Apple ປ່ອຍອັບເດດຄວາມປອດໄພເພື່ອແກ້ໄຂຊ່ອງໂຫວ່ຂອງຊອບແວທີ່ຖືກຂູດຮີດ

Apple ໄດ້ອອກການປັບປຸງຄວາມປອດໄພທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ iPhones ແລະ iPads ເພື່ອຕອບສະຫນອງຕໍ່ການຄົ້ນພົບຊ່ອງໂຫວ່ດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ຖືກຂູດຮີດໃຫມ່ໃນຊອບແວລະບົບຂອງອຸປະກອນ. ຊ່ອງໂຫວ່ດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ຫ້ອງທົດລອງພົນລະເມືອງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Toronto, ຜູ້ທີ່ພົບວ່າຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງຊອບແວໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງຈິງຈັງເພື່ອຈັດສົ່ງ spyware ການຄ້າທີ່ເອີ້ນວ່າ Pegasus, ພັດທະນາແລະຂາຍໂດຍບໍລິສັດ Israeli NSO Group.
Pegasus ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະມີລາຄາແພງທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ຕົ້ນຕໍເພື່ອເປົ້າຫມາຍຜູ້ຕໍ່ຕ້ານ, ນັກຂ່າວ, ແລະ opponents ທາງດ້ານການເມືອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ໃຊ້ສະເລ່ຍບໍ່ຫນ້າຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Citizen Lab ແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ທັງຫມົດປັບປຸງອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າທັນທີເພື່ອປ້ອງກັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.
ເພື່ອຕິດຕັ້ງການປັບປຸງ, ຜູ້ໃຊ້ iPhone ຄວນຈະໄປທີ່ "ການຕັ້ງຄ່າ" ເລືອກ "ທົ່ວໄປ" ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນເລືອກ "ການປັບປຸງຊອບແວ". ຖ້າການອັບເດດຊອບແວ iOS 16.6.1 ຖືກສະແດງ, ແຕະເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນຂະບວນການຕິດຕັ້ງ. ຖ້າການອັບເດດບໍ່ປາກົດ, ຜູ້ໃຊ້ຄວນກັບຄືນໄປຫາຫນ້າທົ່ວໄປ, ເລືອກເອົາ "ກ່ຽວກັບ" ເພື່ອຢືນຢັນຈໍານວນ iOS ຂອງພວກເຂົາ. ຖ້າຫມາຍເລກເວີຊັ່ນແມ່ນ 16.6.1, ການປັບປຸງໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງແລ້ວ. ຖ້າອຸປະກອນຍັງໃຊ້ເວີຊັ່ນ 16.6 ຫຼືການຊໍ້າຄືນກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຜູ້ໃຊ້ຄວນເຮັດຂັ້ນຕອນທີ່ກ່າວມານີ້ຄືນໃໝ່.
ຖ້າການປັບປຸງບໍ່ປາກົດ, ມັນແນະນໍາໃຫ້ restart iPhone ແລະກວດເບິ່ງການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ. ຖ້າການອັບເດດຍັງບໍ່ເຫັນ, ແນະນຳໃຫ້ລໍຖ້າບາງເທື່ອກ່ອນທີ່ຈະພະຍາຍາມອີກຄັ້ງ.
ການປັບປຸງຄວາມປອດໄພນີ້ເສີມຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງ Apple ທີ່ຈະແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນທີ່ຮູ້ຈັກໂດຍທັນທີເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແລະຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ໃຊ້ຂອງພວກເຂົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