ເປັນຫຍັງ Starfield ບໍ່ມີລົດຍົນ, ອີງຕາມ Todd Howard

ໃນການສົນທະນາທີ່ຜ່ານມາກັບ Bloomberg, Todd Howard, ຜູ້ນໍາດ້ານຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງ Bethesda Game Studios, ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນວ່າເປັນຫຍັງຜູ້ຫຼິ້ນບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຍານພາຫະນະທາງບົກໃນເກມທີ່ຄາດວ່າຈະສູງ, Starfield. ເມື່ອຖືກຖາມກ່ຽວກັບຍານພາຫະນະ, Howard ຍອມຮັບຄວາມປາຖະຫນາສໍາລັບທາງເລືອກດັ່ງກ່າວແຕ່ໄດ້ອະທິບາຍວ່າບໍ່ມີຍານພາຫະນະທາງບົກແມ່ນການຕັດສິນໃຈໂດຍເຈດຕະນາເພື່ອຮັກສາການຄວບຄຸມປະສົບການຂຸດຄົ້ນ.

Howard ກ່າວວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍານພາຫະນະຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຫຼີ້ນເກມຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງເມື່ອຜູ້ຫຼິ້ນລົງຈອດເທິງດາວເຄາະຫຼັງຈາກຜ່ານທາງນອກ. ໂດຍການຈຳກັດຜູ້ຫຼິ້ນໃນການສຳຫຼວດຕີນ, ຜູ້ພັດທະນາສາມາດຮັບປະກັນປະສົບການທີ່ປັບແຕ່ງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຄວບຄຸມຈັງຫວະຂອງເກມໄດ້. Howard ກ່າວຕື່ມວ່າ, "ມັນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາແທ້ໆ, ສໍາລັບຜູ້ນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນປະສົບການທີ່ພວກເຮົາຮູ້ວ່າພວກເຂົາເຫັນສິ່ງຕ່າງໆໄວເທົ່າໃດ."

ໃນຂະນະທີ່ຍານພາຫະນະທາງບົກອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ໃນ Starfield, Howard ໄດ້ຮັບປະກັນຜູ້ຫຼິ້ນວ່າມີກົນໄກການຂ້າມຜ່ານ. ຄຽງຄູ່ກັບຍານອະວະກາດທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້, ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດໃຊ້ jetpacks ເພື່ອເພີ່ມຄວາມເຄື່ອນທີ່ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງຍາວມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.

ເຖິງແມ່ນວ່າການສະຫນັບສະຫນູນຢ່າງເປັນທາງການສໍາລັບຍານພາຫະນະທາງບົກອາດຈະບໍ່ລວມຢູ່ໃນ Starfield, ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າ mods ທີ່ບໍ່ເປັນທາງການທີ່ສ້າງໂດຍ fans ໃນທີ່ສຸດອາດຈະແນະນໍາພວກເຂົາເຂົ້າໄປໃນເກມ. ຊຸມຊົນ Starfield ໄດ້ພັດທະນາແລ້ວຢ່າງຫ້າວຫັນ mods ທີ່ແກ້ໄຂລັກສະນະຕ່າງໆຂອງເກມ, ລວມທັງການປັບປຸງການໂຕ້ຕອບຜູ້ໃຊ້ແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບ.

ຍ້ອນວ່າ Starfield ສືບຕໍ່ພັດທະນາ, ມັນເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ mods ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈະຖືກພັດທະນາ, ຂະຫຍາຍຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຫຼິ້ນເກມ. As of now, Starfield is available for PC, Xbox Series X | S, ແລະ Game Pass.

