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Meta ຂະຫຍາຍການຄົ້ນຫາຄໍາສໍາຄັນໃນກະທູ້

ByRobert Andrew

Sep 8, 2023
Meta ຂະຫຍາຍການຄົ້ນຫາຄໍາສໍາຄັນໃນກະທູ້

Meta, ບໍລິສັດແມ່ຂອງແພລະຕະຟອມສື່ສັງຄົມທີ່ນິຍົມ, ແມ່ນການເພີ່ມປະສົບການການຄົ້ນຫາໃນ Threads ໂດຍການຂະຫຍາຍລັກສະນະການຊອກຫາຄໍາຫລັກຂອງມັນ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ທົດສອບໃນອອສເຕຣເລຍ ແລະນິວຊີແລນ, ຕອນນີ້ຄຸນສົມບັດນີ້ມີຢູ່ໃນປະເທດທີ່ເວົ້າພາສາອັງກິດ ແລະແອສປາໂຍນຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

ກ່ອນຫນ້ານີ້, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຄົ້ນຫາຄົນໃນ Threads ດ້ວຍຊື່ຜູ້ໃຊ້ຂອງພວກເຂົາ. ດ້ວຍການປັບປຸງໃຫມ່, ຫນ້າທີ່ຄົ້ນຫາຂະຫຍາຍອອກໄປລວມເຖິງຂໍ້ຄວາມທັງຫມົດທີ່ປະກອບດ້ວຍຄໍາທີ່ລະບຸໄວ້. ນີ້ສະທ້ອນເຖິງລັກສະນະການຊອກຫາຂອງ Instagram ສະບັບທີ່ງ່າຍດາຍ, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີປະສົບການການຊອກຫາທີ່ສົມບູນແບບກວ່າ.

ການຕັດສິນໃຈຂອງ Meta ໃນການຄົ້ນຫາຄໍາສໍາຄັນໃນພາສາອັງກິດແລະແອສປາໂຍນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງພວກເຂົາໃນການປັບປຸງປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ໃນທົ່ວພາກພື້ນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງຊອກຫາຄໍາຕິຊົມຢ່າງຈິງຈັງເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄຸນນະສົມບັດຄົ້ນຫາຕື່ມອີກ, ໂດຍມີແຜນທີ່ຈະຂະຫຍາຍມັນໄປສູ່ພາສາແລະປະເທດອື່ນໆໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້.

Threads, ແພລະຕະຟອມສື່ສັງຄົມຂອງ Meta, ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ນໍາສະເຫນີການປັບປຸງຕ່າງໆ, ລວມທັງແອັບຯເວັບ Threads ແລະລັກສະນະຕ່າງໆເຊັ່ນການແບ່ງປັນໃນຂໍ້ຄວາມໂດຍກົງຂອງ Instagram ແລະຂໍ້ຄວາມ alt-text ທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້. ເຖິງແມ່ນວ່າແພລະຕະຟອມໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍມີຫຼາຍກວ່າ 100 ລ້ານລົງທະບຽນພາຍໃນມື້ຂອງການເປີດຕົວ, ມັນໄດ້ປະເຊີນກັບການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມນິຍົມຍ້ອນວ່າຜູ້ໃຊ້ກັບຄືນສູ່ເວທີທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກວ່າແລະ Twitter.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ດ້ວຍການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ Meta, ເຊັ່ນ: ສະບັບເວັບໄຊຕ໌ແລະຄຸນນະສົມບັດການຄົ້ນຫາທີ່ຂະຫຍາຍ, Threads ອາດຈະດຶງດູດຜູ້ໃຊ້ບາງຄົນກັບຄືນໄປບ່ອນເວທີ. ໂດຍການຕອບສະໜອງຕາມຄວາມມັກຂອງຜູ້ໃຊ້ໃນປະເທດ ແລະພາສາສະເພາະ, Meta ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະໜອງປະສົບການທີ່ເປັນແບບສ່ວນຕົວ ແລະມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຄຸນສົມບັດການຄົ້ນຫາຄໍາສໍາຄັນແມ່ນມີຢູ່ໃນພາສາອັງກິດແລະແອສປາໂຍນໃນປັດຈຸບັນ, ເປົ້າຫມາຍປະເທດທີ່ພາສາເຫຼົ່ານີ້ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປສໍາລັບການປະກາດ, ລວມທັງອາເຈນຕິນາ, ອິນເດຍ, ເມັກຊິໂກ, ແລະສະຫະລັດຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງຄຸນນະສົມບັດນີ້ທັງໃນເວທີໂທລະສັບມືຖືແລະເວັບໄຊຕ໌.

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