ສຳຫຼວດການອອກແບບເຮືອທີ່ມ່ວນ ແລະເຢັນໃນ Starfield

ນັບຕັ້ງແຕ່ການເປີດຕົວຂອງ Starfield, ຜູ້ຫຼິ້ນບໍ່ໄດ້ເສຍເວລາໃນການອອກແບບເຮືອທີ່ເປັນເອກະລັກແລະຈິນຕະນາການຂອງຕົນເອງ. ຈາກການສ້າງເຮືອທີ່ໂດດເດັ່ນຈາກແຟນໄຊທີ່ຮັກແພງເຊັ່ນ: Mass Effect, Star Wars, ແລະ Halo ເພື່ອເພີ່ມຄວາມມ່ວນຂອງຕົນເອງ, ຄວາມຄິດສ້າງສັນໃນການອອກແບບເຮືອແມ່ນເປັນແຮງບັນດານໃຈແທ້ໆ.
The Unbeatable Ship
ການອອກແບບເຮືອທີ່ໂດດເດັ່ນອັນໜຶ່ງແມ່ນກຳປັ່ນ Unbeatable, ມີຊື່ທີ່ເໝາະສົມເພາະວ່າສັດຕູມັກຈະແນເປົ້າໝາຍໃສ່ໃຈກາງຂອງກຳປັ່ນ, ແຕ່ກຳປັ່ນລຳນີ້ຂາດຈຸດໃຈກາງ. ສ້າງໂດຍ Morfalath, ເຮືອດັ່ງກ່າວມີຮູບຮ່າງເປັນລ່ຽມ ແລະຄ້າຍກັບ maze ເຕັມໄປດ້ວຍຝັກ ແລະຂັ້ນໄດ claustrophobic. ມັນຄ້າຍຄືກັບບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ Federal Bureau of Control ຈະຜະລິດຖ້າພວກເຂົາເຂົ້າໄປໃນອາວະກາດ.
ໄຂ່ມຸກດຳ
ໂດຍໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກ franchise Pirates of the Caribbean, SnaKeMuHo ໄດ້ສ້າງ Black Pearl ທີ່ເປັນນິທານ. ມັນອາດຈະຂັບເຮືອໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນຢູ່ເທິງນ້ຳ, ແຕ່ການມີຢູ່ຂອງມັນຢູ່ໃນ Starfield ເພີ່ມຄວາມສຳພັດທີ່ເປັນພະຈົນໄພ. ພຽງແຕ່ຈິນຕະນາການຮູ້ສຶກວ່າລົມທະເລແລະໄດ້ຍິນສຽງດັງຂອງເຮືອໃນຂະນະທີ່ທ່ານຄົ້ນຫາ cosmos.
Thomas The Freaking Tank Engine
Thomas The Tank Engine, ເປັນຕົວລະຄອນທີ່ຮັກແພງທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນບ່ອນທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ, ໄດ້ເຂົ້າສູ່ Starfield. ສ້າງໂດຍ MrCaine332, ການສະແດງນີ້ຮັກສາສາຍຕາແບບຄລາສສິກ, ຮັບປະກັນວ່າແຟນຂອງຫົວຈັກອັງກິດຈະຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈຢູ່ເຮືອນໃນພື້ນທີ່ກວ້າງໃຫຍ່.
ປູອາວະກາດຍັກ
ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກເກມຕໍ່ສູ້ກະປູ, vwinks ອອກແບບເຮືອ crustacean mecha colossal. ຢູ່ glance ທໍາອິດ, ມັນເບິ່ງຄືວ່າເປັນເຮືອມາດຕະຖານທີ່ມີສອງ pincers ຕິດ, ແຕ່ການກວດກາຢ່າງໃກ້ຊິດສະແດງໃຫ້ເຫັນອັດຕາສ່ວນ epic ຂອງມັນ. ການອອກແບບຂອງເຮືອແມ່ນໂດດເດັ່ນ, ໂດຍສະເພາະໃນການສັກຢາທີ່ປະທັບໃຈທີ່ຖ່າຍຢູ່ໃນພາຍຸຊາຍ.
ລົດໄຟອາວະກາດ
ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ແມ່ນເຮືອທີ່ປະຕິບັດໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ, ລົດໄຟອາວະກາດສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງສໍາລັບການອອກແບບເຮືອທີ່ສ້າງສັນ. ພື້ນທີ່ເກັບມ້ຽນຢູ່ເທິງເຮືອຈະກວ້າງໃຫຍ່, ເໝາະແກ່ການເກັບຊັບສົມບັດ ແລະການຄ້າສິນຄ້າ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ມີປະໂຫຍດ, ເຮືອທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ອອກແບບໂດຍ lemonprincess ແມ່ນການເບິ່ງເຫັນ.
