ຜູ້ແຂ່ງຂັນໃໝ່ໃນເກມສະມາດໂຟນ: The Nothing Phone 2

By

ໃນໂລກທີ່ຄອບງຳໂດຍ iPhones ແລະ Android, ບໍລິສັດ Nothing ຕັ້ງຢູ່ລອນດອນໄດ້ເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດສະມາດໂຟນດ້ວຍນະວັດຕະກໍາຂອງ Nothing Phone 2. ທີ່ຖືກອອກແບບເປັນທາງເລືອກທີ່ບໍ່ລົບກວນກັບໂທລະສັບສະຫຼາດແບບດັ້ງເດີມ, Nothing Phone 2 ໃຫ້ປະສົບການຜູ້ໃຊ້ທີ່ເປັນເອກະລັກ.

ໃນ​ຖາ​ນະ​ເປັນ​ຜູ້​ໃຊ້ iPhone ທີ່​ຢາກ​ໄດ້ 16 ປີ​, ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ພັກ​ຜ່ອນ​ຈາກ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ແລະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ອອກ Nothing Phone 2 ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ເດີນ​ທາງ 2 ອາ​ທິດ​ໃນ​ທົ່ວ​ເອີ​ຣົບ​. ເຖິງວ່າຈະມີການປັບຕົວເບື້ອງຕົ້ນຂອງບົດເລື່ອງຂອງຂ້ອຍປ່ຽນເປັນສີຂຽວ, ຂ້ອຍພົບວ່າຂ້ອຍສາມາດຢູ່ລອດໄດ້ໂດຍບໍ່ມີ iPhone ທີ່ຮັກຂອງຂ້ອຍ.

iPhones ຂອງ Apple ໄດ້ເປັນຈຸດເດັ່ນຂອງເທກໂນໂລຍີສະມາດໂຟນ, ແຕ່ວ່າແຕ່ລະລຸ້ນໃຫມ່, ການປ່ຽນແປງໄດ້ກາຍເປັນຫນ້ອຍ. ມັນກາຍເປັນສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຂຶ້ນທີ່ຈະໂນ້ມນ້າວໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກອັບເກຣດ, ເນື່ອງຈາກການປັບປຸງເບິ່ງຄືວ່າເລັກນ້ອຍ, ເຊັ່ນ: ການຍົກລະດັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ ຫຼືການປັບປຸງແບັດເຕີຣີເລັກນ້ອຍ.

ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ Nothing Phone 2 ເຂົ້າມາ. ສ້າງໂດຍຜູ້ປະກອບການດ້ານເທັກໂນໂລຍີ Carl Pei, ບໍ່ມີຫຍັງໃຫ້ປະສົບການສະມາດໂຟນທີ່ສົດຊື່ນ. ໂທລະສັບ Nothing 2 ແລ່ນຢູ່ໃນລະບົບປະຕິບັດການ Android ແລະມີສ່ວນຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ແບບກາຟິກທີ່ເປັນເອກະລັກແລະໄຟການແຈ້ງເຕືອນ "Glyph" ຢູ່ດ້ານຫລັງຂອງອຸປະກອນ.

ບໍ່ເຫມືອນກັບໂທລະສັບສະຫຼາດແບບດັ້ງເດີມທີ່ມີໄອຄອນ app ທີ່ມີສີສັນ, ບໍ່ມີຫຍັງໃຊ້ວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຮູບພາບ monochromatic ສໍາລັບແອັບຯໄດ້ຖືກອອກແບບໂດຍເຈດຕະນາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການລໍ້ລວງໃນການນໍາໃຊ້ໂທລະສັບຫຼາຍເກີນໄປ. ການເລືອກການອອກແບບນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງລົບກວນ ແລະສົ່ງເສີມປະສົບການສະມາດໂຟນທີ່ມຸ່ງເນັ້ນ ແລະໃສ່ໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ.

ໂດຍການສະເຫນີທາງເລືອກໃຫ້ກັບປະສົບການໂທລະສັບສະຫຼາດທົ່ວໄປ, Nothing Phone 2 ທ້າທາຍສະຖານະຂອງອຸດສາຫະກໍາທີ່ຄອບງໍາໂດຍ Apple ແລະ Android. ມັນສະຫນອງທາງເລືອກໃຫມ່ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຊອກຫາອຸປະກອນລົບກວນຫນ້ອຍ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນ Nothing Phone 2 ຈະໄດ້ຮັບການດຶງດູດມະຫາຊົນແມ່ນຍັງຈະເຫັນໄດ້, ແຕ່ແນ່ນອນວ່າມັນເປັນການເພີ່ມເຕີມທີ່ຫນ້າສົນໃຈໃນຕະຫຼາດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– Josh Rogosin ຂອງ NPR ແລະ Leila Fadel ໄດ້ພະຍາຍາມຖ່າຍຮູບເຊວຟີດ້ວຍ iPhone ຕົ້ນສະບັບ.

– Nothing Phone 2 ໂດຍ Nothing, ບໍລິສັດຢູ່ລອນດອນ.