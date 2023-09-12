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Intel ເປີດຕົວ Thunderbolt 5: ການເພີ່ມແບນວິດສໍາລັບການສາກໄວແລະ GPU ພາຍນອກ

ByRobert Andrew

Sep 12, 2023
Intel ເປີດຕົວ Thunderbolt 5: ການເພີ່ມແບນວິດສໍາລັບການສາກໄວແລະ GPU ພາຍນອກ

ບໍ່ດົນມານີ້ Intel ໄດ້ນໍາສະເຫນີ Thunderbolt 5, ມາດຕະຖານໃຫມ່ທີ່ສະຫນອງການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນແບນວິດສໍາລັບຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ນິຍົມ. ດ້ວຍ Thunderbolt 5, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຄາດຫວັງວ່າຈະສາກແລັບທັອບທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໃນອັດຕາທີ່ໄວກວ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບລຸ້ນກ່ອນ, Thunderbolt 4. ນອກຈາກນັ້ນ, Intel ຍັງເຫັນທ່າແຮງຂອງ Thunderbolt 5 ທີ່ຈະຟື້ນຟູຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກມອງຂ້າມໃນເມື່ອກ່ອນ: ໜ່ວຍປະມວນຜົນກາຟິກພາຍນອກ (GPU) ສຳລັບນັກຫຼິ້ນເກມ. ແລະຄວາມຄິດສ້າງສັນ.

ດ້ວຍແບນວິດແບບ bidirectional ທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈຂອງ 80 gigabits, ເປັນສອງເທົ່າຂອງ Thunderbolt 4, Thunderbolt 5 ຍັງໃຫ້ແບນວິດ 120Gbps ທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈສໍາລັບການສະແດງພາຍນອກ. ການເພີ່ມຂຶ້ນສາມເທົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດພະລັງງານຫຼາຍຈໍສະແດງຜົນ 8K ຫຼືຫນຶ່ງຈໍສະແດງຜົນທີ່ມີອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນພິເສດເຖິງ 540Hz. ການປັບປຸງນີ້ເຮັດໃຫ້ Thunderbolt 5 ເປັນທາງເລືອກທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບຜູ້ທີ່ຊອກຫາເຄື່ອງຕິດຕາມເກມທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ.

ຄວາມໄວທີ່ສູງຂຶ້ນແລະແບນວິດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຂອງ Thunderbolt 5 ບໍ່ພຽງແຕ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ການໂອນຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງໃຫ້ຄວາມໄວໃນການສາກໄຟອີກດ້ວຍ. ອຸປະກອນ Thunderbolt 5 ສາມາດສົ່ງໄດ້ເຖິງ 240W ຂອງພະລັງງານ, ອາດຈະກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບພອດພະລັງງານແຍກຕ່າງຫາກໃນຄອມພິວເຕີໂນດບຸກຈໍານວນຫຼາຍ. ການພັດທະນານີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີພື້ນທີ່ເພີ່ມເຕີມສໍາລັບພອດເພີ່ມເຕີມໃນຕົວເຄື່ອງຂອງຄອມພິວເຕີ, ເພີ່ມຄວາມສະດວກແລະການເຊື່ອມຕໍ່.

ອີງຕາມການ Jason Ziller, ຫົວຫນ້າພະແນກເຊື່ອມຕໍ່ລູກຄ້າຂອງ Intel, ແບນວິດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ Thunderbolt 5 ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສົນໃຈໃຫມ່ໃນບັດກາຟິກພາຍນອກ. ໃນອະດີດ, ປະຊາຊົນຈະຊື້ enclosures ທີ່ມີບັດກາຟິກທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະການສະຫນອງພະລັງງານເພື່ອເພີ່ມຄວາມສາມາດດ້ານກາຟິກຂອງຄອມພິວເຕີຂອງພວກເຂົາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, GPUs ພາຍນອກເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢ່າງກວ້າງຂວາງເນື່ອງຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງມັນ. Ziller ເຊື່ອວ່າການປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງ Thunderbolt 5 ສາມາດນໍາເອົາ GPU ພາຍນອກກັບຄືນສູ່ກະແສຫຼັກ, ຍ້ອນວ່າການເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່າຂອງແບນວິດເປີດໂອກາດສໍາລັບການປັບປຸງແລະຄວາມສາມາດຂະຫຍາຍ.

Ziller ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງເຄື່ອງເລັ່ງ AI ພາຍນອກໃນອະນາຄົດ, ໂດຍອ້າງອີງເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບ AI ໃນພື້ນທີ່ລູກຄ້າ. ໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນທີ່ຕິດຕັ້ງ Thunderbolt 5 ບໍ່ຄາດວ່າຈະເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດຈົນກ່ວາ 2024, ຜູ້ບໍລິໂພກສາມາດຄາດຫວັງວ່າການເພີ່ມຂື້ນຂອງຄວາມໄວທີ່ຫນ້າສັງເກດແລະການຟື້ນຕົວຂອງ GPU ພາຍນອກ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, Intel's Thunderbolt 5 ສະຫນອງແບນວິດທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຊ່ວຍໃຫ້ການສາກໄຟໄວຂຶ້ນແລະການຟື້ນຟູທີ່ມີທ່າແຮງຂອງ GPU ພາຍນອກ. ດ້ວຍຄວາມສາມາດໃນການພະລັງງານໃນຈໍສະແດງຜົນທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງແລະສົ່ງພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນ, Thunderbolt 5 ກຽມພ້ອມທີ່ຈະປັບປຸງປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ສໍາລັບນັກຫຼິ້ນເກມ, ຜູ້ສ້າງສັນ, ແລະທຸກຄົນທີ່ຊອກຫາການໂອນຂໍ້ມູນໄວຂຶ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາຈະຕ້ອງລໍຖ້າຈົນກ່ວາ 2024 ເພື່ອເບິ່ງທ່າແຮງອັນເຕັມທີ່ຂອງ Thunderbolt 5 ແລະຜົນກະທົບຂອງມັນໃນຕະຫຼາດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– PC Gamer
– Razer
- CalDigit

By Robert Andrew

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