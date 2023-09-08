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ຄວາມສໍາຄັນຂອງການກໍານົດວ່າຊັບສິນດິຈິຕອນເປັນຄວາມປອດໄພ - SEC v. Ripple ແລະ SEC v. Coinbase

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
ຄວາມສໍາຄັນຂອງການກໍານົດວ່າຊັບສິນດິຈິຕອນເປັນຄວາມປອດໄພ - SEC v. Ripple ແລະ SEC v. Coinbase

ໃນໂລກຂອງ cryptocurrency, ມີການໂຕ້ວາທີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ຽວກັບວ່າຊັບສິນດິຈິຕອນບາງຢ່າງຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຫຼັກຊັບແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຖືກປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດ (SEC). SEC ອີງໃສ່ "ການທົດສອບ Howey," ເຊິ່ງສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍສານສູງສຸດຂອງສະຫະລັດໃນ SEC v. WJ Howey, ເພື່ອກໍານົດວ່າການຈັດການທາງເສດຖະກິດມີຄຸນສົມບັດເປັນສັນຍາການລົງທຶນແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເປັນຄວາມປອດໄພ. ການຕັດສິນໃຈທີ່ຜ່ານມາໃນ SEC v. Ripple Labs, ເຊິ່ງຖືວ່າການຂາຍ XRP tokens ດິຈິຕອນບໍ່ແມ່ນຂຶ້ນກັບກົດລະບຽບຂອງ SEC, ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈແລະໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງໂດຍ Coinbase ໃນການປ້ອງກັນ SEC ໃນ SEC v. Coinbase.

SEC ກ່າວຫາວ່າ tokens ຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ລະບຸໄວ້ສໍາລັບການຊື້ຂາຍໃນ Coinbase ແມ່ນຫຼັກຊັບແລະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ. Coinbase, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໂຕ້ຖຽງວ່າສັນຍາການລົງທຶນຕ້ອງໃຫ້ສິດທິໃນສັນຍາກັບມູນຄ່າໃນອະນາຄົດ, ແລະກໍລະນີ crypto ທີ່ຜ່ານມາບໍ່ສະຫນັບສະຫນູນຄວາມພະຍາຍາມຂອງ SEC ທີ່ຈະໃຊ້ "ໂຄງການ" ເປັນການຫລົບຫນີຈາກຂໍ້ຄວາມກົດຫມາຍ. Coinbase ອີງໃສ່ການຕັດສິນໃຈຂອງ Ripple, ອ້າງວ່າບໍ່ມີສັນຍາການລົງທຶນຢູ່ໃນຕາບອດ, ການສະເຫນີລາຄາ - ຖາມ, ການເຮັດທຸລະກໍາແລກປ່ຽນເງິນຕາ, ເຊິ່ງເປັນຫົວຂໍ້ຂອງກໍລະນີ Ripple.

ໃນຂະນະທີ່ Coinbase ໂຕ້ຖຽງໃນຄວາມໂປດປານຂອງການຕັດສິນໃຈຂອງ Ripple, ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າຜູ້ພິພາກສາ Rakoff ໃນ SEC v. Terraform Labs ໄດ້ປະຕິເສດຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ຄ້າຍຄືກັນແລະປະຕິເສດຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຫຼຽນໂດຍອີງໃສ່ລັກສະນະການຂາຍຂອງພວກເຂົາ. ນອກຈາກນັ້ນ, SEC ໄດ້ຍື່ນເອກະສານທີ່ຊອກຫາການອຸທອນການຕັດສິນໃຈຂອງ Ripple, ແລະກອງປະຊຸມກໍາລັງພິຈາລະນາກົດຫມາຍທີ່ອາດຈະແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ແລະອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອຸດສາຫະກໍາ crypto.

ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບບໍລິສັດໃນອຸດສາຫະກໍາ crypto ເພື່ອກໍານົດວ່າຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຂົາຄວນຈະຖືກຈັດປະເພດເປັນຫຼັກຊັບເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບແລະກົດລະບຽບຂອງ SEC. ການດໍາເນີນຄະດີຕໍ່ SEC ແລະການຮຽກຮ້ອງຂອງນັກລົງທຶນເອກະຊົນຍັງຄົງສືບຕໍ່, ໂດຍບໍລິສັດໂຕ້ຖຽງວ່າຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຂົາບໍ່ຄວນຖືກປະຕິບັດເປັນຫຼັກຊັບ. ໃນຂະນະທີ່ພູມສັນຖານດ້ານລະບຽບການສືບຕໍ່ພັດທະນາ, ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນຫຼາຍ ສຳ ລັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຈະຮັບຮູ້ເຖິງການພັດທະນາຫລ້າສຸດແລະການປ່ຽນແປງນິຕິບັນຍັດທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: SEC v. Ripple Labs, et. al., 20 Civ. 10832 (AT), 2023 WL 4507900 (SDNY 13 ກໍລະກົດ 2023); SEC v. Coinbase, Inc. ແລະ Coinbase Global, Inc., 1:23-cv-04738-KPF (SDNY Jun. 6, 2023); SEC v. Terraform Labs Pte. Ltd., 23-cv-1346 (JSR), 2023 WL 4858299 (SDNY 31 ກໍລະກົດ 2023); ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ກອບສໍາລັບ "ສັນຍາການລົງທຶນ" ການວິເຄາະຊັບສິນດິຈິຕອນ (ເດືອນເມສາ 2019)

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