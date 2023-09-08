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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

ສຳຫຼວດການອອກແບບເຮືອທີ່ມ່ວນ ແລະເຢັນໃນ Starfield

ByRobert Andrew

Sep 8, 2023
ສຳຫຼວດການອອກແບບເຮືອທີ່ມ່ວນ ແລະເຢັນໃນ Starfield

ນັບຕັ້ງແຕ່ການເປີດຕົວຂອງ Starfield, ຜູ້ຫຼິ້ນບໍ່ໄດ້ເສຍເວລາໃນການອອກແບບເຮືອທີ່ເປັນເອກະລັກແລະຈິນຕະນາການຂອງຕົນເອງ. ຈາກການສ້າງເຮືອທີ່ໂດດເດັ່ນຈາກແຟນໄຊທີ່ຮັກແພງເຊັ່ນ: Mass Effect, Star Wars, ແລະ Halo ເພື່ອເພີ່ມຄວາມມ່ວນຂອງຕົນເອງ, ຄວາມຄິດສ້າງສັນໃນການອອກແບບເຮືອແມ່ນເປັນແຮງບັນດານໃຈແທ້ໆ.

The Unbeatable Ship

ການອອກແບບເຮືອທີ່ໂດດເດັ່ນອັນໜຶ່ງແມ່ນກຳປັ່ນ Unbeatable, ມີຊື່ທີ່ເໝາະສົມເພາະວ່າສັດຕູມັກຈະແນເປົ້າໝາຍໃສ່ໃຈກາງຂອງກຳປັ່ນ, ແຕ່ກຳປັ່ນລຳນີ້ຂາດຈຸດໃຈກາງ. ສ້າງໂດຍ Morfalath, ເຮືອດັ່ງກ່າວມີຮູບຮ່າງເປັນລ່ຽມ ແລະຄ້າຍກັບ maze ເຕັມໄປດ້ວຍຝັກ ແລະຂັ້ນໄດ claustrophobic. ມັນຄ້າຍຄືກັບບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ Federal Bureau of Control ຈະຜະລິດຖ້າພວກເຂົາເຂົ້າໄປໃນອາວະກາດ.

ໄຂ່ມຸກດຳ

ໂດຍໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກ franchise Pirates of the Caribbean, SnaKeMuHo ໄດ້ສ້າງ Black Pearl ທີ່ເປັນນິທານ. ມັນ​ອາດ​ຈະ​ຂັບ​ເຮືອ​ໄດ້​ງ່າຍ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ເທິງ​ນ້ຳ, ແຕ່​ການ​ມີ​ຢູ່​ຂອງ​ມັນ​ຢູ່​ໃນ Starfield ເພີ່ມ​ຄວາມ​ສຳ​ພັດ​ທີ່​ເປັນ​ພະ​ຈົນ​ໄພ. ພຽງແຕ່ຈິນຕະນາການຮູ້ສຶກວ່າລົມທະເລແລະໄດ້ຍິນສຽງດັງຂອງເຮືອໃນຂະນະທີ່ທ່ານຄົ້ນຫາ cosmos.

Thomas The Freaking Tank Engine

Thomas The Tank Engine, ເປັນຕົວລະຄອນທີ່ຮັກແພງທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນບ່ອນທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ, ໄດ້ເຂົ້າສູ່ Starfield. ສ້າງໂດຍ MrCaine332, ການສະແດງນີ້ຮັກສາສາຍຕາແບບຄລາສສິກ, ຮັບປະກັນວ່າແຟນຂອງຫົວຈັກອັງກິດຈະຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈຢູ່ເຮືອນໃນພື້ນທີ່ກວ້າງໃຫຍ່.

ປູອາວະກາດຍັກ

ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກເກມຕໍ່ສູ້ກະປູ, vwinks ອອກແບບເຮືອ crustacean mecha colossal. ຢູ່ glance ທໍາອິດ, ມັນເບິ່ງຄືວ່າເປັນເຮືອມາດຕະຖານທີ່ມີສອງ pincers ຕິດ, ແຕ່ການກວດກາຢ່າງໃກ້ຊິດສະແດງໃຫ້ເຫັນອັດຕາສ່ວນ epic ຂອງມັນ. ການອອກແບບຂອງເຮືອແມ່ນໂດດເດັ່ນ, ໂດຍສະເພາະໃນການສັກຢາທີ່ປະທັບໃຈທີ່ຖ່າຍຢູ່ໃນພາຍຸຊາຍ.

ລົດໄຟອາວະກາດ

ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ແມ່ນເຮືອທີ່ປະຕິບັດໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ, ລົດໄຟອາວະກາດສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງສໍາລັບການອອກແບບເຮືອທີ່ສ້າງສັນ. ພື້ນທີ່ເກັບມ້ຽນຢູ່ເທິງເຮືອຈະກວ້າງໃຫຍ່, ເໝາະແກ່ການເກັບຊັບສົມບັດ ແລະການຄ້າສິນຄ້າ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ມີປະໂຫຍດ, ເຮືອທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ອອກແບບໂດຍ lemonprincess ແມ່ນການເບິ່ງເຫັນ.

