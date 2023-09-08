Hisense ເປີດຕົວໂທລະພາບ Mini-LED ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ: U8K

ບໍ່ດົນມານີ້ Hisense ໄດ້ເປີດຕົວການສະເຫນີຂາຍຫລ້າສຸດຂອງຕົນໃນຕະຫຼາດໂທລະພາບ, Hisense U8K. ໂດຍມີຈໍສະແດງຜົນ 100K ຂະໜາດ 8 ນິ້ວທີ່ໜ້າປະທັບໃຈພ້ອມກັບອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ຂອງ 144Hz, ໂທລະພາບນີ້ຖືກຕັ້ງໃຫ້ນິຍາມປະສົບການຄວາມບັນເທີງໃນເຮືອນຄືນໃໝ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ຊື້ຈະຕ້ອງເກັບເງິນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຂອງ $ 9,999 ສໍາລັບເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວຫນ້ານີ້.
ຄຸນສົມບັດດາວຂອງ Hisense U8K ແມ່ນຈໍສະແດງຜົນ mini-LED ຂະໜາດ 100 ນິ້ວ. ດ້ວຍຫຼາຍກວ່າ 1,600 ເຂດແສງສະຫວ່າງໃນທ້ອງຖິ່ນແລະຄວາມສະຫວ່າງຂອງ 1,500 nits, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຄາດຫວັງວ່າມີສີສັນສົດໃສແລະສີດໍາເລິກ, ເພີ່ມຄວາມເລິກແລະຄວາມຊັດເຈນໃຫ້ກັບປະສົບການການເບິ່ງຂອງພວກເຂົາ. ໂທລະພາບຍັງຮອງຮັບຫຼາຍຮູບແບບ HDR ເຊັ່ນ HDR10, HDR10+, Dolby Vision, ແລະ HLG, ຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບແຫຼ່ງເນື້ອຫາຕ່າງໆ.
Hisense U8K ມາພ້ອມກັບລະບົບສຽງອ້ອມຮອບ 50W 2.1.2, ໃຫ້ສຽງທີ່ສົມຈິງທີ່ເສີມສ້າງພາບທີ່ງົດງາມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໂທລະພາບໄດ້ປະສົມປະສານກັບ Google TV, ສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສະຕີມແລະແອັບຯທີ່ຫລາກຫລາຍ. ຜູ້ຫຼິ້ນເກມຍັງສາມາດປິຕິຍິນດີໄດ້ເນື່ອງຈາກ U8K ຮອງຮັບ FreeSync Premium Pro, ຫຼຸດຜ່ອນການເວົ້າສະດຸດ ແລະ ການຈີກຂາດໃນລະຫວ່າງການຫຼິ້ນເກມ.
ທາງເລືອກໃນການເຊື່ອມຕໍ່ລວມມີສີ່ພອດ HDMI, ສອງພອດ USB (ລວມທັງ USB 3.0 ອັນໜຶ່ງ), ຜອດ AV ປະກອບ, ຜອດອີເທີເນັດ, ຮູສຽບ 3.5 ມມ, ແລະສຽງອອກທາງ optical. ໂທລະພາບຍັງມີ Bluetooth 5.2 ແລະຮອງຮັບ Wi-Fi 6E, ຮັບປະກັນການເຊື່ອມຕໍ່ໄຮ້ສາຍ.
Hisense U8K ຄາດວ່າຈະມີໃຫ້ຊື້ໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງນີ້ຜ່ານຮ້ານຂາຍຍ່ອຍອອນໄລນ໌ເຊັ່ນ Amazon ແລະ Best Buy. ໃນຂະນະທີ່ມັນອາດຈະບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ເປັນມິດກັບງົບປະມານ, ມັນແນ່ນອນວ່າມັນສະຫນອງປະສົບການຄວາມບັນເທີງໃນເຮືອນທີ່ນິຍົມກັບຜູ້ທີ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະລົງທຶນໃນເຕັກໂນໂລຢີຫລ້າສຸດ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Hisense
ສະຫຼຸບ: Hisense ໄດ້ເປີດຕົວ U8K, ອ້າງວ່າເປັນໂທລະພາບ mini-LED ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ. ດ້ວຍຈໍສະແດງຜົນ 100K ຂະໜາດ 8 ນິ້ວ, ອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ 144Hz, ແລະຮອງຮັບຮູບແບບ HDR ຕ່າງໆ, ໂທລະພາບນີ້ສັນຍາວ່າຈະມີປະສົບການໃນການເບິ່ງທີ່ເລິກເຊິ່ງ. ມັນຍັງມີລະບົບສຽງອ້ອມຮອບ 50W, ການເຊື່ອມໂຍງ Google TV, ແລະທາງເລືອກໃນການເຊື່ອມຕໍ່ເຊັ່ນ HDMI, USB, Ethernet, ແລະ Wi-Fi. Hisense U8K ຈະມີຢູ່ໃນລາຄາແນະນໍາຂອງ $9,999 ຜ່ານຮ້ານຂາຍຍ່ອຍອອນໄລນ໌.