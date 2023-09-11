ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຄວາມດຶງດູດທີ່ໜ້າສົນໃຈຂອງລົດກິລາ Vintage ທີ່ທາສີດ້ວຍສີທີ່ຫາຍາກ

ByVicky Stavropoulou

Sep 11, 2023
ຄວາມດຶງດູດທີ່ໜ້າສົນໃຈຂອງລົດກິລາ Vintage ທີ່ທາສີດ້ວຍສີທີ່ຫາຍາກ

ສະຫຼຸບ: ສີທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງລົດກິລາ vintage ສາມາດມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງພວກເຮົາກັບຍານພາຫະນະ. ຫນຶ່ງໃນສີທີ່ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈແມ່ນ Moonstone, ຮົ່ມສີມ່ວງຈືດໆທີ່ Porsche ສະເຫນີໃນທ້າຍຊຸມປີ 1970 ແລະຕົ້ນຊຸມປີ 1980. ສີສັນທີ່ຫາຍາກນີ້, ດ້ວຍຄຸນນະພາບທີ່ອ່ອນໂຍນ ແລະບໍ່ມີຕົວຕົນ, ໄດ້ລວບລວມການປະຕິບັດຕາມທີ່ອຸທິດຕົນໃນບັນດາຜູ້ມັກລົດ, ລວມທັງ Justin (@33BossHog) ຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງລົດທີ່ທາສີ Moonstone ສາມຄັນ ແລະສົ່ງເສີມສີຢ່າງຫ້າວຫັນ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມພ້ອມຈໍາກັດຂອງມັນ, Moonstone ໄດ້ປະໄວ້ຄວາມປະທັບໃຈທີ່ຍືນຍົງຕໍ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ພົບກັບມັນດ້ວຍຕົນເອງ.

ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ມັກລົດຍົນບາງຄົນສຸມໃສ່ການປະຕິບັດຫຼືຄວາມງາມ, ຄົນອື່ນພົບວ່າມີຄວາມປະທັບໃຈໃນການຮັກສາຄວາມສໍາຄັນທາງປະຫວັດສາດຂອງສີທີ່ເປັນເອກະລັກ. ການຕັດສິນໃຈຂອງ Justin ທີ່ຈະຂັບລົດຢ່າງຫ້າວຫັນແລະສະແດງລົດ Moonstone ທີ່ມີຄ່າຂອງລາວເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນມີປະສົບການຄວາມງາມທີ່ຫນ້າຈັບໃຈຂອງສີດ້ວຍຕົນເອງ. ສໍາລັບຜູ້ທີ່ໂຊກດີພຽງພໍທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງຄວາມດຶງດູດຂອງ Moonstone, ຄວາມຊົງຈໍາແມ່ນບໍ່ສາມາດຍົກເລີກໄດ້.

ໃນຂອບເຂດຂອງການຍົກຍ້ອງລົດຍົນ, ຜົນກະທົບທາງດ້ານຈິດໃຈຂອງສີລົດກິລາ vintage ບໍ່ຄວນຖືກປະເມີນໄວ້. ເຊັ່ນດຽວກັບພະລັງຂອງສຽງເພງທີ່ຈັບອົກຈັບໃຈ ຫຼື ສາກທີ່ປະທັບໃຈໃນຮູບເງົາ, ສີທີ່ຫາຍາກມີຄວາມສາມາດໃນການສ້າງຄວາມປະທັບໃຈທີ່ຍືນຍົງ. Moonstone, ດ້ວຍຄວາມສະຫງ່າງາມທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້, ເປັນຕົວຢ່າງແນວຄວາມຄິດນີ້. ມັນອາດຈະບໍ່ແມ່ນສີທີ່ເຂັ້ມງວດ ຫຼື ຟຸ່ມເຟືອຍທີ່ສຸດ, ແຕ່ສະເໜ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນໃຈ, ກາຍເປັນອົງປະກອບທີ່ບໍ່ສາມາດລືມໄດ້ຂອງປະສົບການລົດສະປອດ vintage.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ: “ແນວຄວາມຄິດຫຼ້າສຸດຂອງ Porsche ແມ່ນ Sexy Electric EV HyperCar of Our Dreams” (OffEnglish)
– ໂປຣໄຟລ໌ຂອງ Justin: @33BossHog ໃນ Instagram

By Vicky Stavropoulou

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຍີ່​ປຸ່ນ​ຈະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ມີ​ເທນ​ເພື່ອ​ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ປີ 2030

Sep 16, 2023 Robert Andrew
ເຕັກໂນໂລຊີ

ການຂາຍ Discover Samsung: ຮັບ Samsung SmartThings Station ໃນລາຄາພຽງແຕ່ $1!

Sep 16, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ສິນລະປະຂອງການຖອກທ້ອງ: ການປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງເກີນ

Sep 16, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ການສຳຫຼວດຄວາມລັບຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາກັບ Tim Peake

Sep 19, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ການສຶກສາຄົ້ນພົບວ່າພັນທຸ ກຳ ທີ່ສືບທອດມາຈາກ Neanderthals ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຣກ Covid-19 ຮ້າຍແຮງ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບ

Sep 19, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ການສົ່ງເສີມການສູນພັນ: ກຽດສັກສີຂອງ Neanderthals

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຕົ້ນກໍາເນີດວັດຖຸບູຮານ: ການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງອະດີດຂອງພວກເຮົາ

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