ລົດເມໂຮງຮຽນ Magic

ແຟນໆຂອງກາຕູນ '90s Magic School Bus ຈະຊື່ນຊົມການພັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມໂດຍ sp7r. ເຮືອລໍານີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການຂົນສົ່ງແບບດຽວຂອງເດັກນ້ອຍລະຫວ່າງລະບົບ, ເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງໄປໂຮງຮຽນເປັນການຜະຈົນໄພທີ່ບໍ່ສາມາດລືມໄດ້. ການສ້າງການອອກແບບອັນເປັນທີ່ຮັກນີ້ຄືນໃຫມ່ ສະເໜີຄວາມຄິດເຖິງ ແລະອາລົມດີສໍາລັບຜູ້ທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນມາເບິ່ງຊຸດການສຶກສາ.

Planet Express

ການສ້າງອື່ນໂດຍ sp7r, ເຮືອ Planet Express ຈາກ Futurama, ແມ່ນສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ທັນທີແລະເພີ່ມການສໍາພັດທີ່ມີສີສັນໃຫ້ກັບຈັກກະວານ Starfield. ໃນຂະນະທີ່ຂາດການເຄື່ອນທີ່ແລະຄວາມສາມາດໃນການສູ້ຮົບ, ເຮືອຂົນສົ່ງສິນຄ້ານີ້ຈັບຈິດໃຈຂອງຊຸດຕົ້ນສະບັບຢ່າງສົມບູນ.

Borg's Cube

IngeniousIdiocy ສ້າງການພັກຜ່ອນທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈຂອງເຮືອ Cube ຂອງ Borg ທີ່ແປກປະຫຼາດຈາກ Star Trek. ເຖິງວ່າຈະມີການບໍ່ປະຕິບັດແລະບາງຄັ້ງຂັດຂວາງກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ຄວາມສາມາດໃນການບິນ cube ລອຍແມ່ນຜົນສໍາເລັດໃນຕົວມັນເອງ. ການໄດ້ພົບກັບເຮືອລໍານີ້ຢູ່ໃນຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ຂອງອາວະກາດຈະເປັນປະສົບການທີ່ບໍ່ສາມາດລືມໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ.

Consular-Class Cruiser

DaMightyMilkMan ເອົາຄວາມສະຫງ່າງາມຂອງ Consular-Class Cruiser ຈາກ Star Wars ເຂົ້າໄປໃນ Starfield. ອອກຈາກການເນັ້ນໃສ່ການອອກແບບ Millennium Falcon ແລະ X-Wing ທົ່ວໄປກວ່າ, ເຮືອທີ່ຮູ້ຈັກຫນ້ອຍນີ້ຈາກຍຸກ Clone Wars ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມກວ້າງຂອງການອອກແບບເຮືອ Star Wars.

ສົ່ງຕໍ່ສູ່ອາລຸນ

VantaGenesis ສະເໜີໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນມີໂອກາດທົດລອງເຮືອຮົບ UNSC Forward Unto Dawn, ເຮືອຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບແຟນ Halo. ເຮືອລຳນີ້, ເຫັນໃນຕອນປິດຂອງ Halo 3, ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ກັບແຟນໆຂອງຊຸດເກມທີ່ເປັນສັນຍາລັກ.

ດ້ວຍຜູ້ຫຼິ້ນຫຼາຍກວ່າ 6 ລ້ານຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ Starfield ໃນມື້ທຳອິດຂອງມັນ, ພວກເຮົາສາມາດຄາດຫວັງວ່າຈະມີເຮືອທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອຫຼາຍຂຶ້ນທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມສະໜິດສະໜົມກັບເກມ. ຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງຊຸມຊົນຍັງສືບຕໍ່ປະຫລາດໃຈ, ແລະມັນຈະເປັນຫນ້າສົນໃຈທີ່ຈະເຫັນວ່າການອອກແບບທີ່ເປັນເອກະລັກແລະຈິນຕະນາການອື່ນໆທີ່ເກີດຂື້ນໃນຂະນະທີ່ເກມເຕີບໂຕໃນຄວາມນິຍົມ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

  • Bethesda / Morfalath
  • Bethesda / SnaKeMuho
  • Bethesda / MrCaine332
  • Bethesda / vwinks
  • Bethesda / ເຈົ້າຍິງນາວ
  • Bethesda / sp7r
  • Bethesda / IngeniousIdiocy
  • Bethesda / DaMightyMilkMan
  • Bethesda / VantaGenesis

By Robert Andrew

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