ລົດເມໂຮງຮຽນ Magic
ແຟນໆຂອງກາຕູນ '90s Magic School Bus ຈະຊື່ນຊົມການພັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມໂດຍ sp7r. ເຮືອລໍານີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການຂົນສົ່ງແບບດຽວຂອງເດັກນ້ອຍລະຫວ່າງລະບົບ, ເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງໄປໂຮງຮຽນເປັນການຜະຈົນໄພທີ່ບໍ່ສາມາດລືມໄດ້. ການສ້າງການອອກແບບອັນເປັນທີ່ຮັກນີ້ຄືນໃຫມ່ ສະເໜີຄວາມຄິດເຖິງ ແລະອາລົມດີສໍາລັບຜູ້ທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນມາເບິ່ງຊຸດການສຶກສາ.
Planet Express
ການສ້າງອື່ນໂດຍ sp7r, ເຮືອ Planet Express ຈາກ Futurama, ແມ່ນສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ທັນທີແລະເພີ່ມການສໍາພັດທີ່ມີສີສັນໃຫ້ກັບຈັກກະວານ Starfield. ໃນຂະນະທີ່ຂາດການເຄື່ອນທີ່ແລະຄວາມສາມາດໃນການສູ້ຮົບ, ເຮືອຂົນສົ່ງສິນຄ້ານີ້ຈັບຈິດໃຈຂອງຊຸດຕົ້ນສະບັບຢ່າງສົມບູນ.
Borg's Cube
IngeniousIdiocy ສ້າງການພັກຜ່ອນທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈຂອງເຮືອ Cube ຂອງ Borg ທີ່ແປກປະຫຼາດຈາກ Star Trek. ເຖິງວ່າຈະມີການບໍ່ປະຕິບັດແລະບາງຄັ້ງຂັດຂວາງກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ຄວາມສາມາດໃນການບິນ cube ລອຍແມ່ນຜົນສໍາເລັດໃນຕົວມັນເອງ. ການໄດ້ພົບກັບເຮືອລໍານີ້ຢູ່ໃນຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ຂອງອາວະກາດຈະເປັນປະສົບການທີ່ບໍ່ສາມາດລືມໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ.
Consular-Class Cruiser
DaMightyMilkMan ເອົາຄວາມສະຫງ່າງາມຂອງ Consular-Class Cruiser ຈາກ Star Wars ເຂົ້າໄປໃນ Starfield. ອອກຈາກການເນັ້ນໃສ່ການອອກແບບ Millennium Falcon ແລະ X-Wing ທົ່ວໄປກວ່າ, ເຮືອທີ່ຮູ້ຈັກຫນ້ອຍນີ້ຈາກຍຸກ Clone Wars ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມກວ້າງຂອງການອອກແບບເຮືອ Star Wars.
ສົ່ງຕໍ່ສູ່ອາລຸນ
VantaGenesis ສະເໜີໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນມີໂອກາດທົດລອງເຮືອຮົບ UNSC Forward Unto Dawn, ເຮືອຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບແຟນ Halo. ເຮືອລຳນີ້, ເຫັນໃນຕອນປິດຂອງ Halo 3, ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ກັບແຟນໆຂອງຊຸດເກມທີ່ເປັນສັນຍາລັກ.
ດ້ວຍຜູ້ຫຼິ້ນຫຼາຍກວ່າ 6 ລ້ານຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ Starfield ໃນມື້ທຳອິດຂອງມັນ, ພວກເຮົາສາມາດຄາດຫວັງວ່າຈະມີເຮືອທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອຫຼາຍຂຶ້ນທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມສະໜິດສະໜົມກັບເກມ. ຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງຊຸມຊົນຍັງສືບຕໍ່ປະຫລາດໃຈ, ແລະມັນຈະເປັນຫນ້າສົນໃຈທີ່ຈະເຫັນວ່າການອອກແບບທີ່ເປັນເອກະລັກແລະຈິນຕະນາການອື່ນໆທີ່ເກີດຂື້ນໃນຂະນະທີ່ເກມເຕີບໂຕໃນຄວາມນິຍົມ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Bethesda / Morfalath
- Bethesda / SnaKeMuho
- Bethesda / MrCaine332
- Bethesda / vwinks
- Bethesda / ເຈົ້າຍິງນາວ
- Bethesda / sp7r
- Bethesda / IngeniousIdiocy
- Bethesda / DaMightyMilkMan
- Bethesda / VantaGenesis