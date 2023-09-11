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Huawei ຈະເປີດຕົວ Smartwatch ໃໝ່: Huawei Watch GT 4

ByRobert Andrew

Sep 11, 2023
Huawei ຈະເປີດຕົວ Smartwatch ໃໝ່: Huawei Watch GT 4

Huawei ກໍາລັງຈະນໍາສະເຫນີການເພີ່ມເຕີມໃຫມ່ຂອງ smartwatch collection ຂອງຕົນກັບການເປີດຕົວຂອງ Huawei Watch GT 4 ທີ່ຈະມາເຖິງ. ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ມີການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການ, ຂໍ້ມູນຮົ່ວໄຫລຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າໂມງຈະມີຢູ່ໃນສອງຂະຫນາດ: 41mm ແລະ 46mm.

ຮູບພາບທີ່ຮົ່ວໄຫຼຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຕົວແບບ 41 ມມຈະມີ bezel ທໍາມະດາ, ໃນຂະນະທີ່ຮູບແບບ 46mm ຈະມາພ້ອມກັບ bezel ກໍານົດເວລາ. ມັນໄດ້ຖືກຄາດຄະເນວ່າເຖິງແມ່ນວ່າອາດຈະມີການອອກແບບໂມງທີສາມ. ຄລິບຕົວຢ່າງທີ່ໂພສລົງໃນສື່ສັງຄົມໃຫ້ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມງາມທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ຄວາມສະຫງ່າງາມຂອງໂມງທີ່ຈະມາເຖິງ.

ລັກສະນະພິເສດອັນໜຶ່ງທີ່ແຍກແຍະໂມງລຶກລັບຈາກຮູບພາບທີ່ຮົ່ວໄຫຼຂອງ Huawei Watch GT 4 (46mm) ແມ່ນຮູບສາມຫຼ່ຽມດ້ານເທິງທີ່ໂດດເດັ່ນກວ່າດ້ວຍການຕັດດ້ວຍທອງ. ນີ້ສາມາດແນະນໍາສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼືແມ້ກະທັ້ງຮູບແບບໃຫມ່ທັງຫມົດ, ອາດຈະເປັນຮຸ່ນ pro.

ຮູບພາບສົດໆທີ່ຮົ່ວໄຫຼຂອງ Huawei Watch GT 4 (46mm) ເປີດເຜີຍວ່າໂມງສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ດ້ວຍສາຍແຂນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ສະແດງການອອກແບບ bezel ທີສາມ.

ເມື່ອປຽບທຽບກັບ smartwatches Huawei ອື່ນໆເຊັ່ນ Huawei Watch 4 ແລະ 4 Pro, ຊຸດ GT ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະໃຫ້ຄຸນສົມບັດຫນ້ອຍລົງໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ HarmonyOS ບາງລຸ້ນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໂມງ GT ແມ່ນມີລາຄາບໍ່ແພງກວ່າ, ໂດຍແບບ 41 ມມ ແລະ 46 ມມ ຂອງ GT 4 ຄາດວ່າຈະມີລາຄາຢູ່ທີ່ €250 ແລະ €400, ຕາມລໍາດັບ, ກົງກັນຂ້າມກັບລະດັບລາຄາ €450/€700 ຂອງໂມງ 4 ແລະ 4 Pro. .

ກ່ຽວກັບອາຍຸຂອງຫມໍ້ໄຟ, ຂໍ້ມູນຮົ່ວໄຫລຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຮຸ່ນ GT 4 ຈະມີອາຍຸຍືນຍາວເຖິງສອງອາທິດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກຕັ້ງໃຫ້ສະຫນັບສະຫນູນການສາກໄຟໄຮ້ສາຍໄວ (10-18W) ແລະມາໃນອຸປະກອນກໍລະນີຕ່າງໆ, ລວມທັງສະແຕນເລດທີ່ມີສາຍຫນັງແລະກໍລະນີໂລຫະທີ່ມີສາຍພາດສະຕິກ.

ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຄາດຫວັງເພີ່ມຂຶ້ນ, ການສະ ເໜີ ໂມງສະມາດໂຟນລຸ້ນ ໃໝ່ ຂອງ Huawei ສັນຍາວ່າມີຫຼາຍທາງເລືອກ ສຳ ລັບຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ຊອກຫາທັງຮູບແບບແລະການເຮັດວຽກ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- https://twitter.com/HuaweiMobile/status/1170180071525788672
- https://twitter.com/Mysmartprice/status/1433638684550208000

By Robert Andrew

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