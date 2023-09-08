ຜູ້ອໍານວຍການ Starfield ສົນທະນາກ່ຽວກັບຍານພາຫະນະ, ການປະຕິບັດ PC, ແລະອື່ນໆອີກ

ໃນການສໍາພາດທີ່ຜ່ານມາ, Todd Howard, ຜູ້ອໍານວຍການຂອງ Bethesda ແລະ CEO ຂອງ Xbox, Phil Spencer ໄດ້ຕອບຄໍາຖາມຈໍານວນຫນຶ່ງກ່ຽວກັບເກມທີ່ອອກໃຫມ່, Starfield. ຫນຶ່ງໃນຫົວຂໍ້ສົນທະນາແມ່ນບໍ່ມີຍານພາຫະນະພື້ນດິນໃນເກມ. Howard ອະທິບາຍວ່າເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາໄດ້ພິຈາລະນາການປະຕິບັດຍານພາຫະນະທາງບົກ, ໃນທີ່ສຸດສະຕູດິໂອໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ຈະເດີນທາງດ້ວຍຕີນຫຼັງຈາກລົງຈາກເຮືອຂອງພວກເຂົາ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກພັດທະນາສາມາດວັດຄວາມໄວຂອງຜູ້ນແລະອອກແບບເກມຕາມຄວາມເຫມາະສົມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການແນະນໍາຍານພາຫະນະຈະມີການປ່ຽນແປງປະສົບການ gameplay ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Howard ໄດ້ກ່າວວ່າຜູ້ນຍັງໄດ້ຮັບການສະຫນອງເຮືອແລະ jetpack, ເຊິ່ງສາມາດໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເປັນຍານພາຫະນະໃນສິດທິຂອງຕົນເອງ.
ການສໍາພາດຍັງໄດ້ສໍາຜັດກັບການປະຕິບັດ PC ຂອງ Starfield ແລະການຍົກເວັ້ນ Xbox. ເມື່ອຖືກຖາມ, Howard ປະຕິເສດແນວຄິດທີ່ວ່າເກມບໍ່ໄດ້ຖືກປັບແຕ່ງສໍາລັບ PC. ລາວບອກວ່າ Starfield ເປັນເກມທີ່ຜະລິດໃນປັດຈຸບັນ, ເຊິ່ງຫມາຍຄວາມວ່າຜູ້ຫຼິ້ນບາງຄົນອາດຈະຕ້ອງຍົກລະດັບ PC ຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອເພີດເພີນກັບມັນຢ່າງເຕັມທີ່. ໃນການຕອບຄໍາຖາມກ່ຽວກັບການແຂ່ງຂັນຈາກເກມອື່ນໆເຊັ່ນ Baldur's Gate, Howard ບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງຊື່ຂອງ Larian Studios ໂດຍກົງແຕ່ໄດ້ສະແດງຄວາມເຊື່ອທີ່ວ່າ Starfield ຈະມີສ່ວນຮ່ວມກັບຜູ້ຫຼິ້ນໃນຫຼາຍປີຂ້າງຫນ້າ.
ໃນລະຫວ່າງການສໍາພາດ, Phil Spencer ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈຈາກທັດສະນະທຸລະກິດ. ລາວໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ Starfield ປະຈຸບັນເປັນ Xbox ລຸ້ນພິເສດທີ່ມີຄົນຫຼິ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດ, ມີຜູ້ຫຼິ້ນຫຼາຍພັນຄົນຢູ່ໃນ Game Pass. ນອກຈາກນັ້ນ, ລາວໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ Starfield ເປັນເກມທີ່ມີລາຍຊື່ທີ່ຕ້ອງການທີ່ສຸດຂອງ Bethesda ໃນ Steam. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລາວເລືອກທີ່ຈະບໍ່ divulge ບໍ່ວ່າຈະເປັນ The Elder Scrolls 6 ຈະເປັນສະເພາະກັບ Xbox ແລະ PC.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການສໍາພາດໄດ້ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບລັກສະນະຕ່າງໆຂອງ Starfield, ລວມທັງການຕັດສິນໃຈທີ່ສ້າງສັນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການບໍ່ມີຍານພາຫະນະໃນພື້ນດິນ, ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການປະຕິບັດຂອງ PC, ແລະການຕ້ອນຮັບຂອງເກມໃນແງ່ຂອງຄວາມນິຍົມແລະລາຍຊື່ທີ່ຕ້ອງການ. ດ້ວຍວິທີການທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຕົນໃນການສໍາຫລວດອະວະກາດ, Starfield ສະເຫນີທຸລະກິດໃຫມ່ແລະຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບ Bethesda ແລະໄດ້ສ້າງຄວາມຄາດຫວັງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນບັນດາຜູ້ນແລະ fans.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Bloomberg Technology (ສໍາພາດກັບ Todd Howard ແລະ Phil Spencer)