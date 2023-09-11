ຄວາມດຶງດູດທີ່ໜ້າສົນໃຈຂອງລົດກິລາ Vintage ທີ່ທາສີດ້ວຍສີທີ່ຫາຍາກ

ສະຫຼຸບ: ສີທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງລົດກິລາ vintage ສາມາດມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງພວກເຮົາກັບຍານພາຫະນະ. ຫນຶ່ງໃນສີທີ່ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈແມ່ນ Moonstone, ຮົ່ມສີມ່ວງຈືດໆທີ່ Porsche ສະເຫນີໃນທ້າຍຊຸມປີ 1970 ແລະຕົ້ນຊຸມປີ 1980. ສີສັນທີ່ຫາຍາກນີ້, ດ້ວຍຄຸນນະພາບທີ່ອ່ອນໂຍນ ແລະບໍ່ມີຕົວຕົນ, ໄດ້ລວບລວມການປະຕິບັດຕາມທີ່ອຸທິດຕົນໃນບັນດາຜູ້ມັກລົດ, ລວມທັງ Justin (@33BossHog) ຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງລົດທີ່ທາສີ Moonstone ສາມຄັນ ແລະສົ່ງເສີມສີຢ່າງຫ້າວຫັນ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມພ້ອມຈໍາກັດຂອງມັນ, Moonstone ໄດ້ປະໄວ້ຄວາມປະທັບໃຈທີ່ຍືນຍົງຕໍ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ພົບກັບມັນດ້ວຍຕົນເອງ.
ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ມັກລົດຍົນບາງຄົນສຸມໃສ່ການປະຕິບັດຫຼືຄວາມງາມ, ຄົນອື່ນພົບວ່າມີຄວາມປະທັບໃຈໃນການຮັກສາຄວາມສໍາຄັນທາງປະຫວັດສາດຂອງສີທີ່ເປັນເອກະລັກ. ການຕັດສິນໃຈຂອງ Justin ທີ່ຈະຂັບລົດຢ່າງຫ້າວຫັນແລະສະແດງລົດ Moonstone ທີ່ມີຄ່າຂອງລາວເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນມີປະສົບການຄວາມງາມທີ່ຫນ້າຈັບໃຈຂອງສີດ້ວຍຕົນເອງ. ສໍາລັບຜູ້ທີ່ໂຊກດີພຽງພໍທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງຄວາມດຶງດູດຂອງ Moonstone, ຄວາມຊົງຈໍາແມ່ນບໍ່ສາມາດຍົກເລີກໄດ້.
ໃນຂອບເຂດຂອງການຍົກຍ້ອງລົດຍົນ, ຜົນກະທົບທາງດ້ານຈິດໃຈຂອງສີລົດກິລາ vintage ບໍ່ຄວນຖືກປະເມີນໄວ້. ເຊັ່ນດຽວກັບພະລັງຂອງສຽງເພງທີ່ຈັບອົກຈັບໃຈ ຫຼື ສາກທີ່ປະທັບໃຈໃນຮູບເງົາ, ສີທີ່ຫາຍາກມີຄວາມສາມາດໃນການສ້າງຄວາມປະທັບໃຈທີ່ຍືນຍົງ. Moonstone, ດ້ວຍຄວາມສະຫງ່າງາມທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້, ເປັນຕົວຢ່າງແນວຄວາມຄິດນີ້. ມັນອາດຈະບໍ່ແມ່ນສີທີ່ເຂັ້ມງວດ ຫຼື ຟຸ່ມເຟືອຍທີ່ສຸດ, ແຕ່ສະເໜ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນໃຈ, ກາຍເປັນອົງປະກອບທີ່ບໍ່ສາມາດລືມໄດ້ຂອງປະສົບການລົດສະປອດ vintage.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ: “ແນວຄວາມຄິດຫຼ້າສຸດຂອງ Porsche ແມ່ນ Sexy Electric EV HyperCar of Our Dreams” (OffEnglish)
– ໂປຣໄຟລ໌ຂອງ Justin: @33BossHog ໃນ Instagram