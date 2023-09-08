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Apple ປ່ອຍອັບເດດຄວາມປອດໄພເພື່ອແກ້ໄຂຊ່ອງໂຫວ່ຂອງຊອບແວທີ່ຖືກຂູດຮີດ

ByRobert Andrew

Sep 8, 2023
Apple ປ່ອຍອັບເດດຄວາມປອດໄພເພື່ອແກ້ໄຂຊ່ອງໂຫວ່ຂອງຊອບແວທີ່ຖືກຂູດຮີດ

Apple ໄດ້ອອກການປັບປຸງຄວາມປອດໄພທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ iPhones ແລະ iPads ເພື່ອຕອບສະຫນອງຕໍ່ການຄົ້ນພົບຊ່ອງໂຫວ່ດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ຖືກຂູດຮີດໃຫມ່ໃນຊອບແວລະບົບຂອງອຸປະກອນ. ຊ່ອງໂຫວ່ດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ຫ້ອງທົດລອງພົນລະເມືອງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Toronto, ຜູ້ທີ່ພົບວ່າຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງຊອບແວໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງຈິງຈັງເພື່ອຈັດສົ່ງ spyware ການຄ້າທີ່ເອີ້ນວ່າ Pegasus, ພັດທະນາແລະຂາຍໂດຍບໍລິສັດ Israeli NSO Group.

Pegasus ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະມີລາຄາແພງທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ຕົ້ນຕໍເພື່ອເປົ້າຫມາຍຜູ້ຕໍ່ຕ້ານ, ນັກຂ່າວ, ແລະ opponents ທາງດ້ານການເມືອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ໃຊ້ສະເລ່ຍບໍ່ຫນ້າຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Citizen Lab ແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ທັງຫມົດປັບປຸງອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າທັນທີເພື່ອປ້ອງກັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.

ເພື່ອ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ການ​ປັບ​ປຸງ​, ຜູ້​ໃຊ້ iPhone ຄວນ​ຈະ​ໄປ​ທີ່ "ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​" ເລືອກ "ທົ່ວ​ໄປ​" ແລະ​ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ເລືອກ "ການ​ປັບ​ປຸງ​ຊອບ​ແວ​"​. ຖ້າການອັບເດດຊອບແວ iOS 16.6.1 ຖືກສະແດງ, ແຕະເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນຂະບວນການຕິດຕັ້ງ. ຖ້າການອັບເດດບໍ່ປາກົດ, ຜູ້ໃຊ້ຄວນກັບຄືນໄປຫາຫນ້າທົ່ວໄປ, ເລືອກເອົາ "ກ່ຽວກັບ" ເພື່ອຢືນຢັນຈໍານວນ iOS ຂອງພວກເຂົາ. ຖ້າຫມາຍເລກເວີຊັ່ນແມ່ນ 16.6.1, ການປັບປຸງໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງແລ້ວ. ຖ້າອຸປະກອນຍັງໃຊ້ເວີຊັ່ນ 16.6 ຫຼືການຊໍ້າຄືນກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຜູ້ໃຊ້ຄວນເຮັດຂັ້ນຕອນທີ່ກ່າວມານີ້ຄືນໃໝ່.

ຖ້າການປັບປຸງບໍ່ປາກົດ, ມັນແນະນໍາໃຫ້ restart iPhone ແລະກວດເບິ່ງການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ. ຖ້າການອັບເດດຍັງບໍ່ເຫັນ, ແນະນຳໃຫ້ລໍຖ້າບາງເທື່ອກ່ອນທີ່ຈະພະຍາຍາມອີກຄັ້ງ.

ການປັບປຸງຄວາມປອດໄພນີ້ເສີມຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງ Apple ທີ່ຈະແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນທີ່ຮູ້ຈັກໂດຍທັນທີເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແລະຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ໃຊ້ຂອງພວກເຂົາ.

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