ຜູ້ນ Starfield ສ້າງເຮືອ Unbeatable ແຕ່ຫນ້າກຽດ

ຜູ້ຫຼິ້ນ Starfield ໄດ້ຄົ້ນພົບວິທີແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຕໍ່ກັບຄວາມສາມາດຂອງນັກບິນທີ່ບໍ່ດີຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍການອອກແບບເຮືອທີ່ບໍ່ສາມາດທໍາລາຍໄດ້ເນື່ອງຈາກຮູບຮ່າງທີ່ບໍ່ທໍາມະດາ. ການອອກແບບເຮືອເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກແບ່ງປັນຢູ່ໃນເວທີເຊັ່ນ Reddit, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຄິດສ້າງສັນແລະຄວາມສະຫລາດຂອງຜູ້ຫຼິ້ນ.
ການອອກແບບເຮືອລໍາຫນຶ່ງ, ທີ່ເອີ້ນວ່າ Fat L ຫຼື L-Wing, ໄດ້ຖືກຍົກຍ້ອງວ່າເປັນ "ພູມຕ້ານທານທີ່ມີປະສິດທິພາບ" ຕໍ່ກັບຄວາມເສຍຫາຍຂອງສັດຕູ. ຮູບຮ່າງ L ທີ່ບໍ່ສົມມາດຂອງເຮືອເຮັດໃຫ້ເຮືອສັດຕູສັບສົນ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກສໍາລັບພວກເຂົາທີ່ຈະກໍານົດໂຄງສ້າງຂອງມັນ. ຜູ້ສ້າງ Fat L, ຜູ້ໃຊ້ Reddit Solace_of_the_Thorns, ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຕັ້ງຄໍາຖາມວ່າ NPC ຂົນສົ່ງຜູ້ຫຼິ້ນເປົ້າຫມາຍແນວໃດແລະຕັດສິນໃຈທີ່ຈະໃຊ້ປະໂຫຍດນີ້ໂດຍການສ້າງການອອກແບບທີ່ບໍ່ທໍາມະດາ. ຈຸດກາງຂອງກຳປັ່ນ, ເຊິ່ງເປັນຈຸດທີ່ສັດຕູແນເປົ້າໃສ່, ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນອາວະກາດໂດຍເຈດຕະນາ ແທນທີ່ຈະຢູ່ພາຍໃນກຳປັ່ນ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ລູກສອນໄຟ enemy ພາດເຮືອທັງຫມົດ, ເຮັດໃຫ້ມັນ invulnerable virtually ກັບການໂຈມຕີຫົວ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຫຼຸດລົງແມ່ນວ່າຮູບລັກສະນະຂອງເຮືອແມ່ນຫນ້ອຍກວ່າການອຸທອນ.
ຄລິບວິດີໂອທີ່ປະກາດໂດຍ Solace_of_the_Thorns ສະແດງໃຫ້ເຫັນ Fat L ໃນການປະຕິບັດ, ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນເຮືອທີ່ stacked ກັບໂມດູນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງ Starfield ແລະປະກອບດ້ວຍໂຄງສ້າງແຂນຍາວບາງໆເພື່ອສ້າງຮູບຮ່າງ L. ໃນຂະນະທີ່ເຮືອອາດຈະບໍ່ຊະນະການປະກວດຄວາມງາມໃດໆ, ປະສິດທິພາບໃນການຕໍ່ສູ້ບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້.
ການອອກແບບເຮືອອີກອັນຫນຶ່ງທີ່ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກເຄື່ອງມືກໍ່ສ້າງເຮືອຂອງ Starfield ແມ່ນເຮືອສີ່ຫລ່ຽມທີ່ສ້າງໂດຍຜູ້ໃຊ້ Reddit Morfalath. ເຮືອລຳນີ້ຍູ້ການຈຳກັດຄວາມຍາວ, ຄວາມກວ້າງ, ແລະຄວາມສູງຂອງເກມໃຫ້ສູງສຸດ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ໂຄງສ້າງທີ່ຄ້າຍຄືກັບຮູບສີ່ຫຼ່ຽມມົນເທົ່ານັ້ນ. ເຮືອດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍຫ້ອງສີ່ຫຼ່ຽມສີ່ຫຼ່ຽມຫຼາຍທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນຢ່າງສະໜິດສະໜົມ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຝັນຮ້າຍທີ່ຈະນຳທາງ. ຫ້ອງນັກບິນ, ເຄື່ອງຈັກ, ແລະບ່ອນຈອດລົດຖືກເຊື່ອງຢູ່ທ່າມກາງຫ້ອງຫວ່າງຂອງຫ້ອງ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນເຂົ້າຮ່ວມເກມ I-Spy ເພື່ອຊອກຫາພວກມັນ.
ໃນຂະນະທີ່ການອອກແບບເຮືອທີ່ບໍ່ທໍາມະດາເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະບໍ່ເປັນຕາດຶງດູດໃຈ, ພວກມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງຜູ້ຫຼິ້ນແລະຄວາມສາມາດໃນການຂຸດຄົ້ນກົນໄກຂອງເກມ. ໂດຍການສ້າງເຮືອທີ່ເຮັດໃຫ້ລະບົບການກໍາຫນົດເປົ້າຫມາຍຂອງສັດຕູສັບສົນ, ຜູ້ຫຼິ້ນ Starfield ໄດ້ຊອກຫາວິທີທີ່ຈະຊົດເຊີຍການຂາດທັກສະໃນການທົດລອງຂອງພວກເຂົາແລະສ້າງເຮືອທີ່ບໍ່ສາມາດເອົາຊະນະໄດ້.
ນິຍາມ:
– Starfield: ຫມາຍເຖິງເກມໃນຄໍາຖາມ, ການສໍາຫຼວດອາວະກາດ ແລະການຫຼິ້ນວິດີໂອເກມ.
– Reddit: ເປັນເວທີສື່ມວນຊົນສັງຄົມທີ່ຜູ້ໃຊ້ສາມາດແບ່ງປັນຂ່າວ, ຂໍ້ມູນ, ແລະເນື້ອຫາອື່ນໆ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ – ບໍ່ມີ URLs ໃຫ້.