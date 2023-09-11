ການວັດແທກເທບມ້ວນແບບດິຈິຕອລ ROLLOVA V2.0: ຄວາມແມ່ນຍໍາຕອບສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍ

ການວັດແທກເທບມ້ວນແບບດິຈິຕອລ ROLLOVA V2.0 ກໍາລັງນໍາເອົາການບິດເບືອນໃນອະນາຄົດໄປສູ່ໂລກຂອງການວັດແທກ. ດ້ວຍການອອກແບບທີ່ຊັດເຈນ ແລະແບບພົກພາ, ແລະການຍົກລະດັບສະໄຕລ໌, ອຸປະກອນນີ້ກຳລັງປ່ຽນວິທີທີ່ພວກເຮົາວັດແທກ.
ຂໍຂອບໃຈກັບເທັກໂນໂລຍີທີ່ສະໝໍ່າສະເໝີທີ່ສຸດ, ROLLOVA V2.0 ຮັບປະກັນການວັດແທກທີ່ຖືກຕ້ອງ, ລົບລ້າງມື້ຂອງສາຍທີ່ເໜັງຕີງ ແລະ ການຄາດເດົາ. ຟັງຊັນການຊົດເຊີຍທີ່ສະຫລາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດວັດແທກມຸມທີ່ຫຼອກລວງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີບ່ອນໃດທີ່ບໍ່ສາມາດວັດແທກໄດ້.
ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງມາດຕະການ tape ດິຈິຕອນນີ້ແມ່ນເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຫົວຫນ່ວຍທີ່ສໍາຄັນທັງຫມົດຂອງຄວາມຍາວ. ບໍ່ວ່າທ່ານຕ້ອງການ metric, imperial, ຫຼື jargon ການວັດແທກອື່ນໆ, ROLLOVA V2.0 ເຮັດໃຫ້ທ່ານຄຸ້ມຄອງ. ບໍ່ຕ້ອງສັບສົນ ຫຼື ແນມໃສ່ເຄື່ອງໝາຍນ້ອຍໆ – ຈໍສະແດງຜົນ OLED ສະໜອງການວັດແທກທີ່ຊັດເຈນ ແລະອ່ານງ່າຍ.
ບາງທີໜຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ສຸດຂອງ ROLLOVA V2.0 ແມ່ນການເຄື່ອນທີ່ຂອງມັນ. ດ້ວຍການອອກແບບທີ່ກະທັດຮັດຂອງມັນ, ທ່ານສາມາດເລື່ອນມັນເຂົ້າໄປໃນກະເປົ໋າ, ກະເປົ໋າ, ຫຼືກະເປົ໋າ, ເຮັດໃຫ້ມັນສະດວກໃນການມີຢູ່ໃນມືທຸກຄັ້ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການວັດແທກບາງສິ່ງບາງຢ່າງ. ບອກລາກັບມາດຕະການເທບພື້ນເມືອງທີ່ໜາແໜ້ນ ແລະຫຍຸ້ງຍາກ.
ຖ້າທ່ານພ້ອມທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ອະນາຄົດຂອງການວັດແທກ, ROLLOVA V2.0 Digital Rolling Tape Measure ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນລາຄາພຽງແຕ່ $88.99. ຢ່າພາດໂອກາດນີ້ເພື່ອຍົກລະດັບເຄື່ອງມືວັດແທກຂອງທ່ານແລະປະສົບການຄວາມແມ່ນຍໍາແລະຄວາມສະດວກສະບາຍທີ່ອຸປະກອນນີ້ມີໃຫ້.
ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າລາຄາອາດມີການປ່ຽນແປງ.
ນິຍາມ:
– ການວັດແທກເທບມ້ວນດິຈິຕອລ ROLLOVA V2.0: ເປັນອຸປະກອນທີ່ຊັດເຈນ ແລະເຄື່ອນທີ່ທີ່ໃຊ້ສຳລັບການວັດແທກຄວາມຍາວທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍເທັກໂນໂລຍີທີ່ສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ມີຈໍສະແດງຜົນ OLED.
– OLED: Organic Light-Emitting Diode, ປະເພດຂອງເທັກໂນໂລຍີຈໍສະແດງຜົນທີ່ໃຫ້ຮູບພາບທີ່ມີຄວາມຄົມຊັດສູງ ແລະຖືກໃຊ້ທົ່ວໄປໃນອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ TMZ.