້ສະແດງຄວາມລໍາຄານກັບການປະຕິບັດຂອງມັນຢູ່ໃນ PC. ຄໍາຮ້ອງທຸກລວມມີບັນຫາກັບພາຍໃນຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການໂຫຼດຫນ້າຈໍແລະເກມບໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ເຫມາະສົມ. ຄວາມອຸກອັ່ງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກອອກສຽງຢູ່ໃນເວທີເຊັ່ນ YouTube ແລະ Twitter.
ເຖິງແມ່ນວ່າມັນສາມາດເປັນຄວາມອຸກອັ່ງໃນເວລາທີ່ PC ຂາດການແລ່ນເກມຫລ້າສຸດ, ມັນຍັງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງລັກສະນະການພັດທະນາຕະຫຼອດໄປຂອງເຕັກໂນໂລຊີ. Bethesda ແນະນໍາຮາດແວສະເພາະສໍາລັບການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ, ລວມທັງໂປເຊດເຊີ AMD Ryzen 5 2600X ຫຼື Intel Core i7-6800K, ກາດກາຟິກ AMD Radeon RX 5700 ຫຼື NVIDIA GeForce 1070 Ti, ແລະ RAM 16 GB. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂັ້ນຕ່ໍາເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບເກມທີ່ໃຊ້ CPU ເຊັ່ນ Starfield.
ໃນທີ່ສຸດ, ການຍົກລະດັບຮາດແວ PC ເປັນທາງເລືອກສ່ວນບຸກຄົນສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ຕ້ອງການປະສົບການເກມເຊັ່ນ Starfield ທີ່ດີທີ່ສຸດ. ໃນຂະນະທີ່ມັນອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທຶນທາງດ້ານການເງິນ, ມັນເປັນການປະຕິບັດທົ່ວໄປໃນຊຸມຊົນເກມທີ່ຈະຍົກລະດັບຮາດແວເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ການສໍາພາດດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ Bloomberg ກັບ Todd Howard